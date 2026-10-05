Океан тубидаги “кўринмас” айғоқчи: денгиз жониворларини ҳуркитмайдиган «Қиёмат балиғи» яратилди

·44·Техно
Океан тубидаги “кўринмас” айғоқчи: денгиз жониворларини ҳуркитмайдиган «Қиёмат балиғи» яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Ҳарбий-денгиз тадқиқотлари бошқармаси буюртмаси билан Корнелл университети олимлари денгиз жониворларини безовта қилмайдиган, шовқинсиз ҳаракатланувчи сувости роботини яратмоқда.
  • Ушбу робот лойиҳаси учун табиатнинг «Қиёмат балиғи» номи билан танилган селд қиролининг ноёб сузиш усулидан илҳомланилган.
  • Селд қироли гавдасини тўлқинлантирмасдан, орқа сузгичидаги микротўлқинлар ёрдамида ҳаракатланади ва бу унга шовқинсиз, мукаммал бошқарувни таъминлайди.

АҚШ Ҳарбий-денгиз тадқиқотлари бошқармаси буюртмаси асосида Корнелл университети муҳандислик мактаби олимлари океан тубини ўрганишга мўлжалланган мутлақо янги турдаги сувости аппаратини лойиҳалашга киришди. Профессор Роб Шеперд бошчилигидаги гуруҳ олдига улкан ўлчамга эга, бироқ сув остида шовқинсиз ва денгиз фаунасини асло ҳуркитмасдан ҳаракатлана оладиган робот яратиш вазифаси қўйилган.

Ушбу мураккаб муҳандислик муаммосига ечим сифатида табиатнинг энг сирли мавжудотларидан бири — океаннинг чуқур қатламларида яшовчи, халқ орасида «Қиёмат балиғи» номи билан танилган селд қироли (тасмабалиқ) танлаб олинди.

Танасини қимирлатмасдан сузиш маҳорати

Узунлиги қарийб 8 метргача етадиган ушбу гигант балиқ сув остида ҳаракатланиш бўйича ноёб биологик хусусиятга эга:

  • Қотиб турган гавда: Илонбалиқ ёки бошқа денгиз жонзотлари сингари бутун гавдасини тўлқинлантириб эгиш ўрнига, селд қироли сузиш вақтида ўз танасини деярли бир маромда, тўғри ва ҳаракатсиз тутади;

  • Шовқинсиз сузгич: Ҳаракатнинг асосий кучи унинг орқа қисми бўйлаб чўзилган узун тасмасимон сузгичи орқали ҳосил қилинади;

  • Осон бошқарув: Ушбу сузгичда ҳосил бўладиган микротўлқинлар балиққа заррача шовқин чиқармасдан олдинга, орқага ҳаракатланиш ва йўналишни мукаммал бошқариш имконини беради.

Ушбу жонзот сувдан чиқариб олинганда ёки ўлганида танаси тезда мўрт бўлакларга ажралиб кетгани боис, Корнелл университетининг собиқ ихтиологи Уилли Бемис билан ҳамкорлик қилган олимлар тадқиқотда компьютер томографияси, Смитсон институтининг махсус рентген нурлари ва батафсил анатомик моделлаштиришдан фойдаланишди.

Тери остидаги юзлаб «жойстиклар»: Ихтиро сири нимада?

Тадқиқотчилар балиқ анатомиясини ўрганиш чоғида тери остида яширинган ва эволюцияда илк бор исботланган мураккаб кинематик тузилмани кашф этишди:

  • Шарсимон бўғимлар: Орқа сузгични тутиб турувчи юзлаб ингичка суяксимон нурлар митти «жойстиклар» каби ишлайдиган махсус шарсимон бўғимларга маҳкамланган;

  • Мустақил бошқарув: Ҳар бир нур ўзига хос мушак ва тоғайлар ёрдамида алоҳида ҳаракатга келиб, сузгичнинг исталган қисмини мустақил равишда турли томонларга бура олади;

  • Қарама-қарши тўлқинлар: Нурларни бирлаштириб турувчи юпқа парда бир вақтнинг ўзида икки қарама-қарши йўналишда ҳаракат тўлқинини узатишга қодир. Натижада улкан балиқ танасини эгмасдан, ҳаракат тезлиги ва траекториясини бир лаҳзада кескин ўзгартиради.

Робототехникада қўлланилиши: Океан учун «кўринмас» кузатувчи

Роб Шеперд жамоаси ушбу биомеханикани нусхалаган ҳолда юқори аниқликда манёвр қила олувчи биомиметик сувости роботларини ишлаб чиқмоқда.

Мазкур ихтиро нафақат ҳарбий-денгиз стратегик кузатувлари, балки инсон омили ва техника шовқинига ўта сезгир бўлган нозик океан экотизимларини ўрганишда ҳам инқилоб ясайди. Роботлар сувости ҳайвонот оламини ҳуркитмасдан ва денгиз тубидаги экологик мувозанатни бузмасдан, сирли чуқурликлардан қимматли маълумотларни тўплаш имкониятини беради.

Корнелл университетиРоб ШепердСелд қиролиАҚШ Ҳарбий-денгиз тадқиқотлари бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди18 июл 05:00Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилди11 июн 19:26iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилди11 сентябр 15:20Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушди8 август 03:26Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлди1 июл 21:56Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топди13 июл 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...