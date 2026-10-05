Коинотда Starlink V3 сунъий йўлдошларининг янги сурати олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компаниясининг Starlink V3 сунъий йўлдошлари Starship ракетасининг 14-синов парвози доирасида фазога чиқарилгандан сўнг, тахминан бир ҳафта ичида 19 километрга кўтарилиб, ҳозирда 295 километрлик баландликда ҳаракатланмоқда.
- Аргон газида ишловчи Холл электр двигателлари паст тортиш кучи туфайли баландликни босқичма-босқич оширишга сабаб бўлади, аммо бу келажакда тежамкор парвозларни таъминлайди.
SpaceX компанияси томонидан орбитага чиқарилган янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошлари ўз вазифаларини бажариш учун фаол равишда баландликни ошира бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, коинотдаги ушбу улкан қурилмаларнинг фазодаги илк сурати илк бор муваффақиятли қўлга киритилди ва уларнинг ҳаракати мутахассислар назоратига олинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Starship ракетасининг 14-синов парвози доирасида фазога йўлланган илк Starlink V3 аппаратлари парвоздан тахминан бир ҳафта ўтгач, оралиқ орбитага чиқишга муваффақ бўлган. Улар ўз бошланғич нуқтасидан 19 километрга кўтарилиб, ҳозирда тахминан 295 километрлик баландликда ҳаракатланмоқда. Шунингдек, яна тўртта аппарат мустақил равишда керакли баландликка чиқиш жараёнини давом эттирмоқда.
Аргон двигателлари ва уларнинг ўзига хослигиТаниқли астрофизик Жонатан Макдауеллнинг таъкидлашича, сунъий йўлдошларнинг бироз секин ҳаракатланиши ва баландликни босқичма-босқич ошириши уларнинг техник тузилиши билан бевосита боғлиқ. Гап шундаки, мазкур қурилмалар аргон газида ишловчи махсус Холл электр двигателларидан фойдаланади.
Мазкур двигателлар юқори самарадорликка эга бўлса-да, уларнинг тортиш кучи анча паст ҳисобланади. Шу сабабли анъанавий кимёвий двигателларга қараганда орбитани ўзгартириш жараёни кўпроқ вақт талаб қилади. Шунга қарамай, аргон технологияси келгусида узоқ муддатли ва тежамкор парвозларни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Коинотдаги илк сурат ва унинг аҳамиятиОрбитал жараёнлар билан бир вақтда, ҲEО компанияси 30-сентябрь куни Starlink V3 аппаратининг космосдаги илк суратини тақдим этди. Тасвир бошқа бир сунъий йўлдош ёрдамида 230 километр масофадан олинган бўлиб, унинг аниқлиги ҳар бир пиксел учун тахминан 34 сантиметрни ташкил этган.
Олинган кадрларда янги авлод сунъий йўлдошининг асосий корпуси ҳамда иккита ёйилган қуёш панелларини аниқ кўриш мумкин. ҲEО мутахассисларининг маълум қилишича, Starlink қурилмаси орбитани кўтариш босқичи учун мўлжалланган кутилган ориентацияда бўлган.
Синов даври ва келажакдаги режаларКелгусида Starlink V3 аппаратлари ўзларининг доимий ишчи орбиталарига яқинлашгани сари ҲEО тармоғи уларни янада яқинроқ кузатиш имкониятига эга бўлади. Бу эса келгусида янги турдаги сунъий йўлдошларнинг ҳаракатларини батафсил ўрганиш учун қимматли маълумотларни беради.
Ҳозирги вақтда биринчи Starlink V3 гуруҳи фақат экспериментал мақомга эга эканлигини таъкидлаш жоиз. АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) SpaceX компаниясига ушбу синовларни 60 кун давомида ўтказишга рухсат берган. Шу боисдан ҳозирча мазкур қурилмалар оддий абонентларга тижорий интернет хизматларини кўрсатиш учун фойдаланилмаяпти.
Изоҳлар 0
…