Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic собиқ тадқиқотчиси Джейкоб Коксон ўз лавозимини тарк этди ва бу ҳақда ижтимоий тармоқларда ўз хавотирларини очиқ баён қилди. Унинг таъкидлашича, замонавий технологик пойга инсоният назоратидан чиқиб кетувчи тизимларни яратиш орқали глобал хавф туғдирмоқда ва у бундай жараёнларда иштирок этишни истамайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Джейкоб Коксоннинг компаниядаги асосий вазифаси улкан ҳажҳдаги маълумотларни қайта ишлаш орқали янги сунъий интеллект моделларини ўқитиш, яни уларни дастлабки тайёргарликдан ўтказишдан иборат бўлган. Бироқ технологиялар ривожининг ҳозирги суръати ва компаниялар ўртасидаги шиддатли рақобат мутахассисда жиддий хавотир уйғотган.
Сунъий интеллект хавфи ва назорат муаммосиСобиқ тадқиқотчи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида инсоният дуч келаётган таҳдидлар кўламига эътибор қаратди. Унинг фикрича, ҳеч бир бошқа инсоний фаолият тури сунъий интеллект келтириб чиқариши мумкин бўлган даражада катта хавф олиб келмайди. Компаниялар ўртасидаги пойга инсонлар келгусида бошқаришга қодир бўлмаган сунъий интеллект тизимларини яратишга олиб келишидан қўрқишмоқда.
Коксон ҳозирги йўналиш нотўғрилигини ва глобал пойганинг олдини олиш учун жиддий чоралар кўриш зарурлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу каби хавфларни бартараф этиш учун ҳатто моделларнинг имкониятларини янада яхшилашга вақтинча тақиқ қўйиш каби қимматга тушувчи чораларга мурожаат қилиш ҳам талаб этилиши мумкин.
…