Honor Повер 3 смартфони улкан экран ва янги Dimensity 8600 чипи билан чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Повер 3 смартфони 7 дюймли улкан OLED-экран ва янги Dimensity 8600 чипи билан тақдим этилиши кутилмоқда.
- Ушбу чип 3-нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилиб, қурилманинг унумдорлигини ошириши ва иссиқликни бошқаришни яхшилаши тахмин қилинмоқда.
- Қурилма, шунингдек, Honor Повер 2ъдаги 10 080 мА·ч сиғимли батареяга тенг ёки ундан катта сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.
Ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси ўзининг янги авлод Honor Повер 3 смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур қурилма аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада катталаштирилган дисплей ва улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар эътиборини ўзига жалб қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарқалган дастлабки сиздирилган маълумотларга кўра, бўлажак гаджет 7 дюймли улкан панелга эга бўлади. Бошқа бир инсайдер эса смартфон замонавий текис OLED-экран билан таъминланишини тасдиқламоқда. Таққослаш учун, ўтган йили бозорга чиқарилган Honor Повер 2 модели 6,79 дюймли текис ЛТПС OLED-панелига эга эди.
Унумдорлик ва янги процессорСмартфоннинг аппарат қисмига оид маълумотлар ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, Honor Повер 3 асоси сифатида ўрта сегментнинг юқори қисмига мўлжалланган янги Dimensity 8600 однокристальная система (чипи) танланиши кутилмоқда.
Ушбу янги процессор илғор 3-нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Янгиланган процессор архитектураси қурилманинг умумий унумдорлигини кескин ошириш билан бирга, иссиқликни бошқариш тизимини ҳам яхшилаши кутилмоқда. Мазкур чипнинг тақдимоти 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошига мўлжалланган бўлиб, бу смартфоннинг бозорга чиқиш муддатларига тўла мос келади.
Смартфоннинг асосий устунлигиҚурилманинг энг муҳим ва ўзига хос хусусиятларидан бири унинг аккумулятори бўлиб қолиши кутилмоқда. Гарчи батареянинг аниқ сиғими ҳозирча расман ошкор этилмаган бўлса-да, аввалги сиздирилган хабарлар ушбу модел бренд тарихидаги энг йирик аккумуляторлардан бири билан жиҳозланишини кўрсатмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалги Honor Повер 2 смартфони кремний-углерод технологиясига асосланган нақ 10 080 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланган эди. Янги авлод вакили ҳам энергия сиғими бўйича ўзидан олдинги моделдан кам бўлмаган кўрсаткичларни намойиш этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…