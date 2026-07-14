TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширди

·0·Техно
TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширди

Дисплей технологиялари оламида инқилобий қадам ташланди: Хитойнинг йирик технологик гиганти TCL компанияси ИЖП (Инкжет Принтинг) усулида тайёрланган илк OLED панелларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлигини эълон қилди. Ушбу технология дисплейларни анъанавий усулда эмас, балки махсус пуркагичли принтерлар ёрдамида "чоп этиш" имконини беради, бу эса ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг маълум қилишича, янги турдаги OLED панеллари барча ички сертификациядан муваффақиятли ўтган ва завод линиялари тўлиқ қувватда ишлашга тайёр. Бу технология узоқ йиллардан бери назарий жиҳатдан ўрганиб келинаётган эди, бироқ TCL уни тижорий даражага олиб чиққан биринчи ишлаб чиқарувчилардан бирига айланди.

Янги технологиянинг техник имкониятлари

Илк босқичда ишлаб чиқариладиган панел 27 дюймли диагоналлга эга бўлиб, у асосан профессионал мониторлар ва юқори даражадаги геймерлар қурилмалари учун мўлжалланган. Дисплей классик РGB субпиксел тузилишига эга бўлиб, тасвир сифатини энг юқори даражада таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, янги панел қуйидаги техник кўрсаткичларга эга:

  • 4K УҲД (3840x2160) ўлчамдаги юқори аниқлик;
  • 120 Hz янгиланиш частотаси;
  • СДР режимида 300 нит ёрқинлик;
  • ДСИ-P3 ранг маконининг 99 фоизини қамраб олиш.
Ушбу кўрсаткичлар янги мониторларнинг нафақат кундалик фойдаланиш, балки ранглар билан аниқ ишлайдиган дизайнерлар ва видео монтаж усталари учун ҳам айни муддао бўлишидан далолат беради.

ИЖП технологиясининг афзалликлари нимада?

Анъанавий OLED ишлаб чиқаришда ФММ (Фине Метал Маск) деб аталадиган мураккаб ва қиммат металл маскалардан фойдаланилади. Бу жараёнда кўп миқдордаги органик материал исроф бўлади. ИЖП технологиясида эса махсус принтерлар органик материални эритма кўринишида аниқ белгиланган катакчаларга томизади. Бу усул хомашё сарфини камайтиради ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади.

Ўзбекистон бозорида TCL бренди ўзининг ҳамёнбоп ва сифатли телевизорлари билан яхши танилган. Янги технологиянинг оммалашиши келажакда OLED экранли қурилмалар нархининг пасайишига олиб келиши мумкин. Бу эса маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам юқори сифатли дисплейларни янада ҳамёнбоп қилади.

Мутахассисларнинг фикрича, принтерда чоп этилган экранлар дисплей саноатида янги даврни бошлаб беради. Агар TCL ушбу технологияни муваффақиятли кенгайтирса, яқин йилларда смартфон ва ноутбуклар учун ҳам арзонроқ OLED панеллари пайдо бўлишини кутиш мумкин.

TCLOLEDТехнологияМониторИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиIntel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиБугун, 02:26Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиMicrosoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиБугун, 01:59GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасGeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасБугун, 01:56OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди