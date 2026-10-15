iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилинди
• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар
• 512 ГБ: 1 879 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1 799 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 799 доллар, акция нархида
• 256 ГБ, Silver: 1 789 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 799 доллар
• 512 ГБ, Black: 2 199 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 149 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2 249 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2 149 доллар
• 1 ТБ, Black: 2 699 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 3 199 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар
Нархлар 2026 йил 15 октябрь ҳолатига тегишли. Савдодаги қийматлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…