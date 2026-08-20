АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошлади
АҚШ Миллий разведка бошқармаси (НРО) ҲавкЕе 360 компанияси билан тижорий радиочастота разведкаси маълумотларини тақдим этиш бўйича янги шартнома имзолади. Радиочастота йўлдошлари радарлар, алоқа тизимлари ва денгиз жиҳозларидан тарқалаётган электрон нурланишларни қайд этиб, сигнал манбасини аниқлаш ва унинг географик жойлашувини белгилаш имконини беради.
АҚШ Миллий разведка бошқармаси (НРО) ҲавкEе 360 компанияси билан тижорий радиочастота разведкаси маълумотларини тақдим этиш бўйича янги шартнома имзолади. Ушбу келишув мазкур корхонани кўп йиллик технологияларни баҳолаш босқичидан Америка разведка ва мудофаа идораларига оператив кўмак кўрсатиш босқичига ўтказди. Мазкур қадам космик мониторинг соҳасида янги даврни бошлаб бериб, давлат тузилмаларига глобал миқёсдаги хавфсизлик ва мудофаа вазифаларини ҳал этишда илғор технологик имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий оптик йўлдошлардан фарқли ўлароқ, радиочастота йўлдошлари Ер юзининг шунчаки суратларини олибгина қолмай, балки радарлар, алоқа тизимлари ва денгиз жиҳозларидан тарқалаётган электрон нурланишларни қайд этишга ихтисослашган. Бир нечта аппаратдан олинган маълумотлар биргаликда сигнал манбасини аниқ топиш ҳамда унинг географик жойлашувини белгилаш имконини беради. Бу эса булутли ҳаво ёки қоронғулик каби табиий тўсиқлардан қатъи назар, объектларни кузатишда муҳим устунлик яратади.
Коинотдаги кичик гуруҳлар ва уларнинг имкониятлариҲозирги кунда ҲавкEе 360 пастки ератки орбитада ўттиздан ортиқ кичик йўлдошларни эксплуатация қилмоқда. Одатда учта аппаратдан иборат гуруҳларга бирлашган бу тизим радиочастота нурланишларини мустақил равишда аниқлаш, таснифлаш ва геолокациясини аниқлаш функцияларини бажаради. Бундай тармоқнинг мавжудлиги дунёнинг исталган нуқтасидаги муҳим объектлар ҳаракатини деярли реал вақт режимида кузатиб бориш имконини таъминлайди.
Мазкур келишув НРО томонидан қўлланиладиган Коммерсиал Радио Фреқуенкй Капабилитиес Аугментатион (КРФКА) дастури доирасида тузилган бўлиб, у жорий вазифаларга қараб тижорий радиочастота маълумотларини харид қилиш ҳажмини мослашувчан тарзда кенгайтиришга хизмат қилади. Дастур 2022 йилда бошланган уч босқичли лойиҳанинг мантиқий давоми бўлиб, ўшанда НРО олтита компания билан тадқиқот шартномаларини тузган ҳамда уларнинг салоҳиятини моделлаштириш ва орбитал намойишлар орқали синовдан ўтказган эди.
Глобал бизнес ва келажакдаги режаларКомпания нафақат миллий хавфсизлик, балки фуқаролик ва гуманитар миссиялар учун ҳам зарур бўлган маълумотларни етказиб беришни кенгайтирмоқда. Шу билан бирга, ҲавкEе 360 ўзининг халқаро бизнес ҳажмини жадал суръатлар билан ўстириб бормоқда. Хусусан, компаниянинг халқаро тушуми сезиларли даражада ошиб, умумий чораклик даромаднинг муҳим қисмини ташкил этди. Шунингдек, корхона Европадаги радиоэлектрон кураш йўналишидаги лойиҳалар ва Ҳинд океани минтақасидаги буюртмачилар, жумладан Ҳиндистон Ҳарбий-денгиз кучлари билан кўп йиллик битимларни қўлга киритди.
Ортиб бораётган талаб фонида ҲавкEе 360 келгуси икки-уч йил ичида бир хил ҳудудни қайта кузатиш ҳамда маълумотларни етказиб бериш оралиғини 10 дақиқагача қисқартиришни режалаштирмоқда. Бунга қўшимча сунъий йўлдошларни учириш ҳамда ўзга аппаратларга фойдали юкларни жойлаштириш орқали эришиш кўзда тутилган. Бу эса коинот технологиялари ва радиочастота разведкаси бозорида рақобатбардошликни янада оширади.
…