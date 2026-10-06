iPhone 18 Pro эгалари корпус ранги ўзгаришидан шикоят қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари ўз қурилмаларининг корпус ранги ўзгараётганидан шикоят қилмоқда.
- Бургундй ва қора рангдаги смартфонлар аста-секин ўз тусини йўқотиб, оқариб бормоқда, бу ҳолат аввалги iPhone 17 Pro моделларида ҳам кузатилган эди.
- Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг тахминларига кўра, бу ултрабинафша нурларининг таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.
- Apple компанияси ҳозирча бу ҳолат юзасидан расмий баёнот бермаган.
Янги флагман смартфонлар савдога чиққанига саноқли ҳафталар ўтган бўлишига қарамай, илк жиддий муаммолар юзага кела бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари ўз қурилмалари ташқи кўринишида кутилмаган нуқсонлар кузатилаётганини маълум қилишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit ижтимоий тармоғида Бургундй рангидаги смартфонлар аста-секин ўзининг бой тусини йўқотиб, оқариб бораётгани акс этган суратлар пайдо бўлди. Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг кузатишларига кўра, бундай ҳолат фақатгина қизғиш тус билан чекланиб қолмай, қора рангдаги айрим қурилмаларда ҳам қайд этилмоқда.
Ранг ўзгариши қаердан бошланади?Эълон қилинган фотосуратларга таяниб айтиш мумкинки, визуал ўзгаришлар дастлаб асосий камера блокининг атрофидаги ҳудудда намоён бўлади. Шундан сўнг ранг хиралашиши босқичма-босқич бутун алюминий корпус бўйлаб тарқалиши мумкинлиги айтилмоқда.
Мазкур ҳолат технология ихлосмандларига ўтган йили чиқарилган iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max моделларидаги муаммоларни эслатиб юборди. Ўшанда Космик Oraнге ҳамда Деэп Блуе рангли версияларнинг эгалари ҳам корпуснинг қуёш нурларида рангини йўқотишидан шикоят қилишган эди.
Мумкин бўлган сабабларҲозирги кунда интернет фойдаланувчилари юзага келаётган нуқсоннинг келиб чиқиш сабабларини фаол муҳокама қилмоқдалар. Асосий тахминлардан бири сифатида ультрабинафша нурларининг салбий таъсири кўрсатилмоқда, чунки ранг ўзгариши ҳақидаги хабарлар кўпинча смартфондан очиқ ҳавода узоқ вақт фойдаланилгандан сўнг пайдо бўлмоқда.
Бундай кўнгилсизликларнинг олдини олиш учун фойдаланувчилар доимий равишда ҳимоя ғилофидан (чехол) фойдаланиш каби вақтинчалик чораларни кўриб чиқишмоқда. Шунга қарамай, қимматбаҳо флагман смартфонларнинг ташқи кўринишига путур етиши харидорлар орасида ҳақли эътирозларни келтириб чиқармоқда.
Ҳозирча Apple компанияси юзага келган вазият юзасидан расмий баёнот бермади ва муаммонинг сабабларини изоҳламади. Ишлаб чиқарувчининг сукути эса фойдаланувчилар ўртасида турли тахминлар кўпайишига сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…