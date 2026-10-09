iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари

·84·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 9-октябр 2026-йил ҳолатига кўра iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида 1579 доллардан бошланиб, 2999 долларгача бўлган нархларда таклиф қилинмоқда.
  • Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлигини ҳамда келтирилган маълумотлар 9-октябр 2026-йил ҳолатидаги нархларни акс эттиришини таъкидлаш лозим.

9 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver модели 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black 1589 доллар ва Burgundy 1599 долларлик акция нархида сотилмоқда.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro 1899 доллар, 1 ТБ хотирали версияси эса 2899 доллар туради.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1729 доллар ва Burgundy 1789 доллардан сотилмоқда.

512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2049 доллар, Silver 2099 доллар, Glacier 2049 доллар ва Burgundy 2149 доллар туради. 1 ТБ модели 2699 доллар этиб кўрсатилган.

SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1619 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 1949 доллар, 1 ТБ модели 2999 доллар.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier, Black ва Silver версиялари 1799 доллардан сотилмоқда. Black модели 1799 долларлик акция нархида. Burgundy версияси 1839 доллар туради.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black модели 2179 доллар, Silver 2299 доллар, Burgundy 2199 доллар ва Glacier 2299 доллардан таклиф қилинган. 1 ТБ хотирали версия 2699 доллар.

Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 9 октябр 2026 ҳолатидаги нархларни акс эттиради.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone 18AppleСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари7 октябр 13:29iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлари6 октябр 10:41iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар5 октябр 10:58iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари4 октябр 11:36iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиКеча 11:322 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...