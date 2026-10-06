Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани қандай рангларда чиқарилиши маълум бўлди

·3·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани қандай рангларда чиқарилиши маълум бўлди

Ixbt.com маълумотига кўра, келажакдаги флагман қурилма ҳисобланган Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони тўртта асосий ранг вариантида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Мазкур қурилманинг ташқи кўриниши ва дизайн ечимлари бўйича янги тафсилотлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Ice Universe тарқатган маълумотларга таянган ҳолда, келгуси авлод флагмани қора, кўк, очиқ-пушти ва оқ рангларда харидорларга тақдим этилиши айтилмоқда. Ушбу ранглар кенг савдога чиқариладиган асосий линияни ташкил этиши кутилиб, қурилмани танлашда фойдаланувчиларга қатор қизиқарли имкониятлар очилади.

Ранглар палитрасидаги ўзгаришлар

Агар тарқалган маълумотлар ўз тасдигини топса, Жанубий Корея компанияси қора, оқ ва кўк рангларни ўзгаришсиз сақлаб қолади. Шу билан бирга, аввалги авлод моделлари таркибида мавжуд бўлган бинафшаранг тус янги туркумда янада ёрқинроқ ва жозибалироқ бўлган очиқ-пушти тус билан алмаштирилиши кутилмоқда.

Одатда Samsung асосий ранглардан ташқари, фақат ўзининг расмий интернет-дўкони орқали харид қилиш мумкин бўлган қўшимча эксклюзив ранг вариантларини ҳам тайёрлаб боради. Шу сабабли, Galaxy S27 Ultra модели учун ҳам кейинчалик қўшимча ранглар тақдим этилиши эҳтимолдан холи эмас.

Бозорга чиқиш истиқболлари

Ҳозирги вақтда янги флагман қурилма рангларининг расмий маркетинг номлари сир сақланмоқда ва бу борада аниқ маълумотлар ҳали эълон қилингани йўқ. Шунга қарамай, интернетда смартофоннинг дастлабки рендерлари пайдо бўла бошлагани фойдаланувчиларда келгуси гаджет ҳақида илк тасаввурларни шакллантирмоқда.

Смартфон бозорида рақобат кундан-кунга кескинлашиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар нафақат техник кўрсаткичларга, балки ранглар гаммасига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Samsung ўзининг флагман моделларида ташқи кўриниш ва услуб уйғунлигини таъминлашга интилаётгани ушбу янгиликларда ҳам яққол намоён бўлмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайди25 август 11:27Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиiQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиКеча 14:58Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...