TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширди
Дисплей технологиялари оламида инқилобий қадам ташланди: Хитойнинг йирик технологик гиганти TCL компанияси ИЖП (Инкжет Принтинг) усулида тайёрланган илк OLED панелларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлигини эълон қилди. Ушбу технология дисплейларни анъанавий усулда эмас, балки махсус пуркагичли принтерлар ёрдамида "чоп этиш" имконини беради, бу эса ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг маълум қилишича, янги турдаги OLED панеллари барча ички сертификациядан муваффақиятли ўтган ва завод линиялари тўлиқ қувватда ишлашга тайёр. Бу технология узоқ йиллардан бери назарий жиҳатдан ўрганиб келинаётган эди, бироқ TCL уни тижорий даражага олиб чиққан биринчи ишлаб чиқарувчилардан бирига айланди.
Янги технологиянинг техник имкониятлариИлк босқичда ишлаб чиқариладиган панел 27 дюймли диагоналлга эга бўлиб, у асосан профессионал мониторлар ва юқори даражадаги геймерлар қурилмалари учун мўлжалланган. Дисплей классик РGB субпиксел тузилишига эга бўлиб, тасвир сифатини энг юқори даражада таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, янги панел қуйидаги техник кўрсаткичларга эга:
- 4K УҲД (3840x2160) ўлчамдаги юқори аниқлик;
- 120 Hz янгиланиш частотаси;
- СДР режимида 300 нит ёрқинлик;
- ДСИ-P3 ранг маконининг 99 фоизини қамраб олиш.
ИЖП технологиясининг афзалликлари нимада?Анъанавий OLED ишлаб чиқаришда ФММ (Фине Метал Маск) деб аталадиган мураккаб ва қиммат металл маскалардан фойдаланилади. Бу жараёнда кўп миқдордаги органик материал исроф бўлади. ИЖП технологиясида эса махсус принтерлар органик материални эритма кўринишида аниқ белгиланган катакчаларга томизади. Бу усул хомашё сарфини камайтиради ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади.
Ўзбекистон бозорида TCL бренди ўзининг ҳамёнбоп ва сифатли телевизорлари билан яхши танилган. Янги технологиянинг оммалашиши келажакда OLED экранли қурилмалар нархининг пасайишига олиб келиши мумкин. Бу эса маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам юқори сифатли дисплейларни янада ҳамёнбоп қилади.
Мутахассисларнинг фикрича, принтерда чоп этилган экранлар дисплей саноатида янги даврни бошлаб беради. Агар TCL ушбу технологияни муваффақиятли кенгайтирса, яқин йилларда смартфон ва ноутбуклар учун ҳам арзонроқ OLED панеллари пайдо бўлишини кутиш мумкин.
…