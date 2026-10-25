Аёл сунъий интеллект ёрдамида ёзилган китоблардан 1 миллион доллардан ортиқ даромад олди

·77·Дунё
Аёл сунъий интеллект ёрдамида ёзилган китоблардан 1 миллион доллардан ортиқ даромад олди

Жанубий африкалик ёзувчи Coral Hart сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиб, 20 ой ичида 370 дан ортиқ китоб яратди. Унинг айтишича, 2026 йил бошидан буён китоблар савдосидан тушган даромади 1 миллион доллардан ошган. Бу ҳақда AFP хабар берди.

Ёзувчи ChatGPT, Claude ва Grok каби сунъий интеллект воситаларидан фойдаланади. Бироқ у китобларни шунчаки чатботларга ёздирмайди: аввал сюжет ғояси, қаҳрамонлар, услуб ва боблар режасини ўзи ишлаб чиқади. Шундан кейин сунъий интеллект матнни тайёрлаш ва таҳрирлашга ёрдам беради.

Дастлабки матн бир неча босқичда қайта ишланади. Якунда эса инсон муҳаррири ёки корректор матнни текширади ва зарур тузатишларни киритади.

Coral Hartнинг ҳақиқий исми ошкор қилинмаган. У нашриёт соҳасида 14 йил ишлаган ва сунъий интеллектдан фойдаланишни бошлашидан олдин ҳам бир неча ўнлаб асарлар ёзган.

Муаллифнинг ўз ҳисоб-китобига кўра, унинг электрон, босма ва аудио форматлардаги китоблари жами бир миллион нусхадан ортиқ сотилган. Асарларнинг катта қисми романтик жанрда бўлиб, муайян ўқувчилар аудиториясига мўлжалланган.

Унинг фаолияти сунъий интеллектнинг адабиётдаги ўрни ҳақида баҳсларни ҳам кучайтирмоқда. Айримлар бундай усулда яратилган асарларнинг сифати ва муаллифлик масаласини танқид қилаётган бўлса, Hart китобларининг сотилаётганини асосий мезон сифатида кўрсатмоқда.

Coral HartСунъий интеллектChatGPTАдабиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадқиқот: сунъий интеллект чат-ботлари руҳий саломатликка хавф туғдирмоқдаТадқиқот: сунъий интеллект чат-ботлари руҳий саломатликка хавф туғдирмоқда4 октябр 17:30Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяпти22 сентябр 04:502025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор18 сентябр 18:23ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилди21 август 03:22Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этди13 август 14:53Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди12 август 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди