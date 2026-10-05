iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлди

·14·Техно
iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошлари, хусусан iQOO 15 ва iQOO 13 моделларига нисбатан икки баравар паст натижа кўрсатди.
  • Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолатга хотира модулларининг қимматлашуви ва фойдаланувчиларнинг смартфонларни тез-тез янгилашга бўлган қизиқишининг пасайиши сабаб бўлган.

Янги iQOO 16 смартфонининг бозордаги илк кунлардаги тижорий кўрсаткичлари аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада пасайди. ixt.com тарқатган маълумотларга кўра, мазкур қурилманинг савдо бошланганидан кейинги дастлабки тўрт кун ичидаги натижаси iQOO 15 кўрсаткичининг атиги ярмига тенг келди ва iQOO 13 модели натижалари билан бир хил даражада қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилчилар савдолардаги бундай секинлашувни аниқ бир хил вақт оралиғи, яни савдо бошланган илк кечки соатлар ҳамда кейинги уч кунлик даврни ўз ичига олган солиштирувлар асосида аниқлашди. Шундай қилиб, iQOO брендининг сўнгги уч авлод флагманлари стартидаги илк натижалар яққол фарқ қилмоқда.

Савдолар пасайишининг асосий сабаблари

Мутахассисларнинг фикрича, iQOO 16 флагманига бўлган дастлабки талабнинг пасайишига бир йўла иккита муҳим омил таъсир кўрсатган. Биринчидан, жаҳон бозорида хотира модулларининг қимматлашуви қурилманинг якуний нархига таъсир қилган ва унинг таннархини оширган. Иккинчидан, замонавий фойдаланувчилар ўз смартфонларини ҳар йили янгилаб боришга бўлган қизиқишини аста-секин йўқотмоқда.

Шунга қарамай, техник жиҳатдан янги қурилма ўз синфидаги энг илғор имкониятларни жамлагани билан эътиборга лойиқ. Хусусан, смартфон таъсирчан имкониятларга эга технологик жиҳозлар ва юқори унумдорликни таъминловчи қисмлар билан таъминланган.

Флагманнинг техник имкониятлари

Қурилма M16 номли янги материал асосида яратилган ва 2K ЛEАД 2.0 технологиясини қўллаб-қувватлайдиган 6,85 дюймли замонавий Samsung Эверест экрани билан жиҳозланган. Бу фойдаланувчиларга тасвир сифати ва ёрқинлиги бўйича юқори натижаларни тақдим этади.

Фот имкониятларига келсак, смартфоннинг асосий камераси 1/1,3 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony сенсорини олган. Шунингдек, қурилмага 50 мегапикселли Sony сенсорига эга бўлган юқори сифатли перископик камера ҳам ўрнатилган бўлиб, бу узоқ масофадаги объектларни аниқ суратга олиш имконини беради.

Бундан ташқари, iQOO 16 модели 8400 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси билан таъминланган. Ушбу кўрсаткичлар қурилманинг автономлигини сезиларли даражада оширади. Ҳозирги вақтда мазкур флагман смартфон халқаро бозорга чиқишга тайёргарлик кўрмоқда.

iQOO 16SamsungСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилдиiQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди25 сентябр 20:20iQOO 16 флагманнинг сотувдаги муваффақияти ва унинг техник имкониятлариiQOO 16 флагманнинг сотувдаги муваффақияти ва унинг техник имкониятлари30 сентябр 14:57Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера12 сентябр 14:59Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинSamsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинБугун 01:56Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиSamsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади3 октябр 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...