Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компаниясининг Starship оғир транспорт тизими 14-синов парвозида илк бор тўлақонли ератки орбитасига чиқиб, 26 та Starlink V3 сунъий йўлдошини муваффақиятли тарқатди.
- Парвоз вақтида Super Heavy B21 биринчи босқичи Мексика қўлтиғига, Starship S41 юқори босқичи эса Тинч океанига назорат остида қўндирилди.
Аэрокосмик саноатида муҳим тарихий воқеа содир бўлди: ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси ўзининг Starship оғир транспорт тизимининг 14-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Ушбу миссия давомида кеманинг юқори босқичи илк бор тўлақонли ератки орбитасига чиқиб, бортдаги фойдали юкни муваффақиятли тарқатди. Шу пайтгача ўтказилган 13 та синов парвози фақат суборбитал траекториялар бўйича бажарилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техасдаги Starbase майдончасидан амалга оширилган мазкур парвоз вақтида бир қатор мураккаб техник амалиётлар бажарилди. Хусусан, парвоздан тахминан 6 дақиқа-ю 50 сония ўтгач, Super Heavy B21 биринчи босқичи ўзининг қўниш маневрини муваффақиятли бажариб, Мексика қўлтиғидаги белгиланган ҳудудга келиб қўнди. Шундан сўнг Starship S41 юқори босқичи парвозни давом эттириб, стартдан 25 дақиқа ўтиб тахминан 275 километр баландликдаги орбитага чиқишга эришди.
Орбитал муваффақият ва синовдаги қийинчиликларМазкур парвознинг энг муҳим амалий натижаси 26 та Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқариш бўлди. SpaceX мутахассисларининг маълумот беришича, Starlink жамоаси космосга чиқарилган барча аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатишга муваффақ бўлган. Бу эса тизимнинг шунчаки тажриба тариқасида эмас, балки амалий фойдали юкларни етказиб бериш салоҳиятини амалда кўрсатди.
Бироқ миссия мутлақо муаммосиз кечгани йўқ. Орбитал босқичга чиқиш вақтида Raptor вакуум двигателларидан бири ишдан чиққан. Дастлабки режаларга кўра, космик кема Ер атрофини 6 марта айланиб, тахминан 10 соат давом этиши керак эди. Юзага келган носозлик сабабли компания мутахассислари парвозни муддатидан олдин якунлашга қарор қилишди.
Қоидабузарликларга қарамай ижобий натижаОрбитага чиққандан кейин тахминан уч соат ўтиб ва Ер атрофида икки марта тўлиқ айланиш бажарилгач, S41 кемаси Тинч океанининг олдиндан белгиланган ҳудудига йўналтирилди. Кема у ерда назорат остида сувга қўндирилди ва шу тариқа жорий синов миссияси ўз ниҳоясига етди.
Гарчи режалаштирилган тўлиқ вақт бажарилмаган бўлса-да, мутахассислар Фlight 14 миссиясини тўлақонли муваффақият деб баҳоламоқдалар. Сабаби, асосий мақсад — кемани орбитага чиқариш ва сунъий йўлдошларни тарқатиш тўлиқ бажарилди. SpaceX бу борадаги технологик ютуқларни мустаҳкамлашни режалаштирган бўлиб, навбатдаги, 15-синов парвозини атиги уч ҳафтадан сўнг ўтказишни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…