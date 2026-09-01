SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи

·0·Техно
SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи

Аэрокосмик соҳадаги энг улкан лойиҳалардан бири — SpaceX компаниясининг Starship космик тизими ўз тарихида илк бор орбитал парвозни амалга ошириши ва янги авлод Starlink V3 қурилмаларини космосга етказиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) бўлажак миссия давомида радиочастоталардан фойдаланиш бўйича расмий ариза топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатдаги параметрлардан келиб чиқиб, мазкур миссия чинакам орбитал синов мақомида ўтишини тахмин қилиш мумкин. Энг асосий интрига эса фойдали юк билан боғлиқ бўлиб, парвоз давомида қуйи Ер орбитасига Starlink V3 сунъий йўлдошларини чиқариш режалаштирилган. Агар барча режалар ўзгаришсиз қолса, Starship ўз тизимининг ишлашини намойиш этиш билан бирга, орбитал фазога ҳақиқий юк етказиб берувчи илк вазифасини бажаради.

Янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошлари ва келажакдаги режалар

Эслатиб ўтамиз, ўтган синов парвозида сунъий йўлдошлар фазога чиқарилган бўлса-да, улар орбитага чиқмагани сабабли атмосфера қатламида ёниб кетган эди ва бу парвоз режасининг бир қисми бўлган. Бироқ бу сафар вазият жиддийроқ бўлиб, SpaceX Starship ёрдамида янги авлод Starlink V3 аппаратларини муваффақиятли етказишни мақсад қилган.

Компания аввалроқ ФККга умумий ҳисобда 100 мингта шундай қурилмадан иборат гуруҳни фазога чиқариш учун ариза топширган эди. Ўлчамлари ва вазни катта бўлгани сабабли мазкур янги авлод сунъий йўлдошлари айнан Starship ракеталари ёрдамида учирилишини талаб қилади, чунки анъанавий Falcon 9 ракеталари бунинг учун мос келмайди.

Келгусидаги ҳафталик парвозлар ва Ойсимон миссиялар

NASA вакили Жаред Айзекманнинг маълум қилишича, 2027-йилдан бошлаб улкан транспорт тизимининг синовий стартлари деярли ҳар ҳафта амалга оширилиши мумкин. Бу эса космик парвозлар частотасини кескин ошириб, инсониятнинг космосни ўзлаштириш суръатларини янги босқичга олиб чиқади.

Шунингдек, SpaceX бир вақтнинг ўзида бўлажак Artemis дастури доирасидаги миссиялар учун Starship кемасининг махсус ой версиясини ҳам фаол равишда ишлаб чиқмоқда. Яқинда компания Super Heavy кучайтиргичининг барча 33 та Raptor двигателларини бир вақтнинг ўзида ишга тушириб, унинг тўлақонли оммавий синовини муваффақиятли якунлаган эди.

SpaceXStarshipStarlinkКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди