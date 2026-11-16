UFC 337 расман эълон қилинди: 2027 йилда Орландода тарихий турнир ўтказилади
UFC 2027 йил тақвимидаги яна бир муҳим санани расман тасдиқлади. Дунёдаги энг нуфузли ММА промоушени февраль ойида Орландога қайтади. Бу сафарги мусобақа оддий Fight Night эмас, балки рақамланган UFC 337 турнири бўлади. Энг қизиғи, ташкилот ҳозирча октагонга кимлар кўтарилишини ошкор қилмади.
UFC 337 қачон ва қаерда ўтказилади?
UFC 337 турнири 2027 йил 20 февраль, шанба куни АҚШнинг Флорида штатидаги Орландо шаҳрида жойлашган Kia Center аренасида бўлиб ўтади.
Бу ҳақда промоушен UFC 334 турнири трансляцияси давомида маълум қилди. Шу тариқа, UFC бир неча йиллик танаффусдан кейин Орландога қайтади. Мазкур шаҳар ташкилот тарихида бешинчи бор UFC мусобақасига мезбонлик қилади.
Эътиборлиси, бу Орландода ўтказиладиган илк рақамланган UFC турнири бўлади. Аввалги тўртта мусобақа ҳам ҳозирги Kia Center номи билан танилган аренада, у пайтдаги Amway Center мажмуасида ташкил этилган.
Турнир кардида ҳозирча кимлар бор?
Ҳозирча UFC 337 турнирининг жанглар рўйхати эълон қилинмаган. Асосий жанг, чемпионлик камари учун беллашувлар ва турнирнинг бошқа иштирокчилари ҳақида расмий маълумот йўқ.
Шу боис ҳозирча муайян спортчиларнинг номи ёки эҳтимолий рақиблар ҳақидаги хабарларни тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилиш тўғри бўлмайди. UFC яқин вақтларда турнир кардини босқичма-босқич тақдим этиши кутилмоқда.
Мухлислар учун эса асосий қизиқиш шундаки, Орландода ўтадиган илк рақамланган мусобақа қандай жанглар билан бойитилади ва ташкилот кечанинг марказий беллашуви учун қайси юлдузларни танлайди?
UFC 2027 йилни қандай бошлайди?
UFC’нинг 2027 йил бошидаги тақвими ҳам тобора аниқлашиб бормоқда. Рақамланган турнирлар орасида йилнинг биринчи мусобақаси 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳридаги Scotiabank Arena’да ўтказиладиган UFC 336 бўлади.
Ушбу турнирда икки чемпионлик беллашуви режалаштирилган: енгил вазнлилар эмас, учувчан вазн тоифаси чемпиони Жошуа Ван Манел Капе билан камарини ҳимоя қилади. Шунингдек, ярим ўрта вазнда вақтинчалик чемпионлик камари учун Карлос Пратес Майкл Моралесга қарши октагонга чиқади.
Шундан кейин UFC февраль ойида Австралиянинг Сидней шаҳри ва АҚШнинг Кливленд шаҳрида ҳам мусобақалар ўтказади. 20 февралда эса навбат UFC 337 турнирига етади.
Демак, 2027 йилнинг дастлабки ойлари ММА мухлислари учун жуда сермазмун ўтиши кутилмоқда. Торонто ва Орландода бўлиб ўтадиган рақамланган турнирлар эса янги йилнинг энг кўп муҳокама қилинадиган спорт воқеалари қаторига кириши мумкин.
Энди барча эътибор UFC 337 кардига қаратилган. Орландодаги тарихий турнирда кимлар жанг қилиши ва кечанинг асосий беллашуви қандай бўлиши ҳозирча сирлигича қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…