Honor йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor бренди йил охиригача яна тўртта янги смартфон тақдим этмоқчи.
- Ушбу қурилмалар орасида 200 мегапикселли асосий камера ва иккита экранга эга бўлиши кутилаётган Honor 700 Pro модели ҳам бор.
- Шунингдек, 7 дюймли улкан экран ва 10 000 миллиампер-соатдан ортиқ сиғимли аккумуляторли Honor Х серияси смартфони ҳамда янги букланувчи қурилма ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.
- Бу маълумотлар тех оламида танилган инсайдер Digital Chat Station томонидан тасдиқланган.
Таниқли Honor бренди ўзининг флагман Honor Magic 9 қурилмаларини намойиш этганига кўп бўлмаганига қарамай, йил охиригача яна бир нечта янги гаджетларни чиқаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда тех оламида ўз манбаларига эга бўлган таниқли инсайдер Digital Chat Station маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ўзининг мобил қурилмалар туркумини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, яқин ойларда тақдим этилиши кутилаётган энг эътиборга молик қурилмалардан бири бу — Honor 700 Pro модели бўлади. Ушбу смартфон 200 мегапикселлик юқори аниқликдаги асосий камера ҳамда иккита экран билан жиҳозланиши кутилмоқда. Шунингдек, аввалроқ тарқалган хабарларда Honor орқа панелида Xiaomi 17 Pro ва Xiaomi 18 Pro моделларига ўхшаш қўшимча кичик экрани бор қурилмани тайёрлаётгани ҳам маълум қилинган эди.
Ўта йирик аккумуляторли ўрта синф гаджетиЙил охиригача тақдим этилиши кутилаётган қизиқарли янгиликлардан яна бири Honor Х сериясига мансуб ўрта синф смартфони бўлади. Инсайдернинг таъкидлашича, мазкур қурилма диагоналига тахминан 7 дюймга тенг улкан экран ва 10 000 миллиампер-соатдан ортиқ қувватга эга ўта сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар бозори учун жуда юқори натижа ҳисобланади.
Бундан ташқари, Honor компанияси кенг форматли янги букланувчи смартфон устидаги ишларни ҳам жадалаштиргани айтилмоқда. Шу билан бир қаторда, муҳандислар кенгроқ экранга эга оддий смартфон концепциясини ҳам синовдан ўтказмоқда. Тахминларга кўра, бу қурилмалар бозордаги Huawei Пура Х Max ҳамда Huawei Пура Х Виев моделларининг ўзига хос муқобилларига айланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Digital Chat Station бунгача ҳам мобил технологиялар оламидаги кўплаб янгиликларни олдиндан аниқ айтиб келгани билан танилган. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг техник хусусиятларини, Realme GT 7 Pro ёрқин Samsung экранига эга бўлишини ҳамда MediaTek Dimensity 9400 процессори Qualcomm Snapdragon 8 Элитеъдан олдинроқ чиқишини биринчилардан бўлиб тўғри фош этган эди.
Изоҳлар 0
…