Honor Повер 3 смартфони улкан экран ва янги Dimensity 8600 чипи билан чиқади

·7·Техно
Honor Повер 3 смартфони улкан экран ва янги Dimensity 8600 чипи билан чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Повер 3 смартфони 7 дюймли улкан OLED-экран ва янги Dimensity 8600 чипи билан тақдим этилиши кутилмоқда.
  • Ушбу чип 3-нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилиб, қурилманинг унумдорлигини ошириши ва иссиқликни бошқаришни яхшилаши тахмин қилинмоқда.
  • Қурилма, шунингдек, Honor Повер 2ъдаги 10 080 мА·ч сиғимли батареяга тенг ёки ундан катта сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.

Ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси ўзининг янги авлод Honor Повер 3 смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур қурилма аввалги авлод моделларига нисбатан сезиларли даражада катталаштирилган дисплей ва улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар эътиборини ўзига жалб қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарқалган дастлабки сиздирилган маълумотларга кўра, бўлажак гаджет 7 дюймли улкан панелга эга бўлади. Бошқа бир инсайдер эса смартфон замонавий текис OLED-экран билан таъминланишини тасдиқламоқда. Таққослаш учун, ўтган йили бозорга чиқарилган Honor Повер 2 модели 6,79 дюймли текис ЛТПС OLED-панелига эга эди.

Унумдорлик ва янги процессор

Смартфоннинг аппарат қисмига оид маълумотлар ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, Honor Повер 3 асоси сифатида ўрта сегментнинг юқори қисмига мўлжалланган янги Dimensity 8600 однокристальная система (чипи) танланиши кутилмоқда.

Ушбу янги процессор илғор 3-нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Янгиланган процессор архитектураси қурилманинг умумий унумдорлигини кескин ошириш билан бирга, иссиқликни бошқариш тизимини ҳам яхшилаши кутилмоқда. Мазкур чипнинг тақдимоти 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошига мўлжалланган бўлиб, бу смартфоннинг бозорга чиқиш муддатларига тўла мос келади.

Смартфоннинг асосий устунлиги

Қурилманинг энг муҳим ва ўзига хос хусусиятларидан бири унинг аккумулятори бўлиб қолиши кутилмоқда. Гарчи батареянинг аниқ сиғими ҳозирча расман ошкор этилмаган бўлса-да, аввалги сиздирилган хабарлар ушбу модел бренд тарихидаги энг йирик аккумуляторлардан бири билан жиҳозланишини кўрсатмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалги Honor Повер 2 смартфони кремний-углерод технологиясига асосланган нақ 10 080 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланган эди. Янги авлод вакили ҳам энергия сиғими бўйича ўзидан олдинги моделдан кам бўлмаган кўрсаткичларни намойиш этиши кутилмоқда.

HonorHonor Повер 3Dimensity 8600СмартфонOLED экран
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқдаЯнги флагманларда носозликлар кузатилмоқда3 октябр 15:57Honor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этадиHonor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этади30 сентябр 20:50Honor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атадиHonor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атади30 сентябр 13:24Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди28 сентябр 19:54Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди28 сентябр 17:59Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди27 сентябр 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...