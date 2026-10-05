Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкин
Samsung ўзининг келгуси букланувчи флагман смартфони дизайнида кескин ўзгаришлар қилишни режалаштирмоқда. Машҳур кро_роэ инсайдерининг тарқатган маълумотларига кўра, компания инжерлар олдига янги Galaxy Z Фолд 9 модели корпуси қалинлигини очилган ҳолатда атиги 3,9 миллиметрга, йиғилган ҳолатда эса 7,9 миллиметрга етказиш вазифасини қўйган. Ушбу кўрсаткичлар мобил саноатда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Агар жанубий кореялик технология гиганти ўз олдига қўйган ушбу улкан мақсадга эриша олса, янги авлод қурилмаси олдинги моделларга нисбатан сезиларли даражада ингичка бўлади. Хусусан, Galaxy Z Фолд 9 йиғилган ҳолатда тахминан 1,8 миллиметрга, ёйилган ҳолатда эса 0,6 миллиметрга юпқароқ кўринишга келади. Бу эса ўта юпқа технологияларни яратиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.
Техник янгиликлар ва кутилаётган ўзгаришларҲозирги вақтда келгуси флагман ҳақидаги маълумотлар унчалик кўп эмас. Бироқ инсайдерларнинг таъкидлашича, корпус қалинлигининг қисқаришидан ташқари, қурилмада яна бир муҳим инновация қўлланиши мумкин. Унга кўра, Samsung Galaxy З Фолд 9 смартфонида тўғридан-тўғри экран остига яширинган камера технологиясидан фойдаланиш эҳтимоли бор. Бу эса фойдаланувчиларга тўлиқ ва мукаммал дисплей тақдим этиш имконини беради.
Таъкидлаш жоизки, кро_роэ инсайдери технологик оламда ўзининг ишончли хабарлари билан танилган. Жумладан, у ўтган йили One UI 7 интерфейсининг бета-тест синовлари бошланиш муддатларини аниқ ва хатосиз маълум қилган эди. Шу боис унинг бу галги сиздирган маълумотлари ҳам технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…