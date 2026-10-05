АҚШ дўконларида 3D-принтерда босиб чиқарилган гўшт ва балиқ маҳсулотлари сотила бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ супермаркетларида Стеахолдер Фоодс компанияси томонидан 3D-принтерда ишлаб чиқарилган сунъий стейклар ва товуқ кўкрак гўшти сотуви йўлга қўйилди.
- Ушбу маҳсулотлар ҳақиқий гўшт анатомиясига мослаб, тола ва ёғ қатламларини микро-аниқликда тиклаш орқали ишлаб чиқарилган илк оммавий маҳсулотлардир.
Озиқ-овқат технологиялари (FoodTech) соҳасида узоқ йиллардан буён лаборатория шароитида синовдан ўтказиб келинаётган келажак таомлари кундалик истеъмол бозорига расман кириб келди. Халқаро инновацион стартап Steakholder Foods АҚШ супермаркетларида 3D-принтер технологияси ёрдамида «чоп этилган» сунъий стейклар ва товуқ кўкрак гўшти сотувини йўлга қўйди.
Ушбу маҳсулотлар шунчаки ўсимлик асосидаги анъанавий қийма эмас, балки юқори технологияли 3D-босиб чиқариш ёрдамида ҳақиқий гўшт анатомиясига мослаб ишлаб чиқарилган илк оммавий маҳсулотлардан бири бўлди.
Ҳақиқий мармар гўшт тузилиши қандай яратилмоқда?
Одатда сунъий ёки ўсимлик асосидаги гўшт ўрнини босувчи маҳсулотларнинг энг катта камчилиги — уларнинг ҳақиқий гўшт толалари (текстураси) ва чайналиш хусусиятини бера олмаслиги эди. Янги технология эса бу муаммони ҳал этди:
Тола ва ёғ қатлами: 3D-босиб чиқариш усули ҳақиқий ҳайвон гўштидаги мураккаб мушак толалари ва мармар гўштга хос ёғ қатламларини микро-аниқликда қатламма-қатлам қайта тиклайди;
Табиий ҳис: Натижада пишириш ва истеъмол қилиш жараёнида маҳсулот ҳақиқий мол ёки парранда гўштидан деярли фарқ қилмайдиган тузилиш ва ширадорликни тақдим этади.
Perfecta бренди: Принтерда тайёрланган балиқ котлетлари
Ишлаб чиқарувчи нафақат қизил ва оқ гўшт, балки денгиз маҳсулотлари йўналишида ҳам кенг кўламли ассортиментни тақдим этди:
Денгиз таъми: Савдога чиқарилган Perfecta бренди остида лосос ва оқ балиқ таъмига эга ўсимлик асосидаги котлетлар харидорларга тақдим этилмоқда;
Бозор географияси: Инновацион маҳсулотларнинг илк партияси АҚШнинг шимоли-шарқий ҳудудларидаги чакана савдо тармоқлари ва ихтисослашган дўконларда сотила бошланди;
Экологик фойда: Лойиҳа муаллифларининг фикрича, бу каби маҳсулотлар чорвачилик ва ортиқча балиқ овлаш оқибатида атроф-муҳитга етаётган зарарни кескин камайтиришга хизмат қилади.
Бозор таҳлилчилари ушбу ташаббуснинг муваффақияти озиқ-овқат саноатида 3D-технологияларнинг бутун дунё бўйлаб оммалашишида ҳал қилувчи туртки бўлишини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…