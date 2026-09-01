SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи
Аэрокосмик соҳадаги энг улкан лойиҳалардан бири — SpaceX компаниясининг Starship космик тизими ўз тарихида илк бор орбитал парвозни амалга ошириши ва янги авлод Starlink V3 қурилмаларини космосга етказиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) бўлажак миссия давомида радиочастоталардан фойдаланиш бўйича расмий ариза топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатдаги параметрлардан келиб чиқиб, мазкур миссия чинакам орбитал синов мақомида ўтишини тахмин қилиш мумкин. Энг асосий интрига эса фойдали юк билан боғлиқ бўлиб, парвоз давомида қуйи Ер орбитасига Starlink V3 сунъий йўлдошларини чиқариш режалаштирилган. Агар барча режалар ўзгаришсиз қолса, Starship ўз тизимининг ишлашини намойиш этиш билан бирга, орбитал фазога ҳақиқий юк етказиб берувчи илк вазифасини бажаради.
Янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошлари ва келажакдаги режаларЭслатиб ўтамиз, ўтган синов парвозида сунъий йўлдошлар фазога чиқарилган бўлса-да, улар орбитага чиқмагани сабабли атмосфера қатламида ёниб кетган эди ва бу парвоз режасининг бир қисми бўлган. Бироқ бу сафар вазият жиддийроқ бўлиб, SpaceX Starship ёрдамида янги авлод Starlink V3 аппаратларини муваффақиятли етказишни мақсад қилган.
Компания аввалроқ ФККга умумий ҳисобда 100 мингта шундай қурилмадан иборат гуруҳни фазога чиқариш учун ариза топширган эди. Ўлчамлари ва вазни катта бўлгани сабабли мазкур янги авлод сунъий йўлдошлари айнан Starship ракеталари ёрдамида учирилишини талаб қилади, чунки анъанавий Falcon 9 ракеталари бунинг учун мос келмайди.
Келгусидаги ҳафталик парвозлар ва Ойсимон миссияларNASA вакили Жаред Айзекманнинг маълум қилишича, 2027-йилдан бошлаб улкан транспорт тизимининг синовий стартлари деярли ҳар ҳафта амалга оширилиши мумкин. Бу эса космик парвозлар частотасини кескин ошириб, инсониятнинг космосни ўзлаштириш суръатларини янги босқичга олиб чиқади.
Шунингдек, SpaceX бир вақтнинг ўзида бўлажак Artemis дастури доирасидаги миссиялар учун Starship кемасининг махсус ой версиясини ҳам фаол равишда ишлаб чиқмоқда. Яқинда компания Super Heavy кучайтиргичининг барча 33 та Raptor двигателларини бир вақтнинг ўзида ишга тушириб, унинг тўлақонли оммавий синовини муваффақиятли якунлаган эди.
…