iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошлари, хусусан iQOO 15 ва iQOO 13 моделларига нисбатан икки баравар паст натижа кўрсатди.
- Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолатга хотира модулларининг қимматлашуви ва фойдаланувчиларнинг смартфонларни тез-тез янгилашга бўлган қизиқишининг пасайиши сабаб бўлган.
Янги iQOO 16 смартфонининг бозордаги илк кунлардаги тижорий кўрсаткичлари аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада пасайди. ixt.com тарқатган маълумотларга кўра, мазкур қурилманинг савдо бошланганидан кейинги дастлабки тўрт кун ичидаги натижаси iQOO 15 кўрсаткичининг атиги ярмига тенг келди ва iQOO 13 модели натижалари билан бир хил даражада қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилчилар савдолардаги бундай секинлашувни аниқ бир хил вақт оралиғи, яни савдо бошланган илк кечки соатлар ҳамда кейинги уч кунлик даврни ўз ичига олган солиштирувлар асосида аниқлашди. Шундай қилиб, iQOO брендининг сўнгги уч авлод флагманлари стартидаги илк натижалар яққол фарқ қилмоқда.
Савдолар пасайишининг асосий сабаблариМутахассисларнинг фикрича, iQOO 16 флагманига бўлган дастлабки талабнинг пасайишига бир йўла иккита муҳим омил таъсир кўрсатган. Биринчидан, жаҳон бозорида хотира модулларининг қимматлашуви қурилманинг якуний нархига таъсир қилган ва унинг таннархини оширган. Иккинчидан, замонавий фойдаланувчилар ўз смартфонларини ҳар йили янгилаб боришга бўлган қизиқишини аста-секин йўқотмоқда.
Шунга қарамай, техник жиҳатдан янги қурилма ўз синфидаги энг илғор имкониятларни жамлагани билан эътиборга лойиқ. Хусусан, смартфон таъсирчан имкониятларга эга технологик жиҳозлар ва юқори унумдорликни таъминловчи қисмлар билан таъминланган.
Флагманнинг техник имкониятлариҚурилма M16 номли янги материал асосида яратилган ва 2K ЛEАД 2.0 технологиясини қўллаб-қувватлайдиган 6,85 дюймли замонавий Samsung Эверест экрани билан жиҳозланган. Бу фойдаланувчиларга тасвир сифати ва ёрқинлиги бўйича юқори натижаларни тақдим этади.
Фот имкониятларига келсак, смартфоннинг асосий камераси 1/1,3 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony сенсорини олган. Шунингдек, қурилмага 50 мегапикселли Sony сенсорига эга бўлган юқори сифатли перископик камера ҳам ўрнатилган бўлиб, бу узоқ масофадаги объектларни аниқ суратга олиш имконини беради.
Бундан ташқари, iQOO 16 модели 8400 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси билан таъминланган. Ушбу кўрсаткичлар қурилманинг автономлигини сезиларли даражада оширади. Ҳозирги вақтда мазкур флагман смартфон халқаро бозорга чиқишга тайёргарлик кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…