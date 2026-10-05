Коинотда Starlink V3 сунъий йўлдошларининг янги сурати олинди

·25·Техно
Коинотда Starlink V3 сунъий йўлдошларининг янги сурати олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компаниясининг Starlink V3 сунъий йўлдошлари Starship ракетасининг 14-синов парвози доирасида фазога чиқарилгандан сўнг, тахминан бир ҳафта ичида 19 километрга кўтарилиб, ҳозирда 295 километрлик баландликда ҳаракатланмоқда.
  • Аргон газида ишловчи Холл электр двигателлари паст тортиш кучи туфайли баландликни босқичма-босқич оширишга сабаб бўлади, аммо бу келажакда тежамкор парвозларни таъминлайди.

SpaceX компанияси томонидан орбитага чиқарилган янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошлари ўз вазифаларини бажариш учун фаол равишда баландликни ошира бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, коинотдаги ушбу улкан қурилмаларнинг фазодаги илк сурати илк бор муваффақиятли қўлга киритилди ва уларнинг ҳаракати мутахассислар назоратига олинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Starship ракетасининг 14-синов парвози доирасида фазога йўлланган илк Starlink V3 аппаратлари парвоздан тахминан бир ҳафта ўтгач, оралиқ орбитага чиқишга муваффақ бўлган. Улар ўз бошланғич нуқтасидан 19 километрга кўтарилиб, ҳозирда тахминан 295 километрлик баландликда ҳаракатланмоқда. Шунингдек, яна тўртта аппарат мустақил равишда керакли баландликка чиқиш жараёнини давом эттирмоқда.

Аргон двигателлари ва уларнинг ўзига хослиги

Таниқли астрофизик Жонатан Макдауеллнинг таъкидлашича, сунъий йўлдошларнинг бироз секин ҳаракатланиши ва баландликни босқичма-босқич ошириши уларнинг техник тузилиши билан бевосита боғлиқ. Гап шундаки, мазкур қурилмалар аргон газида ишловчи махсус Холл электр двигателларидан фойдаланади.

Мазкур двигателлар юқори самарадорликка эга бўлса-да, уларнинг тортиш кучи анча паст ҳисобланади. Шу сабабли анъанавий кимёвий двигателларга қараганда орбитани ўзгартириш жараёни кўпроқ вақт талаб қилади. Шунга қарамай, аргон технологияси келгусида узоқ муддатли ва тежамкор парвозларни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Коинотдаги илк сурат ва унинг аҳамияти

Орбитал жараёнлар билан бир вақтда, ҲEО компанияси 30-сентябрь куни Starlink V3 аппаратининг космосдаги илк суратини тақдим этди. Тасвир бошқа бир сунъий йўлдош ёрдамида 230 километр масофадан олинган бўлиб, унинг аниқлиги ҳар бир пиксел учун тахминан 34 сантиметрни ташкил этган.

Олинган кадрларда янги авлод сунъий йўлдошининг асосий корпуси ҳамда иккита ёйилган қуёш панелларини аниқ кўриш мумкин. ҲEО мутахассисларининг маълум қилишича, Starlink қурилмаси орбитани кўтариш босқичи учун мўлжалланган кутилган ориентацияда бўлган.

Синов даври ва келажакдаги режалар

Келгусида Starlink V3 аппаратлари ўзларининг доимий ишчи орбиталарига яқинлашгани сари ҲEО тармоғи уларни янада яқинроқ кузатиш имкониятига эга бўлади. Бу эса келгусида янги турдаги сунъий йўлдошларнинг ҳаракатларини батафсил ўрганиш учун қимматли маълумотларни беради.

Ҳозирги вақтда биринчи Starlink V3 гуруҳи фақат экспериментал мақомга эга эканлигини таъкидлаш жоиз. АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) SpaceX компаниясига ушбу синовларни 60 кун давомида ўтказишга рухсат берган. Шу боисдан ҳозирча мазкур қурилмалар оддий абонентларга тижорий интернет хизматларини кўрсатиш учун фойдаланилмаяпти.

StarlinkSpaceXКосмосТехнологияСуний ёлдош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилдиSpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди1 октябр 19:51Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 22:26SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди7 сентябр 15:56Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқдаУкраина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқдаКеча 15:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи1 сентябр 13:54АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошлади20 август 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...