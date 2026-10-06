iPhone 18 Pro эгалари корпус ранги ўзгаришидан шикоят қилмоқда

·4·Техно
iPhone 18 Pro эгалари корпус ранги ўзгаришидан шикоят қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари ўз қурилмаларининг корпус ранги ўзгараётганидан шикоят қилмоқда.
  • Бургундй ва қора рангдаги смартфонлар аста-секин ўз тусини йўқотиб, оқариб бормоқда, бу ҳолат аввалги iPhone 17 Pro моделларида ҳам кузатилган эди.
  • Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг тахминларига кўра, бу ултрабинафша нурларининг таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.
  • Apple компанияси ҳозирча бу ҳолат юзасидан расмий баёнот бермаган.

Янги флагман смартфонлар савдога чиққанига саноқли ҳафталар ўтган бўлишига қарамай, илк жиддий муаммолар юзага кела бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари ўз қурилмалари ташқи кўринишида кутилмаган нуқсонлар кузатилаётганини маълум қилишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit ижтимоий тармоғида Бургундй рангидаги смартфонлар аста-секин ўзининг бой тусини йўқотиб, оқариб бораётгани акс этган суратлар пайдо бўлди. Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг кузатишларига кўра, бундай ҳолат фақатгина қизғиш тус билан чекланиб қолмай, қора рангдаги айрим қурилмаларда ҳам қайд этилмоқда.

Ранг ўзгариши қаердан бошланади?

Эълон қилинган фотосуратларга таяниб айтиш мумкинки, визуал ўзгаришлар дастлаб асосий камера блокининг атрофидаги ҳудудда намоён бўлади. Шундан сўнг ранг хиралашиши босқичма-босқич бутун алюминий корпус бўйлаб тарқалиши мумкинлиги айтилмоқда.

Мазкур ҳолат технология ихлосмандларига ўтган йили чиқарилган iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max моделларидаги муаммоларни эслатиб юборди. Ўшанда Космик Oraнге ҳамда Деэп Блуе рангли версияларнинг эгалари ҳам корпуснинг қуёш нурларида рангини йўқотишидан шикоят қилишган эди.

Мумкин бўлган сабаблар

Ҳозирги кунда интернет фойдаланувчилари юзага келаётган нуқсоннинг келиб чиқиш сабабларини фаол муҳокама қилмоқдалар. Асосий тахминлардан бири сифатида ультрабинафша нурларининг салбий таъсири кўрсатилмоқда, чунки ранг ўзгариши ҳақидаги хабарлар кўпинча смартфондан очиқ ҳавода узоқ вақт фойдаланилгандан сўнг пайдо бўлмоқда.

Бундай кўнгилсизликларнинг олдини олиш учун фойдаланувчилар доимий равишда ҳимоя ғилофидан (чехол) фойдаланиш каби вақтинчалик чораларни кўриб чиқишмоқда. Шунга қарамай, қимматбаҳо флагман смартфонларнинг ташқи кўринишига путур етиши харидорлар орасида ҳақли эътирозларни келтириб чиқармоқда.

Ҳозирча Apple компанияси юзага келган вазият юзасидан расмий баёнот бермади ва муаммонинг сабабларини изоҳламади. Ишлаб чиқарувчининг сукути эса фойдаланувчилар ўртасида турли тахминлар кўпайишига сабаб бўлмоқда.

AppleiPhone 18 ProСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди21 сентябр 13:51iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариБугун 10:41iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларКеча 10:58iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари4 октябр 11:36Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкин29 август 13:56Apple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқардиApple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарди29 сентябр 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...