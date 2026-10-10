iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 10 октябр ҳолатига кўра iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди, улар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида мавжуд.
- Қурилмаларнинг нархи хотира сиғими, ранги ва СИМ-картаси турига қараб ўзгаради, масалан, iPhone 18 Pro 256 GB Силвер эСИМ+эСИМ версияси 1579 доллардан бошланади. iPhone 18 Pro Max 1 TB эСИМ+эСИМ версияси 2699 долларга баҳоланган.
- Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг 10 октябрь ҳолатидаги нархлари тақдим этилди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM турларида таклиф қилинмоқда. Нархлар смартфоннинг хотира ҳажми ва рангига қараб фарқланади.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1599 доллар • 256 ГБ, Black: 1579 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1579 доллар, акция нархи • 512 ГБ: 1899 доллар • 1 ТБ: 2899 доллар
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: 1699 доллар, акция нархи • 256 ГБ, Silver: 1779 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1729 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1789 доллар • 512 ГБ, Black: 2049 доллар • 512 ГБ, Silver: 2099 доллар • 512 ГБ, Glacier: 2049 доллар • 512 ГБ, Burgundy: 2149 доллар • 1 ТБ: 2699 доллар
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1579 доллар • 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар • 256 ГБ, Black: 1609 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1609 доллар • 512 ГБ: 1899 доллар • 1 ТБ: 2999 доллар
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1829 доллар • 256 ГБ, Black: 1849 доллар, акция нархи • 256 ГБ, Silver: 1799 доллар • 256 ГБ, Burgundy: 1809 доллар • 512 ГБ, Black: 2179 доллар • 512 ГБ, Silver: 2299 доллар • 512 ГБ, Burgundy: 2199 доллар • 512 ГБ, Glacier: 2299 доллар • 1 ТБ: 2699 доллар
Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…