SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX, Илон Маскга тегишли бўлган космик компанияси, Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш доирасида Британиянинг Филтроник компаниясидан 68,1 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди.
- Ушбу буюртма доирасида Филтроник SpaceX учун юқори частотали алоқа тизимларига мўлжалланган Серус Э-Банд галлий нитридли (GaN) қувват кучайтиргичларини етказиб беради.
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX космик компанияси ўзининг Starlink глобал сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш ишларини жадал давом эттирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кенг кўламли жараён доирасида Британиянинг Фильтроник компанияси ўз тарихидаги энг йирик бир марталик буюртмани қўлга киритди. Томонлар ўртасида имзоланган шартноманинг умумий қиймати 68,1 миллион долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу йирик молиявий битим доирасида Фильтроник компанияси SpaceX учун юқори частотали алоқа тизимларига мўлжалланган Серус Э-Банд галлий нитридли (GaN) қувват кучайтиргичларини етказиб беради. Мазкур қаттиқ жисмли қувват кучайтиргичлари (ССПА) орбитал гуруҳ иш фаолиятини янада яхшилаш ва интернет тезлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.
Технологик устунлик ва етказиб бериш муддатлариМутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур шартнома юқори унумдорликка эга сунъий йўлдош алоқа тизимларида GaN технологиясининг роли тобора ортиб бораётганини яққол кўрсатиб беради. Шунингдек, бу келишув Фильтроник компаниясининг мазкур йўналишдаги етакчи мавқейини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Компания баёнотига кўра, янги туркумдаги серияли қурилмаларни амалда етказиб бериш ишлари 2028-молия йилида бошланиши режалаштирилган. Ушбу жараён босқичма-босқич давом этиб, 2029-йил бошигача якунланиши кўзда тутилган. Бу эса британиялик ишлаб чиқарувчига келгуси йиллар учун барқарор буюртмалар портфелини таъминлайди.
Стратегик ҳамкорлик ва саноатдаги аҳамиятиЭслатиб ўтамиз, Фильтроник бундан тахминан бир йил муқаддам SpaceX компаниясидан Э-Банд GaN ССПА ускуналари бўйича илк синов буюртмасини қабул қилиб олган эди. Шундан сўнг корхона ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириб, халқаро бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш устида иш олиб борди. Янги имзоланган йирик шартнома танланган стратегиянинг тўғрилигини амалда исботлади.
Мазкур келишув нафақат Фильтроник учун, балки бутун Буюк Британия космик соҳаси учун ҳам катта аҳамиятга эга. Сабаби, Британия муҳандислари томонидан ишлаб чиқилган илғор технология дунёдаги энг йирик сунъий йўлдош алоқа тизимларидан бири бўлган Starlink тармоғида бевосита қўлланилмоқда.
Изоҳлар 0
…