Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани қандай рангларда чиқарилиши маълум бўлди
Ixbt.com маълумотига кўра, келажакдаги флагман қурилма ҳисобланган Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони тўртта асосий ранг вариантида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Мазкур қурилманинг ташқи кўриниши ва дизайн ечимлари бўйича янги тафсилотлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Ice Universe тарқатган маълумотларга таянган ҳолда, келгуси авлод флагмани қора, кўк, очиқ-пушти ва оқ рангларда харидорларга тақдим этилиши айтилмоқда. Ушбу ранглар кенг савдога чиқариладиган асосий линияни ташкил этиши кутилиб, қурилмани танлашда фойдаланувчиларга қатор қизиқарли имкониятлар очилади.
Ранглар палитрасидаги ўзгаришларАгар тарқалган маълумотлар ўз тасдигини топса, Жанубий Корея компанияси қора, оқ ва кўк рангларни ўзгаришсиз сақлаб қолади. Шу билан бирга, аввалги авлод моделлари таркибида мавжуд бўлган бинафшаранг тус янги туркумда янада ёрқинроқ ва жозибалироқ бўлган очиқ-пушти тус билан алмаштирилиши кутилмоқда.
Одатда Samsung асосий ранглардан ташқари, фақат ўзининг расмий интернет-дўкони орқали харид қилиш мумкин бўлган қўшимча эксклюзив ранг вариантларини ҳам тайёрлаб боради. Шу сабабли, Galaxy S27 Ultra модели учун ҳам кейинчалик қўшимча ранглар тақдим этилиши эҳтимолдан холи эмас.
Бозорга чиқиш истиқболлариҲозирги вақтда янги флагман қурилма рангларининг расмий маркетинг номлари сир сақланмоқда ва бу борада аниқ маълумотлар ҳали эълон қилингани йўқ. Шунга қарамай, интернетда смартофоннинг дастлабки рендерлари пайдо бўла бошлагани фойдаланувчиларда келгуси гаджет ҳақида илк тасаввурларни шакллантирмоқда.
Смартфон бозорида рақобат кундан-кунга кескинлашиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар нафақат техник кўрсаткичларга, балки ранглар гаммасига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Samsung ўзининг флагман моделларида ташқи кўриниш ва услуб уйғунлигини таъминлашга интилаётгани ушбу янгиликларда ҳам яққол намоён бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…