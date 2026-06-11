Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилди
SpaceX компаниясининг собиқ муҳандиси Андрев Редд коинот технологияларидан сўнг ўз эътиборини океан тубидаги улкан энергия манбаларига қаратди. У асос солган Эндурансе Энергй стартапи океан тубидаги геотермал энергиядан фойдаланиш лойиҳасини амалга ошириш учун А сериясида 54 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Фоундерс Фунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раунди 72 Вентурес, Конструкт Капитал ва бошқа йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Редд SpaceX компаниясида Dragon ва Starship лойиҳалари устида ишлаган тажрибасига таяниб, қайта тикланувчи энергия муаммосига мутлақо янгича ёндашувни таклиф қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, келажакдаги энергия манбаи нафақат экологик тоза, балки суткасига 24 соат давомида барқарор қувват (баселоад повер) бера олиши зарур. Бу айниқса AI маълумотлар марказлари, электромобиллар ва оғир саноатнинг ортиб бораётган эҳтиёжларини қондиришда муҳим аҳамиятга эга.
Ҳозирда геотермал энергия АҚШ умумий энергия истеъмолининг атиги 0,4 фоизини ташкил этади. Ферво ва Занскар каби бошқа стартаплар қуруқликда чуқур бурғулаш ишларини олиб бораётган бўлса, Эндурансе Энергй океан тубидаги иссиқлик манбаларига эътибор қаратмоқда. Бу усул аҳоли зич жойлашган ҳудудларга яқинроқ жойда улкан ҳажмдаги электр энергиясини ишлаб чиқариш имконини беради.
Эндурансе Энергй жамоаси ҳозирда 21 нафар ходимдан иборат бўлиб, уларнинг ярмидан кўпи SpaceX собиқ муҳандисларидир. Шунингдек, компаниянинг муҳандислик бўйича вице-президенти аввалроқ Ҳелион Энергй термоядровий стартапида фаолият юритган. Янги маблағлар компанияга океан тубида тераваттлаб энергия ишлаб чиқаришга қодир бўлган илк электр станциялари лойиҳасини ишлаб чиқишга ёрдам беради.
…