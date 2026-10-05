Халқаро космик станцияда ҳаво таркибини таҳлил қилувчи янги қурилма ишга туширилди

·9·Техно
Халқаро космик станцияда ҳаво таркибини таҳлил қилувчи янги қурилма ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро космик стансияда ҳавонинг кимёвий таркибини автоматик назорат қилувчи ва 35 турдаги қўшимчаларни аниқлай оладиган «Газоанализатор ФС» қурилмаси ишга туширилди.
  • Ушбу замонавий технология Фуре-спектроскопияси методига асосланиб, фазогирларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва атмосфера ҳолатини узлуксиз кузатишга ёрдам беради.

Халқаро космик станцияда ҳавонинг кимёвий таркибини автоматик равишда назорат қилувчи ва ўнлаб турли қўшимчаларни аниқлай оладиган замонавий ускунадан фойдаланиш бошланди. Космик тадқиқотлар ва орбитал станциялар фаолияти учун муҳим бўлган ушбу янги технология фазогирларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда атмосфера ҳолатини узлуксиз кузатиб боришда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фазода ҳавони назорат қилишнинг янги технологияси

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур юқори технологияли қурилма станцияга «Прогересс МС-35» юк кемаси орқали етказиб берилган. У «Газоанализатор ФС» деб номланган илмий тажриба доирасида станция атмосферасини узлуксиз кузатиб боришга мўлжалланган. Тизим асосий газлар билан бир қаторда, ҳаводаги барча ёт компонентларни ҳам доимий равишда қайд этиб боради.

Янги газ анализатори ишининг асосий принципи Фуре-спектроскопияси методига асосланади. Қурилма ҳаво намунасидан инфрақизил нурланишни ўтказади ва ўзига хос ютилиш спектрини таҳлил қилади. Бу жараён ҳаводаги мавжуд газлар ҳамда уларнинг аниқ концентрациясини тезкорлик билан аниқлаш имконини беради.

Дастурий таъминот автоматик тарзда 35 хил микроқўшимчани таниб олишга қодир. Шунингдек, Ерга узатиладиган интерферограмма мутахассисларга станция атмосферасидаги бошқа қўшимча компонентларни ҳам қўшимча равишда аниқлаш учун имконият яратади. Бу эса орбитал станциядаги ҳаво муҳитини янада чуқурроқ ўрганишга йўл очади.

Юк кемаси келтирган фойдали юклар ва келгуси режалар

Эслатиб ўтамиз, «Прогресс МС-35» фазовий кемаси Байқўнур космодромидан муваффақиятли учирилиб, уч кундан сўнг Халқаро космик станцияга туташган эди. Анъанавий юклар — ёнилғи, сув, озиқ-овқат маҳсулотлари ва кислороддан ташқари, кема бортида қатор илмий тадқиқотлар учун зарур бўлган ускуналар ҳам олиб келинган.

Хусусан, ушбу рейс орқали станцияга «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» ва «Сепарация» каби тажрибалар учун илмий жиҳозлар ҳамда сарф материаллари етказиб берилган. Бу эса станция ўзининг сўнгги йилларини яшаётганига қарамай, илмий-тадқиқот ишлари қизғин давом этаётганини кўрсатади.

Маълумот учун, NASA прогнозларига кўра, SpaceX компанияси Халқаро космик станцияни орбитадан чиқаришга мўлжалланган Унитед Статес Деорбит Веҳикле (УСДВ) аппаратини яратиш ишларини 2028 йилнинг иккинчи ярмида якунлаши кутилмоқда. Шунга қарамасдан, станция ўз фаолиятининг якуний босқичида ҳам энг сўнгги замонавий ускуналар билан бойитилишда давом этмоқда.

КосмосМКСТехнологияИлмий тажрибаЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиПрогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилди11 август 19:28Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилинди10 август 21:24Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради6 сентябр 02:29NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиNASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олди2 август 17:22Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилди16 сентябр 20:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтди18 август 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...