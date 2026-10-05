Халқаро космик станцияда ҳаво таркибини таҳлил қилувчи янги қурилма ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро космик стансияда ҳавонинг кимёвий таркибини автоматик назорат қилувчи ва 35 турдаги қўшимчаларни аниқлай оладиган «Газоанализатор ФС» қурилмаси ишга туширилди.
- Ушбу замонавий технология Фуре-спектроскопияси методига асосланиб, фазогирларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва атмосфера ҳолатини узлуксиз кузатишга ёрдам беради.
Халқаро космик станцияда ҳавонинг кимёвий таркибини автоматик равишда назорат қилувчи ва ўнлаб турли қўшимчаларни аниқлай оладиган замонавий ускунадан фойдаланиш бошланди. Космик тадқиқотлар ва орбитал станциялар фаолияти учун муҳим бўлган ушбу янги технология фазогирларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда атмосфера ҳолатини узлуксиз кузатиб боришда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фазода ҳавони назорат қилишнинг янги технологиясиixbt.com маълумотига кўра, мазкур юқори технологияли қурилма станцияга «Прогересс МС-35» юк кемаси орқали етказиб берилган. У «Газоанализатор ФС» деб номланган илмий тажриба доирасида станция атмосферасини узлуксиз кузатиб боришга мўлжалланган. Тизим асосий газлар билан бир қаторда, ҳаводаги барча ёт компонентларни ҳам доимий равишда қайд этиб боради.
Янги газ анализатори ишининг асосий принципи Фуре-спектроскопияси методига асосланади. Қурилма ҳаво намунасидан инфрақизил нурланишни ўтказади ва ўзига хос ютилиш спектрини таҳлил қилади. Бу жараён ҳаводаги мавжуд газлар ҳамда уларнинг аниқ концентрациясини тезкорлик билан аниқлаш имконини беради.
Дастурий таъминот автоматик тарзда 35 хил микроқўшимчани таниб олишга қодир. Шунингдек, Ерга узатиладиган интерферограмма мутахассисларга станция атмосферасидаги бошқа қўшимча компонентларни ҳам қўшимча равишда аниқлаш учун имконият яратади. Бу эса орбитал станциядаги ҳаво муҳитини янада чуқурроқ ўрганишга йўл очади.
Юк кемаси келтирган фойдали юклар ва келгуси режаларЭслатиб ўтамиз, «Прогресс МС-35» фазовий кемаси Байқўнур космодромидан муваффақиятли учирилиб, уч кундан сўнг Халқаро космик станцияга туташган эди. Анъанавий юклар — ёнилғи, сув, озиқ-овқат маҳсулотлари ва кислороддан ташқари, кема бортида қатор илмий тадқиқотлар учун зарур бўлган ускуналар ҳам олиб келинган.
Хусусан, ушбу рейс орқали станцияга «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» ва «Сепарация» каби тажрибалар учун илмий жиҳозлар ҳамда сарф материаллари етказиб берилган. Бу эса станция ўзининг сўнгги йилларини яшаётганига қарамай, илмий-тадқиқот ишлари қизғин давом этаётганини кўрсатади.
Маълумот учун, NASA прогнозларига кўра, SpaceX компанияси Халқаро космик станцияни орбитадан чиқаришга мўлжалланган Унитед Статес Деорбит Веҳикле (УСДВ) аппаратини яратиш ишларини 2028 йилнинг иккинчи ярмида якунлаши кутилмоқда. Шунга қарамасдан, станция ўз фаолиятининг якуний босқичида ҳам энг сўнгги замонавий ускуналар билан бойитилишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…