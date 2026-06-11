Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилди

·33·Техно
Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилди

SpaceX компаниясининг собиқ муҳандиси Андрев Редд коинот технологияларидан сўнг ўз эътиборини океан тубидаги улкан энергия манбаларига қаратди. У асос солган Эндурансе Энергй стартапи океан тубидаги геотермал энергиядан фойдаланиш лойиҳасини амалга ошириш учун А сериясида 54 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Фоундерс Фунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раунди 72 Вентурес, Конструкт Капитал ва бошқа йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Редд SpaceX компаниясида Dragon ва Starship лойиҳалари устида ишлаган тажрибасига таяниб, қайта тикланувчи энергия муаммосига мутлақо янгича ёндашувни таклиф қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, келажакдаги энергия манбаи нафақат экологик тоза, балки суткасига 24 соат давомида барқарор қувват (баселоад повер) бера олиши зарур. Бу айниқса AI маълумотлар марказлари, электромобиллар ва оғир саноатнинг ортиб бораётган эҳтиёжларини қондиришда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирда геотермал энергия АҚШ умумий энергия истеъмолининг атиги 0,4 фоизини ташкил этади. Ферво ва Занскар каби бошқа стартаплар қуруқликда чуқур бурғулаш ишларини олиб бораётган бўлса, Эндурансе Энергй океан тубидаги иссиқлик манбаларига эътибор қаратмоқда. Бу усул аҳоли зич жойлашган ҳудудларга яқинроқ жойда улкан ҳажмдаги электр энергиясини ишлаб чиқариш имконини беради.

Эндурансе Энергй жамоаси ҳозирда 21 нафар ходимдан иборат бўлиб, уларнинг ярмидан кўпи SpaceX собиқ муҳандисларидир. Шунингдек, компаниянинг муҳандислик бўйича вице-президенти аввалроқ Ҳелион Энергй термоядровий стартапида фаолият юритган. Янги маблағлар компанияга океан тубида тераваттлаб энергия ишлаб чиқаришга қодир бўлган илк электр станциялари лойиҳасини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Эндурансе ЭнергйSpaceXГеотермал ЭнергияСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиДеэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиБугун, 14:24DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиDoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиБугун, 14:23Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус