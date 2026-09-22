Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple дўконлари меъмори Рон Жонсон сунъий интеллектнинг харид қилишдаги ролини чекланган деб билади, чунки қимматбаҳо маҳсулотларни сотиб олишда шахсий ёндашув ва маҳсулотни жисмонан кўриш муҳим.
- Унинг фикрича, сунъий интеллект агентлари харидорларга маълумот беришда ёрдам бериши мумкин, аммо тўлиқ харидни амалга ошира олмайди.
- Жонсоннинг таъкидлашича, Apple дўконларининг муваффақияти инсон омилига, яни ходимларнинг мижозларга муносабатига асосланган.
Силикон водийси компаниялари харидларни автоматлаштирувчи сунъий интеллект агентларига миллиардлаб доллар сарфлаётган бир пайтда, Apple чакана савдо тармоқларига асос солган мутахассис бу ёндашувнинг истиқболига шубҳа билан қарамоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, 66 ёшли Рон Жонсон сунъий интеллект харид қилиш жараёнини тубдан ўзгартириб юборишига ва одамлар машиналарга тўлиқ таяниб қолишига ишонмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда дунёнинг етакчи технология гигантлари сунъий интеллектни савдо соҳасига чуқурроқ татбиқ этишга уринмоқда. Жумладан, Google сунъий интеллект агентларига маҳсулот қидиришдан тортиб то тўловни амалга оширишгача бўлган жараёнларни бажаришга ёрдам берувчи Универсал Коммерсе Протокол стандартини ишлаб чиқмоқда. OpenAI эса ChatGPT орқали фойдаланувчиларга чатдан чиқмаган ҳолда маҳсулотларни солиштириш ва харид қилиш имкониятини яратмоқда.
Сунъий интеллект ва реал тажрибаБироқ Рон Жонсоннинг фикрича, ҳеч ким минг ёки икки минг долларлик ноутбугача бўлган қимматбаҳо харидни веб-сайт ёки дўконга бормасдан, сунъий интеллект агентига ишониб топширмайди. Бундай харидлар шахсий ёндашувни талаб қилади ва харидорлар пул сарфлашдан олдин маҳсулотнинг вазнини ҳис қилиб кўришни, унинг экранини кўришни ҳамда ўзига мос ўлчамни танлашни хоҳлайди.
Жонсоннинг таъкидлашича, сунъий интеллект ҳеч қачон маҳсулотни жисмонан ҳис қилиш имконини бера олмайди. Шу боис, сунъий интеллект агентлари келгусида харидларни ўзи амалга ошириши эмас, балки харидорларга дўконга келишдан олдин уларни керакли маълумотлар билан қуроллантириши кутилмоқда. Натижада мижозлар дўконга анча тайёргарлик кўрган ҳолда ташриф буюради.
Apple тажрибаси ва инсон омилиРон Жонсон бу ишончга бундан йигирма йил муқаддам Apple компаниясида Стив Жобс билан биргаликда чакана савдо тармоғини яратиш жараёнида эга бўлган. Унинг «Шоп Дифферент: Ҳов Ретаил Ревеалед Apple'с Гениус» номли янги китобида баён этилишича, Apple дўконлари нафақат маҳсулот сотиш, балки одамларга улардан фойдаланишни ўргатиш ва муаммоларга ечим топиш учун мўлжалланган эди.
Кўпгина рақобатчилар Apple дўконларининг шиша деворли дизайни ва очиқ режасини нусхалаган бўлса-да, кўпинча энг муҳим жиҳатни — инсон омилини эътибордан четда қолдирган. Жонсоннинг сўзларига кўра, Apple муваффақиятининг сирли формуласи доим унинг ходимлари ва улар мижозларга қандай муносабатда бўлганида яширинган.
Изоҳлар 0
…