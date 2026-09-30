Honor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этади

·8·Техно
Honor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor бренди йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этмоқчи.
  • Ушбу қурилмалар орасида 200 мегапикселли асосий камера ва иккита экранга эга бўлиши кутилаётган Honor 700 Pro модели ҳам бор.
  • Шунингдек, 7 дюймли улкан экран ва 10 000 миллиампер-соатдан ортиқ сиғимли аккумуляторли Honor Х серияси смартфони ҳамда янги букланувчи қурилма ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.
  • Бу маълумотлар тех оламида танилган инсайдер Digital Chat Station томонидан тасдиқланган.

Таниқли Honor бренди ўзининг флагман Honor Magic 9 қурилмаларини намойиш этганига кўп бўлмаганига қарамай, йил охиригача яна бир нечта янги гаджетларни чиқаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда тех оламида ўз манбаларига эга бўлган таниқли инсайдер Digital Chat Station маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ўзининг мобил қурилмалар туркумини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, яқин ойларда тақдим этилиши кутилаётган энг эътиборга молик қурилмалардан бири бу — Honor 700 Pro модели бўлади. Ушбу смартфон 200 мегапикселлик юқори аниқликдаги асосий камера ҳамда иккита экран билан жиҳозланиши кутилмоқда. Шунингдек, аввалроқ тарқалган хабарларда Honor орқа панелида Xiaomi 17 Pro ва Xiaomi 18 Pro моделларига ўхшаш қўшимча кичик экрани бор қурилмани тайёрлаётгани ҳам маълум қилинган эди.

Ўта йирик аккумуляторли ўрта синф гаджети

Йил охиригача тақдим этилиши кутилаётган қизиқарли янгиликлардан яна бири Honor Х сериясига мансуб ўрта синф смартфони бўлади. Инсайдернинг таъкидлашича, мазкур қурилма диагоналига тахминан 7 дюймга тенг улкан экран ва 10 000 миллиампер-соатдан ортиқ қувватга эга ўта сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар бозори учун жуда юқори натижа ҳисобланади.

Бундан ташқари, Honor компанияси кенг форматли янги букланувчи смартфон устидаги ишларни ҳам жадалаштиргани айтилмоқда. Шу билан бир қаторда, муҳандислар кенгроқ экранга эга оддий смартфон концепциясини ҳам синовдан ўтказмоқда. Тахминларга кўра, бу қурилмалар бозордаги Huawei Пура Х Max ҳамда Huawei Пура Х Виев моделларининг ўзига хос муқобилларига айланиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Digital Chat Station бунгача ҳам мобил технологиялар оламидаги кўплаб янгиликларни олдиндан аниқ айтиб келгани билан танилган. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг техник хусусиятларини, Realme GT 7 Pro ёрқин Samsung экранига эга бўлишини ҳамда MediaTek Dimensity 9400 процессори Qualcomm Snapdragon 8 Элитеъдан олдинроқ чиқишини биринчилардан бўлиб тўғри фош этган эди.

HonorСмартфонТехнологияМобил қурилмаЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди27 сентябр 15:58Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади18 сентябр 16:23Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58Honor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атадиHonor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атадиБугун 13:24Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди28 сентябр 19:54Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди28 сентябр 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди