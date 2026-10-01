SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди

·8·Техно
SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX, Илон Маскга тегишли бўлган космик компанияси, Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш доирасида Британиянинг Филтроник компаниясидан 68,1 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди.
  • Ушбу буюртма доирасида Филтроник SpaceX учун юқори частотали алоқа тизимларига мўлжалланган Серус Э-Банд галлий нитридли (GaN) қувват кучайтиргичларини етказиб беради.

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX космик компанияси ўзининг Starlink глобал сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш ишларини жадал давом эттирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кенг кўламли жараён доирасида Британиянинг Фильтроник компанияси ўз тарихидаги энг йирик бир марталик буюртмани қўлга киритди. Томонлар ўртасида имзоланган шартноманинг умумий қиймати 68,1 миллион долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу йирик молиявий битим доирасида Фильтроник компанияси SpaceX учун юқори частотали алоқа тизимларига мўлжалланган Серус Э-Банд галлий нитридли (GaN) қувват кучайтиргичларини етказиб беради. Мазкур қаттиқ жисмли қувват кучайтиргичлари (ССПА) орбитал гуруҳ иш фаолиятини янада яхшилаш ва интернет тезлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Технологик устунлик ва етказиб бериш муддатлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур шартнома юқори унумдорликка эга сунъий йўлдош алоқа тизимларида GaN технологиясининг роли тобора ортиб бораётганини яққол кўрсатиб беради. Шунингдек, бу келишув Фильтроник компаниясининг мазкур йўналишдаги етакчи мавқейини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Компания баёнотига кўра, янги туркумдаги серияли қурилмаларни амалда етказиб бериш ишлари 2028-молия йилида бошланиши режалаштирилган. Ушбу жараён босқичма-босқич давом этиб, 2029-йил бошигача якунланиши кўзда тутилган. Бу эса британиялик ишлаб чиқарувчига келгуси йиллар учун барқарор буюртмалар портфелини таъминлайди.

Стратегик ҳамкорлик ва саноатдаги аҳамияти

Эслатиб ўтамиз, Фильтроник бундан тахминан бир йил муқаддам SpaceX компаниясидан Э-Банд GaN ССПА ускуналари бўйича илк синов буюртмасини қабул қилиб олган эди. Шундан сўнг корхона ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириб, халқаро бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш устида иш олиб борди. Янги имзоланган йирик шартнома танланган стратегиянинг тўғрилигини амалда исботлади.

Мазкур келишув нафақат Фильтроник учун, балки бутун Буюк Британия космик соҳаси учун ҳам катта аҳамиятга эга. Сабаби, Британия муҳандислари томонидан ишлаб чиқилган илғор технология дунёдаги энг йирик сунъий йўлдош алоқа тизимларидан бири бўлган Starlink тармоғида бевосита қўлланилмоқда.

SpaceXStarlinkФильтроникТехнологияКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 22:26SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди7 сентябр 15:56SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи1 сентябр 13:54SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда16 сентябр 14:58SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқади16 сентябр 00:52SpaceX яна 29 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX яна 29 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқарди22 август 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди