UFC 337 расман эълон қилинди: 2027 йилда Орландода тарихий турнир ўтказилади

2 дақиқа ўқиш0
UFC 337 расман эълон қилинди: 2027 йилда Орландода тарихий турнир ўтказилади

UFC 2027 йил тақвимидаги яна бир муҳим санани расман тасдиқлади. Дунёдаги энг нуфузли ММА промоушени февраль ойида Орландога қайтади. Бу сафарги мусобақа оддий Fight Night эмас, балки рақамланган UFC 337 турнири бўлади. Энг қизиғи, ташкилот ҳозирча октагонга кимлар кўтарилишини ошкор қилмади.

UFC 337 қачон ва қаерда ўтказилади?

UFC 337 турнири 2027 йил 20 февраль, шанба куни АҚШнинг Флорида штатидаги Орландо шаҳрида жойлашган Kia Center аренасида бўлиб ўтади.

Бу ҳақда промоушен UFC 334 турнири трансляцияси давомида маълум қилди. Шу тариқа, UFC бир неча йиллик танаффусдан кейин Орландога қайтади. Мазкур шаҳар ташкилот тарихида бешинчи бор UFC мусобақасига мезбонлик қилади.

Эътиборлиси, бу Орландода ўтказиладиган илк рақамланган UFC турнири бўлади. Аввалги тўртта мусобақа ҳам ҳозирги Kia Center номи билан танилган аренада, у пайтдаги Amway Center мажмуасида ташкил этилган.

Турнир кардида ҳозирча кимлар бор?

Ҳозирча UFC 337 турнирининг жанглар рўйхати эълон қилинмаган. Асосий жанг, чемпионлик камари учун беллашувлар ва турнирнинг бошқа иштирокчилари ҳақида расмий маълумот йўқ.

Шу боис ҳозирча муайян спортчиларнинг номи ёки эҳтимолий рақиблар ҳақидаги хабарларни тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилиш тўғри бўлмайди. UFC яқин вақтларда турнир кардини босқичма-босқич тақдим этиши кутилмоқда.

Мухлислар учун эса асосий қизиқиш шундаки, Орландода ўтадиган илк рақамланган мусобақа қандай жанглар билан бойитилади ва ташкилот кечанинг марказий беллашуви учун қайси юлдузларни танлайди?

UFC 2027 йилни қандай бошлайди?

UFC’нинг 2027 йил бошидаги тақвими ҳам тобора аниқлашиб бормоқда. Рақамланган турнирлар орасида йилнинг биринчи мусобақаси 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳридаги Scotiabank Arena’да ўтказиладиган UFC 336 бўлади.

Ушбу турнирда икки чемпионлик беллашуви режалаштирилган: енгил вазнлилар эмас, учувчан вазн тоифаси чемпиони Жошуа Ван Манел Капе билан камарини ҳимоя қилади. Шунингдек, ярим ўрта вазнда вақтинчалик чемпионлик камари учун Карлос Пратес Майкл Моралесга қарши октагонга чиқади.

Шундан кейин UFC февраль ойида Австралиянинг Сидней шаҳри ва АҚШнинг Кливленд шаҳрида ҳам мусобақалар ўтказади. 20 февралда эса навбат UFC 337 турнирига етади.

Демак, 2027 йилнинг дастлабки ойлари ММА мухлислари учун жуда сермазмун ўтиши кутилмоқда. Торонто ва Орландода бўлиб ўтадиган рақамланган турнирлар эса янги йилнинг энг кўп муҳокама қилинадиган спорт воқеалари қаторига кириши мумкин.

Энди барча эътибор UFC 337 кардига қаратилган. Орландодаги тарихий турнирда кимлар жанг қилиши ва кечанинг асосий беллашуви қандай бўлиши ҳозирча сирлигича қолмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари