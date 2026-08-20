АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошлади

·1·Техно
АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошлади
Қисқача

АҚШ Миллий разведка бошқармаси (НРО) ҲавкЕе 360 компанияси билан тижорий радиочастота разведкаси маълумотларини тақдим этиш бўйича янги шартнома имзолади. Радиочастота йўлдошлари радарлар, алоқа тизимлари ва денгиз жиҳозларидан тарқалаётган электрон нурланишларни қайд этиб, сигнал манбасини аниқлаш ва унинг географик жойлашувини белгилаш имконини беради.

АҚШ Миллий разведка бошқармаси (НРО) ҲавкEе 360 компанияси билан тижорий радиочастота разведкаси маълумотларини тақдим этиш бўйича янги шартнома имзолади. Ушбу келишув мазкур корхонани кўп йиллик технологияларни баҳолаш босқичидан Америка разведка ва мудофаа идораларига оператив кўмак кўрсатиш босқичига ўтказди. Мазкур қадам космик мониторинг соҳасида янги даврни бошлаб бериб, давлат тузилмаларига глобал миқёсдаги хавфсизлик ва мудофаа вазифаларини ҳал этишда илғор технологик имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий оптик йўлдошлардан фарқли ўлароқ, радиочастота йўлдошлари Ер юзининг шунчаки суратларини олибгина қолмай, балки радарлар, алоқа тизимлари ва денгиз жиҳозларидан тарқалаётган электрон нурланишларни қайд этишга ихтисослашган. Бир нечта аппаратдан олинган маълумотлар биргаликда сигнал манбасини аниқ топиш ҳамда унинг географик жойлашувини белгилаш имконини беради. Бу эса булутли ҳаво ёки қоронғулик каби табиий тўсиқлардан қатъи назар, объектларни кузатишда муҳим устунлик яратади.

Коинотдаги кичик гуруҳлар ва уларнинг имкониятлари

Ҳозирги кунда ҲавкEе 360 пастки ератки орбитада ўттиздан ортиқ кичик йўлдошларни эксплуатация қилмоқда. Одатда учта аппаратдан иборат гуруҳларга бирлашган бу тизим радиочастота нурланишларини мустақил равишда аниқлаш, таснифлаш ва геолокациясини аниқлаш функцияларини бажаради. Бундай тармоқнинг мавжудлиги дунёнинг исталган нуқтасидаги муҳим объектлар ҳаракатини деярли реал вақт режимида кузатиб бориш имконини таъминлайди.

Мазкур келишув НРО томонидан қўлланиладиган Коммерсиал Радио Фреқуенкй Капабилитиес Аугментатион (КРФКА) дастури доирасида тузилган бўлиб, у жорий вазифаларга қараб тижорий радиочастота маълумотларини харид қилиш ҳажмини мослашувчан тарзда кенгайтиришга хизмат қилади. Дастур 2022 йилда бошланган уч босқичли лойиҳанинг мантиқий давоми бўлиб, ўшанда НРО олтита компания билан тадқиқот шартномаларини тузган ҳамда уларнинг салоҳиятини моделлаштириш ва орбитал намойишлар орқали синовдан ўтказган эди.

Глобал бизнес ва келажакдаги режалар

Компания нафақат миллий хавфсизлик, балки фуқаролик ва гуманитар миссиялар учун ҳам зарур бўлган маълумотларни етказиб беришни кенгайтирмоқда. Шу билан бирга, ҲавкEе 360 ўзининг халқаро бизнес ҳажмини жадал суръатлар билан ўстириб бормоқда. Хусусан, компаниянинг халқаро тушуми сезиларли даражада ошиб, умумий чораклик даромаднинг муҳим қисмини ташкил этди. Шунингдек, корхона Европадаги радиоэлектрон кураш йўналишидаги лойиҳалар ва Ҳинд океани минтақасидаги буюртмачилар, жумладан Ҳиндистон Ҳарбий-денгиз кучлари билан кўп йиллик битимларни қўлга киритди.

Ортиб бораётган талаб фонида ҲавкEе 360 келгуси икки-уч йил ичида бир хил ҳудудни қайта кузатиш ҳамда маълумотларни етказиб бериш оралиғини 10 дақиқагача қисқартиришни режалаштирмоқда. Бунга қўшимча сунъий йўлдошларни учириш ҳамда ўзга аппаратларга фойдали юкларни жойлаштириш орқали эришиш кўзда тутилган. Бу эса коинот технологиялари ва радиочастота разведкаси бозорида рақобатбардошликни янада оширади.

РазведкаСуний ёлдошТехнологияКосмосАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади