Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечди

·4·Техно
Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic собиқ тадқиқотчиси Джейкоб Коксон ўз лавозимини тарк этди ва бу ҳақда ижтимоий тармоқларда ўз хавотирларини очиқ баён қилди. Унинг таъкидлашича, замонавий технологик пойга инсоният назоратидан чиқиб кетувчи тизимларни яратиш орқали глобал хавф туғдирмоқда ва у бундай жараёнларда иштирок этишни истамайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Джейкоб Коксоннинг компаниядаги асосий вазифаси улкан ҳажҳдаги маълумотларни қайта ишлаш орқали янги сунъий интеллект моделларини ўқитиш, яни уларни дастлабки тайёргарликдан ўтказишдан иборат бўлган. Бироқ технологиялар ривожининг ҳозирги суръати ва компаниялар ўртасидаги шиддатли рақобат мутахассисда жиддий хавотир уйғотган.

Сунъий интеллект хавфи ва назорат муаммоси

Собиқ тадқиқотчи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида инсоният дуч келаётган таҳдидлар кўламига эътибор қаратди. Унинг фикрича, ҳеч бир бошқа инсоний фаолият тури сунъий интеллект келтириб чиқариши мумкин бўлган даражада катта хавф олиб келмайди. Компаниялар ўртасидаги пойга инсонлар келгусида бошқаришга қодир бўлмаган сунъий интеллект тизимларини яратишга олиб келишидан қўрқишмоқда.

Коксон ҳозирги йўналиш нотўғрилигини ва глобал пойганинг олдини олиш учун жиддий чоралар кўриш зарурлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу каби хавфларни бартараф этиш учун ҳатто моделларнинг имкониятларини янада яхшилашга вақтинча тақиқ қўйиш каби қимматга тушувчи чораларга мурожаат қилиш ҳам талаб этилиши мумкин.

AnthropicСунъий интеллектДжейкоб КоксонТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 11:53Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди