Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкин

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкин

Samsung ўзининг келгуси букланувчи флагман смартфони дизайнида кескин ўзгаришлар қилишни режалаштирмоқда. Машҳур кро_роэ инсайдерининг тарқатган маълумотларига кўра, компания инжерлар олдига янги Galaxy Z Фолд 9 модели корпуси қалинлигини очилган ҳолатда атиги 3,9 миллиметрга, йиғилган ҳолатда эса 7,9 миллиметрга етказиш вазифасини қўйган. Ушбу кўрсаткичлар мобил саноатда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агар жанубий кореялик технология гиганти ўз олдига қўйган ушбу улкан мақсадга эриша олса, янги авлод қурилмаси олдинги моделларга нисбатан сезиларли даражада ингичка бўлади. Хусусан, Galaxy Z Фолд 9 йиғилган ҳолатда тахминан 1,8 миллиметрга, ёйилган ҳолатда эса 0,6 миллиметрга юпқароқ кўринишга келади. Бу эса ўта юпқа технологияларни яратиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.

Техник янгиликлар ва кутилаётган ўзгаришлар

Ҳозирги вақтда келгуси флагман ҳақидаги маълумотлар унчалик кўп эмас. Бироқ инсайдерларнинг таъкидлашича, корпус қалинлигининг қисқаришидан ташқари, қурилмада яна бир муҳим инновация қўлланиши мумкин. Унга кўра, Samsung Galaxy З Фолд 9 смартфонида тўғридан-тўғри экран остига яширинган камера технологиясидан фойдаланиш эҳтимоли бор. Бу эса фойдаланувчиларга тўлиқ ва мукаммал дисплей тақдим этиш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, кро_роэ инсайдери технологик оламда ўзининг ишончли хабарлари билан танилган. Жумладан, у ўтган йили One UI 7 интерфейсининг бета-тест синовлари бошланиш муддатларини аниқ ва хатосиз маълум қилган эди. Шу боис унинг бу галги сиздирган маълумотлари ҳам технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Чиқиш вақти ва истиқболлар

Агар Samsung ўзининг анъанавий ва синчковлик билан ишлаб чиқилган чиқариш сиклига содиқ қолса, Galaxy Z Фолд 9 флагманининг расмий тақдимоти 2027-йил ёз ойларига тўғри келиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг бошқа техник хусусиятлари сир сақланмоқда, аммо компаниянинг бундай ультра-юпқа дизайн сари интилиши бозор тенденцияларини ўзгартириб юбориши шубҳасиз.

SamsungGalaxy Z Фолд 9СмартфонларТехнологияларИнсайдер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқда28 август 13:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиSamsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади3 октябр 19:26Европада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошдиЕвропада Samsung Galaxy S26 флагманлари нархи кескин ошди2 октябр 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин28 сентябр 09:53iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади13 сентябр 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...