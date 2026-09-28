Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди

·4·Техно
Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компаниясининг Starship оғир транспорт тизими 14-синов парвозида илк бор тўлақонли ератки орбитасига чиқиб, 26 та Starlink V3 сунъий йўлдошини муваффақиятли тарқатди.
  • Парвоз вақтида Super Heavy B21 биринчи босқичи Мексика қўлтиғига, Starship S41 юқори босқичи эса Тинч океанига назорат остида қўндирилди.

Аэрокосмик саноатида муҳим тарихий воқеа содир бўлди: ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси ўзининг Starship оғир транспорт тизимининг 14-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Ушбу миссия давомида кеманинг юқори босқичи илк бор тўлақонли ератки орбитасига чиқиб, бортдаги фойдали юкни муваффақиятли тарқатди. Шу пайтгача ўтказилган 13 та синов парвози фақат суборбитал траекториялар бўйича бажарилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техасдаги Starbase майдончасидан амалга оширилган мазкур парвоз вақтида бир қатор мураккаб техник амалиётлар бажарилди. Хусусан, парвоздан тахминан 6 дақиқа-ю 50 сония ўтгач, Super Heavy B21 биринчи босқичи ўзининг қўниш маневрини муваффақиятли бажариб, Мексика қўлтиғидаги белгиланган ҳудудга келиб қўнди. Шундан сўнг Starship S41 юқори босқичи парвозни давом эттириб, стартдан 25 дақиқа ўтиб тахминан 275 километр баландликдаги орбитага чиқишга эришди.

Орбитал муваффақият ва синовдаги қийинчиликлар

Мазкур парвознинг энг муҳим амалий натижаси 26 та Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқариш бўлди. SpaceX мутахассисларининг маълумот беришича, Starlink жамоаси космосга чиқарилган барча аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатишга муваффақ бўлган. Бу эса тизимнинг шунчаки тажриба тариқасида эмас, балки амалий фойдали юкларни етказиб бериш салоҳиятини амалда кўрсатди.

Бироқ миссия мутлақо муаммосиз кечгани йўқ. Орбитал босқичга чиқиш вақтида Raptor вакуум двигателларидан бири ишдан чиққан. Дастлабки режаларга кўра, космик кема Ер атрофини 6 марта айланиб, тахминан 10 соат давом этиши керак эди. Юзага келган носозлик сабабли компания мутахассислари парвозни муддатидан олдин якунлашга қарор қилишди.

Қоидабузарликларга қарамай ижобий натижа

Орбитага чиққандан кейин тахминан уч соат ўтиб ва Ер атрофида икки марта тўлиқ айланиш бажарилгач, S41 кемаси Тинч океанининг олдиндан белгиланган ҳудудига йўналтирилди. Кема у ерда назорат остида сувга қўндирилди ва шу тариқа жорий синов миссияси ўз ниҳоясига етди.

Гарчи режалаштирилган тўлиқ вақт бажарилмаган бўлса-да, мутахассислар Фlight 14 миссиясини тўлақонли муваффақият деб баҳоламоқдалар. Сабаби, асосий мақсад — кемани орбитага чиқариш ва сунъий йўлдошларни тарқатиш тўлиқ бажарилди. SpaceX бу борадаги технологик ютуқларни мустаҳкамлашни режалаштирган бўлиб, навбатдаги, 15-синов парвозини атиги уч ҳафтадан сўнг ўтказишни режалаштирмоқда.

StarshipSpaceXStarlinkКосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқардиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқардиБугун 19:27Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиБугун 18:51SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи1 сентябр 13:54SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда16 сентябр 14:58SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқади16 сентябр 00:52SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди