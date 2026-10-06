Samsung Galaxy S27 Ultra флагманининг ранглар палитраси ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони камида бешта ранг вариантида, жумладан, Виолет, Блакк, Блуе, Лигҳт Пинк ва Whите рангларида тақдим этилиши кутилмоқда.
- Янги моделда аввалги авлодлардаги Кобалт Виолет ранги ўрнига Лигҳт Пинк ранги қўшилиши компаниянинг ранглар палитрасида ўзгаришлар қилаётганидан далолат беради.
- Бу ўзгаришлар Samsungнинг флагманларида майинроқ ва турлича тусларга эътибор қаратишини кўрсатади.
Samsung компанияси келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагмани — Galaxy S27 Ultra смартфонининг ранглар гаммаси борасида илк маълумотлар пайдо бўлди. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер @УниверсеИсе маълумотларига таяниб хабар беришича, бўлажак қурилма камида беш хил ранг вариантида боз чиқарилади ва бу фойдаланувчиларга янада кенгроқ танлов имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, смартфон учун тайёрланаётган ранглар қаторига Виолет (бинафшаранг) тусидаги янги версия ҳам қўшилган. Бунгача тарқалган сиздирилган маълумотларда эса Блакк, Блуе, Light Пинк ва Whите каби асосий ранглар мавжудлиги айтиб ўтилган эди. Ушбу ранглар палитраси компания ўз флагманлари дизайнига ёндашувини бироз ўзгартираётганидан далолат беради.
Ранглар гаммасидаги ўзгаришларТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, Samsung жорий авлод моделлари билан солиштирганда ранглар тартибида қатор ўзгаришларни амалга оширади. Хусусан, Galaxy S26 Ultra флагманида фаол қўлланилган ёрқин Кобалт Виолет ранги ўрнини янги линияда Light Пинк (очиқ пушти) эгаллаши кутилмоқда. Бу эса компания келгуси қурилмаларда янада майинроқ ва турлича тусларга эътибор қаратишини кўрсатади.
Смартфон бозорида ранглар хилма-хиллиги харидорлар учун ҳар доим муҳим омиллардан бири бўлиб келган. Айниқса, Galaxy С каби премиум сегментдаги қурилмаларда дизайн ва корпус туслари фойдаланувчининг ўзига хослигини кўрсатишда катта рол ўйнайди. Шу боисдан ҳам жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ҳар йили ранглар палитрасини янгилаб боришга ҳаракат қилади.
Ҳозирги вақтда технология оламида ушбу флагмон атрофидаги муҳокамалар қизғин давом этмоқда. Гарчи расмий тақдимотга ҳали ойлар бор бўлса-да, инсайдерлик маълумотлари қурилманинг ташқи кўриниши борасида дастлабки таассуротни шакллантиришга имкон бермоқда. Samsung мухлислари эса ҳар йили янги авлод тақдимотини катта қизиқиш билан кутишади.
Эслатиб ўтамиз, ixbt.com тақдим этган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонининг расмий тақдимоти 2027-йилда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унгача компания томонидан бошқа техник хусусиятлар ва имкониятлар бўйича ҳам қўшимча маълумотлар ошкор этилиши тахмин қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…