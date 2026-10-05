Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари сони 1,2 миллиард нафарга етди

·7·Техно
Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари сони 1,2 миллиард нафарга етди

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг мобил қурилмалари аудиторияси ҳақидаги глобал статистика маълумотларини ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бугунги кунда бутун дунё бўйлаб Samsung Galaxy туркумидаги смартфонлардан фойдаланувчилар сони тахминан 1,2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич Ер юзидаги ҳар еттинчи инсон корейс бренди қурилмасидан фойдаланишини англатади ва компаниянинг жаҳон бозоридаги ўрнини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур статистика Samsung компаниясининг Япония бўлими томонидан эълон қилинган махсус видеороликда келтириб ўтилган. Таъкидлаш жоизки, гап айниқса Galaxy қурилмаларининг фаол фойдаланувчилари ҳақида бормоқда, яни бу кўрсаткич тарих мобайнида сотилган умумий смартфонлар сонини эмас, балки реал фойдаланувчилар қамровини акс эттиради. Ушбу улкан кўрсаткич технологик бозор миқёсида глобал экотизимнинг нақадар кенгайиб кетганини кўрсатади.

Кенг нарх сиёсати ва моделларнинг хилма-хиллиги

Компания вакилларининг тушунтиришича, бундай улкан аудиторияни қамраб олишга эришишнинг асосий сабабларидан бири бу — кенг модел қаторидир. Samsung деярли барча нарх категорияларида смартфонлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйган. Бошланғич нархи 150 доллар атрофида бўлган ҳамёнбоп Galaxy А туркумидаги қурилмалардан тортиб, нархи айрим конфигурацияларда 2400 долларга етадиган илғор букланувчи флагманларгача бўлган оралиқ харидорларнинг барча қатламини қамраб олиш имконини беради.

Бундай стратегия туфайли ҳар бир харидор ўз молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда мос келадиган гаджетни танлай олади. Бу эса компанияга нафақат ривожланган мамлакатларда, балки ривожланаётган бозорларда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва фойдаланувчилар базасини барқарор равишда кенгайтириб бориш имконини тақдим этмоқда.

Тарихий йўл ва келажак истиқболлари

Samsung брендининг Android операцион тизимига асосланган смартфонлар тарихи узоқ 2009-йилда тақдим этилган Galaxy GT-I7500 модели билан бошланган эди. Oraдан ўтган 17 йил давомида Galaxy оиласи оддийгина бир нечта моделлардан иборат қатордан улкан глобал экотизимга айланди ва бугунга келиб бир миллиардлик фойдаланувчилар маррасини забт этди.

Бугунги кунда Samsung мобил бозоридаги етакчилигини сақлаб қолиш учун инновацияларга, хусусан, сунъий интеллект технологиялари интеграциясига ва букланувчи экранлар сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. 1,2 миллиардлик аудитория компанияга келгусида янги хизматлар ва дастурий таъминот экотизимларини муваффақиятли жорий этиш учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажаради.

SamsungGalaxyСмартфонларAndroidТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилди7 сентябр 18:57iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиiQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиБугун 14:58Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинSamsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинБугун 01:56Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиSamsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади3 октябр 19:26Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошдиЕвропада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошди2 октябр 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...