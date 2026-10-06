Samsung Galaxy S27 Ultra флагманининг ранглар палитраси ошкор этилди

·10·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагманининг ранглар палитраси ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони камида бешта ранг вариантида, жумладан, Виолет, Блакк, Блуе, Лигҳт Пинк ва Whите рангларида тақдим этилиши кутилмоқда.
  • Янги моделда аввалги авлодлардаги Кобалт Виолет ранги ўрнига Лигҳт Пинк ранги қўшилиши компаниянинг ранглар палитрасида ўзгаришлар қилаётганидан далолат беради.
  • Бу ўзгаришлар Samsungнинг флагманларида майинроқ ва турлича тусларга эътибор қаратишини кўрсатади.

Samsung компанияси келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагмани — Galaxy S27 Ultra смартфонининг ранглар гаммаси борасида илк маълумотлар пайдо бўлди. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер @УниверсеИсе маълумотларига таяниб хабар беришича, бўлажак қурилма камида беш хил ранг вариантида боз чиқарилади ва бу фойдаланувчиларга янада кенгроқ танлов имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, смартфон учун тайёрланаётган ранглар қаторига Виолет (бинафшаранг) тусидаги янги версия ҳам қўшилган. Бунгача тарқалган сиздирилган маълумотларда эса Блакк, Блуе, Light Пинк ва Whите каби асосий ранглар мавжудлиги айтиб ўтилган эди. Ушбу ранглар палитраси компания ўз флагманлари дизайнига ёндашувини бироз ўзгартираётганидан далолат беради.

Ранглар гаммасидаги ўзгаришлар

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Samsung жорий авлод моделлари билан солиштирганда ранглар тартибида қатор ўзгаришларни амалга оширади. Хусусан, Galaxy S26 Ultra флагманида фаол қўлланилган ёрқин Кобалт Виолет ранги ўрнини янги линияда Light Пинк (очиқ пушти) эгаллаши кутилмоқда. Бу эса компания келгуси қурилмаларда янада майинроқ ва турлича тусларга эътибор қаратишини кўрсатади.

Смартфон бозорида ранглар хилма-хиллиги харидорлар учун ҳар доим муҳим омиллардан бири бўлиб келган. Айниқса, Galaxy С каби премиум сегментдаги қурилмаларда дизайн ва корпус туслари фойдаланувчининг ўзига хослигини кўрсатишда катта рол ўйнайди. Шу боисдан ҳам жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ҳар йили ранглар палитрасини янгилаб боришга ҳаракат қилади.

Ҳозирги вақтда технология оламида ушбу флагмон атрофидаги муҳокамалар қизғин давом этмоқда. Гарчи расмий тақдимотга ҳали ойлар бор бўлса-да, инсайдерлик маълумотлари қурилманинг ташқи кўриниши борасида дастлабки таассуротни шакллантиришга имкон бермоқда. Samsung мухлислари эса ҳар йили янги авлод тақдимотини катта қизиқиш билан кутишади.

Эслатиб ўтамиз, ixbt.com тақдим этган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонининг расмий тақдимоти 2027-йилда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унгача компания томонидан бошқа техник хусусиятлар ва имкониятлар бўйича ҳам қўшимча маълумотлар ошкор этилиши тахмин қилинмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларИнсайдерлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани қандай рангларда чиқарилиши маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани қандай рангларда чиқарилиши маълум бўлдиБугун 01:28Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин31 август 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...