iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 11 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 11-октябр ҳолатига кўра iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда, уларнинг нархлари хотира ҳажми, ранги ва СИМ турига қараб фарқланади.
- Масалан, iPhone 18 Proънинг 256 GB, Силвер эСИМ+эСИМ версияси 1579 доллардан бошланади, iPhone 18 Pro Maxънинг 256 GB, Блакк эСИМ+эСИМ версияси эса аксия нархида 1699 долларни ташкил этади.
11 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда. Нархлар смартфоннинг хотира ҳажми, ранги ва SIM турига қараб фарқланади.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1599 доллар
• 256 ГБ, Black: 1579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1579 доллар, акция нархи
• 512 ГБ: 1899 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: 1699 доллар, акция нархи
• 256 ГБ, Silver: 1779 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1729 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1789 доллар
• 512 ГБ, Black: 2049 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2099 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2049 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2149 доллар
• 1 ТБ: 2699 доллар
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар
• 256 ГБ, Black: 1599 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1599 доллар
• 512 ГБ: 1899 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1839 доллар
• 256 ГБ, Black: 1849 доллар, акция нархи
• 256 ГБ, Silver: 1799 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1799 доллар
• 512 ГБ, Black: 2179 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2299 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2199 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2299 доллар
• 1 ТБ: 2699 доллар
Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин. Келтирилган нархлар 2026 йил 11 октябрь ҳолатига тегишли.
Изоҳлар 0
…