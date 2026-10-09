iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 9-октябр 2026-йил ҳолатига кўра iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида 1579 доллардан бошланиб, 2999 долларгача бўлган нархларда таклиф қилинмоқда.
- Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлигини ҳамда келтирилган маълумотлар 9-октябр 2026-йил ҳолатидаги нархларни акс эттиришини таъкидлаш лозим.
9 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver модели 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black 1589 доллар ва Burgundy 1599 долларлик акция нархида сотилмоқда.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro 1899 доллар, 1 ТБ хотирали версияси эса 2899 доллар туради.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1729 доллар ва Burgundy 1789 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2049 доллар, Silver 2099 доллар, Glacier 2049 доллар ва Burgundy 2149 доллар туради. 1 ТБ модели 2699 доллар этиб кўрсатилган.
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1599 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1619 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 1949 доллар, 1 ТБ модели 2999 доллар.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier, Black ва Silver версиялари 1799 доллардан сотилмоқда. Black модели 1799 долларлик акция нархида. Burgundy версияси 1839 доллар туради.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black модели 2179 доллар, Silver 2299 доллар, Burgundy 2199 доллар ва Glacier 2299 доллардан таклиф қилинган. 1 ТБ хотирали версия 2699 доллар.
Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 9 октябр 2026 ҳолатидаги нархларни акс эттиради.
Изоҳлар 0
…