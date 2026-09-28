NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади

·12·Техно
NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA 15 нафар астронавтни 500 марс суткаси давомида озиқ-овқат билан таъминлайдиган тизимни яратиш бўйича Дееп Спасе Фоод Чалленге: Марс то Табле танлови якунларини эълон қилди.
  • Танловда 33 давлат ва АҚШнинг 28 штатидан 113 та ариза келиб тушган бўлиб, улардан 5 таси ғолиб деб топилди ва умумий 650 минг доллар мукофотни бўлишди.

NASA агентлиги келажакдаги Марс экспедициялари учун тўлақонли озиқ-овқат тизимини яратишга қаратилган Деэп Спасе Фоод Чалленге: Марс то Табле танлови якунларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа келгусида Қизил сайёрага йўл оладиган 15 нафар астронавтни узоқ муддат давомида барқарор озиқ-овқат билан таъминлаш учун муҳим пойдевор вазифасини бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мусобақа шартлари жуда қаттиқ бўлиб, иштирокчилар 15 кишилик экипажни 500 марс суткаси ёки тахминан 513 ер кунига етадиган озиқ-овқат билан таъминлайдиган инфратузилмани лойиҳалаштириши керак эди. Жами 33 давлат ва АҚШнинг 28 штатидан 113 та ариза келиб тушган бўлиб, улардан 5 таси ғолиб деб топилди ва умумий 650 минг доллар миқдоридаги мукофот жамғармасини ўзаро бўлиб олди.

Адаптиве Ноуришмент Инфраструктуре ғолиб бўлди

Танловда биринчи ўринни Филадельфиядан келган Чинер Укеже эгаллади ва 300 минг доллар мукофот олди. Унинг Адаптиве Ноуришмент Инфраструктуре (АНИ) деб номланган концепцияси бошқа лойиҳалардан ўзининг комплекс ёндашуви билан ажралиб турди.

АНИ концепцияси ўз ичига бир қатор илғор йўналишларни олади:

  • Бошқариладиган муҳитда қишлоқ хўжалигини юритиш
  • Ферментация жараёнлари ва замбуруғлар етиштириш
  • Биореакторлар ёрдамида озуқа моддаларини ёпиқ сиклда қайта ишлаш
  • Ер заҳираларидан минимал даражада фойдаланган ҳолда рационнинг 50 фоизини жойида ишлаб чиқариш
Иккинчи ўринни Калифорниянинг Сислуне компанияси қўлга киритиб, 200 минг доллар мукофотга эга чиқди. Уларнинг Фреш, Фермент, Ресерве тизими махсус маданиятларни етиштириш, ҳосилнинг бир қисмини одатий маҳсулотларга айлантириш ва фавқулодда вазиятлар учун ер заҳираларидан фойдаланишни назарда тутади. Шунингдек, яна 3 та жамоа алоҳида ютуқлари учун 50 минг доллардан мукофотланди.

Марс миссиялари учун озиқ-овқат етиштиришнинг аҳамияти

Ҳозирги вақтда Халқаро космик станцияга юбориладиган озиқ-овқат маҳсулотлари Ерда тайёрланиб, қадоқланган ҳолда жўнатилади. Бироқ Марс миссияси учун бу ёндашув ўта мураккаб ҳисобланади, чунки фақат бир томонлама парвознинг ўзи камида 9 ой давом этади ва тайёр озиқ-овқат заҳирасини сақлаш оғирлик ҳамда сақланиш муаммоларини келтириб чиқаради.

Шу боис NASA рационнинг бир қисмини бевосита космосда ва ўша ернинг ўзида ишлаб чиқаришни келажакдаги узоқ муддатли сайёралараро парвозлар инфратузилмасининг ажралмас қисми сифатида кўриб чиқмоқда. Марс то Табле танлови 2021–2024 йилларда ўтказилган дастурнинг мантиқий давоми бўлди.

NASAМарсКосмосОзиқ-овқатТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз12 сентябр 15:54NASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунландиNASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунланди26 сентябр 17:21NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда1 сентябр 16:59Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилинди29 август 12:27NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди