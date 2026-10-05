Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари сони 1,2 миллиард нафарга етди
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг мобил қурилмалари аудиторияси ҳақидаги глобал статистика маълумотларини ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бугунги кунда бутун дунё бўйлаб Samsung Galaxy туркумидаги смартфонлардан фойдаланувчилар сони тахминан 1,2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич Ер юзидаги ҳар еттинчи инсон корейс бренди қурилмасидан фойдаланишини англатади ва компаниянинг жаҳон бозоридаги ўрнини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур статистика Samsung компаниясининг Япония бўлими томонидан эълон қилинган махсус видеороликда келтириб ўтилган. Таъкидлаш жоизки, гап айниқса Galaxy қурилмаларининг фаол фойдаланувчилари ҳақида бормоқда, яни бу кўрсаткич тарих мобайнида сотилган умумий смартфонлар сонини эмас, балки реал фойдаланувчилар қамровини акс эттиради. Ушбу улкан кўрсаткич технологик бозор миқёсида глобал экотизимнинг нақадар кенгайиб кетганини кўрсатади.
Кенг нарх сиёсати ва моделларнинг хилма-хиллигиКомпания вакилларининг тушунтиришича, бундай улкан аудиторияни қамраб олишга эришишнинг асосий сабабларидан бири бу — кенг модел қаторидир. Samsung деярли барча нарх категорияларида смартфонлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйган. Бошланғич нархи 150 доллар атрофида бўлган ҳамёнбоп Galaxy А туркумидаги қурилмалардан тортиб, нархи айрим конфигурацияларда 2400 долларга етадиган илғор букланувчи флагманларгача бўлган оралиқ харидорларнинг барча қатламини қамраб олиш имконини беради.
Бундай стратегия туфайли ҳар бир харидор ўз молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда мос келадиган гаджетни танлай олади. Бу эса компанияга нафақат ривожланган мамлакатларда, балки ривожланаётган бозорларда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва фойдаланувчилар базасини барқарор равишда кенгайтириб бориш имконини тақдим этмоқда.
Тарихий йўл ва келажак истиқболлариSamsung брендининг Android операцион тизимига асосланган смартфонлар тарихи узоқ 2009-йилда тақдим этилган Galaxy GT-I7500 модели билан бошланган эди. Oraдан ўтган 17 йил давомида Galaxy оиласи оддийгина бир нечта моделлардан иборат қатордан улкан глобал экотизимга айланди ва бугунга келиб бир миллиардлик фойдаланувчилар маррасини забт этди.
Бугунги кунда Samsung мобил бозоридаги етакчилигини сақлаб қолиш учун инновацияларга, хусусан, сунъий интеллект технологиялари интеграциясига ва букланувчи экранлар сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. 1,2 миллиардлик аудитория компанияга келгусида янги хизматлар ва дастурий таъминот экотизимларини муваффақиятли жорий этиш учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажаради.
Изоҳлар 0
…