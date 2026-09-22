Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяпти

·21·Техно
Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple дўконлари меъмори Рон Жонсон сунъий интеллектнинг харид қилишдаги ролини чекланган деб билади, чунки қимматбаҳо маҳсулотларни сотиб олишда шахсий ёндашув ва маҳсулотни жисмонан кўриш муҳим.
  • Унинг фикрича, сунъий интеллект агентлари харидорларга маълумот беришда ёрдам бериши мумкин, аммо тўлиқ харидни амалга ошира олмайди.
  • Жонсоннинг таъкидлашича, Apple дўконларининг муваффақияти инсон омилига, яни ходимларнинг мижозларга муносабатига асосланган.

Силикон водийси компаниялари харидларни автоматлаштирувчи сунъий интеллект агентларига миллиардлаб доллар сарфлаётган бир пайтда, Apple чакана савдо тармоқларига асос солган мутахассис бу ёндашувнинг истиқболига шубҳа билан қарамоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, 66 ёшли Рон Жонсон сунъий интеллект харид қилиш жараёнини тубдан ўзгартириб юборишига ва одамлар машиналарга тўлиқ таяниб қолишига ишонмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда дунёнинг етакчи технология гигантлари сунъий интеллектни савдо соҳасига чуқурроқ татбиқ этишга уринмоқда. Жумладан, Google сунъий интеллект агентларига маҳсулот қидиришдан тортиб то тўловни амалга оширишгача бўлган жараёнларни бажаришга ёрдам берувчи Универсал Коммерсе Протокол стандартини ишлаб чиқмоқда. OpenAI эса ChatGPT орқали фойдаланувчиларга чатдан чиқмаган ҳолда маҳсулотларни солиштириш ва харид қилиш имкониятини яратмоқда.

Сунъий интеллект ва реал тажриба

Бироқ Рон Жонсоннинг фикрича, ҳеч ким минг ёки икки минг долларлик ноутбугача бўлган қимматбаҳо харидни веб-сайт ёки дўконга бормасдан, сунъий интеллект агентига ишониб топширмайди. Бундай харидлар шахсий ёндашувни талаб қилади ва харидорлар пул сарфлашдан олдин маҳсулотнинг вазнини ҳис қилиб кўришни, унинг экранини кўришни ҳамда ўзига мос ўлчамни танлашни хоҳлайди.

Жонсоннинг таъкидлашича, сунъий интеллект ҳеч қачон маҳсулотни жисмонан ҳис қилиш имконини бера олмайди. Шу боис, сунъий интеллект агентлари келгусида харидларни ўзи амалга ошириши эмас, балки харидорларга дўконга келишдан олдин уларни керакли маълумотлар билан қуроллантириши кутилмоқда. Натижада мижозлар дўконга анча тайёргарлик кўрган ҳолда ташриф буюради.

Apple тажрибаси ва инсон омили

Рон Жонсон бу ишончга бундан йигирма йил муқаддам Apple компаниясида Стив Жобс билан биргаликда чакана савдо тармоғини яратиш жараёнида эга бўлган. Унинг «Шоп Дифферент: Ҳов Ретаил Ревеалед Apple'с Гениус» номли янги китобида баён этилишича, Apple дўконлари нафақат маҳсулот сотиш, балки одамларга улардан фойдаланишни ўргатиш ва муаммоларга ечим топиш учун мўлжалланган эди.

Кўпгина рақобатчилар Apple дўконларининг шиша деворли дизайни ва очиқ режасини нусхалаган бўлса-да, кўпинча энг муҳим жиҳатни — инсон омилини эътибордан четда қолдирган. Жонсоннинг сўзларига кўра, Apple муваффақиятининг сирли формуласи доим унинг ходимлари ва улар мижозларга қандай муносабатда бўлганида яширинган.

AppleСунъий интеллектТехнологияЧакана савдоChatGPT
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиБугун, 02:57Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКиберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиБугун, 02:24Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиSamsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиБугун, 01:55Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиТундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиБугун, 01:23SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиБугун, 00:51Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди