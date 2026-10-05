АҚШ дўконларида 3D-принтерда босиб чиқарилган гўшт ва балиқ маҳсулотлари сотила бошланди

·53·Техно
АҚШ дўконларида 3D-принтерда босиб чиқарилган гўшт ва балиқ маҳсулотлари сотила бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ супермаркетларида Стеахолдер Фоодс компанияси томонидан 3D-принтерда ишлаб чиқарилган сунъий стейклар ва товуқ кўкрак гўшти сотуви йўлга қўйилди.
  • Ушбу маҳсулотлар ҳақиқий гўшт анатомиясига мослаб, тола ва ёғ қатламларини микро-аниқликда тиклаш орқали ишлаб чиқарилган илк оммавий маҳсулотлардир.

Озиқ-овқат технологиялари (FoodTech) соҳасида узоқ йиллардан буён лаборатория шароитида синовдан ўтказиб келинаётган келажак таомлари кундалик истеъмол бозорига расман кириб келди. Халқаро инновацион стартап Steakholder Foods АҚШ супермаркетларида 3D-принтер технологияси ёрдамида «чоп этилган» сунъий стейклар ва товуқ кўкрак гўшти сотувини йўлга қўйди.

Ушбу маҳсулотлар шунчаки ўсимлик асосидаги анъанавий қийма эмас, балки юқори технологияли 3D-босиб чиқариш ёрдамида ҳақиқий гўшт анатомиясига мослаб ишлаб чиқарилган илк оммавий маҳсулотлардан бири бўлди.

Ҳақиқий мармар гўшт тузилиши қандай яратилмоқда?

Одатда сунъий ёки ўсимлик асосидаги гўшт ўрнини босувчи маҳсулотларнинг энг катта камчилиги — уларнинг ҳақиқий гўшт толалари (текстураси) ва чайналиш хусусиятини бера олмаслиги эди. Янги технология эса бу муаммони ҳал этди:

  • Тола ва ёғ қатлами: 3D-босиб чиқариш усули ҳақиқий ҳайвон гўштидаги мураккаб мушак толалари ва мармар гўштга хос ёғ қатламларини микро-аниқликда қатламма-қатлам қайта тиклайди;

  • Табиий ҳис: Натижада пишириш ва истеъмол қилиш жараёнида маҳсулот ҳақиқий мол ёки парранда гўштидан деярли фарқ қилмайдиган тузилиш ва ширадорликни тақдим этади.

Perfecta бренди: Принтерда тайёрланган балиқ котлетлари

Ишлаб чиқарувчи нафақат қизил ва оқ гўшт, балки денгиз маҳсулотлари йўналишида ҳам кенг кўламли ассортиментни тақдим этди:

  • Денгиз таъми: Савдога чиқарилган Perfecta бренди остида лосос ва оқ балиқ таъмига эга ўсимлик асосидаги котлетлар харидорларга тақдим этилмоқда;

  • Бозор географияси: Инновацион маҳсулотларнинг илк партияси АҚШнинг шимоли-шарқий ҳудудларидаги чакана савдо тармоқлари ва ихтисослашган дўконларда сотила бошланди;

  • Экологик фойда: Лойиҳа муаллифларининг фикрича, бу каби маҳсулотлар чорвачилик ва ортиқча балиқ овлаш оқибатида атроф-муҳитга етаётган зарарни кескин камайтиришга хизмат қилади.

Бозор таҳлилчилари ушбу ташаббуснинг муваффақияти озиқ-овқат саноатида 3D-технологияларнинг бутун дунё бўйлаб оммалашишида ҳал қилувчи туртки бўлишини таъкидламоқда.

Steakholder FoodsPerfecta3D принтерОзиқ-овқат технологиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиПратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказди21 июл 17:25Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)13 сентябр 12:20TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширди14 июл 02:57Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқарилади5 июл 17:00Walmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайдиWalmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайди21 август 19:52Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этди5 июл 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...