iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари

·43·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 10 октябр ҳолатига кўра iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди, улар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида мавжуд.
  • Қурилмаларнинг нархи хотира сиғими, ранги ва СИМ-картаси турига қараб ўзгаради, масалан, iPhone 18 Pro 256 GB Силвер эСИМ+эСИМ версияси 1579 доллардан бошланади. iPhone 18 Pro Max 1 TB эСИМ+эСИМ версияси 2699 долларга баҳоланган.
  • Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.

iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг 10 октябрь ҳолатидаги нархлари тақдим этилди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM турларида таклиф қилинмоқда. Нархлар смартфоннинг хотира ҳажми ва рангига қараб фарқланади.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1599 доллар • 256 ГБ, Black: 1579 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1579 доллар, акция нархи • 512 ГБ: 1899 доллар • 1 ТБ: 2899 доллар

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Black: 1699 доллар, акция нархи • 256 ГБ, Silver: 1779 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1729 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1789 доллар • 512 ГБ, Black: 2049 доллар • 512 ГБ, Silver: 2099 доллар • 512 ГБ, Glacier: 2049 доллар • 512 ГБ, Burgundy: 2149 доллар • 1 ТБ: 2699 доллар

SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар • 256 ГБ, Black: 1609 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1609 доллар • 512 ГБ: 1899 доллар • 1 ТБ: 2999 доллар

SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Glacier: 1829 доллар • 256 ГБ, Black: 1849 доллар, акция нархи • 256 ГБ, Silver: 1799 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1809 доллар • 512 ГБ, Black: 2179 доллар • 512 ГБ, Silver: 2299 доллар • 512 ГБ, Burgundy: 2199 доллар • 512 ГБ, Glacier: 2299 доллар • 1 ТБ: 2699 доллар

Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleСмартфонларНархлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариКеча 12:56iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари7 октябр 13:29iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлари6 октябр 10:41iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар5 октябр 10:58iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари4 октябр 11:36iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди8 октябр 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда