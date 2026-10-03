Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқда

·6·Техно
Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқда

Хитой ижтимоий тармоқларида энг сўнгги флагман процессорларида ишлайдиган илғор смартфонлар фаолиятидаги жиддий муаммолар ҳақида хабарлар тарқалди. Ixbt.com маълумотига кўра, гап Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипсети билан жиҳозланган қурилмалар ҳақида бормоқда, уларнинг барқарорлигидан фойдаланувчилар қаттиқ норози бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Счродингер лақаби остидаги таниқли инсайдер эътибор қаратган ушбу муаммолар асосан Honor Magic 9 Pro Max ҳамда Xiaomi 18 Pro моделлари эгаларини ташвишга солмоқда. Мазкур гаджетлар харидорлари кундалик фойдаланиш вақтида қатор ноқулайликларга дуч келаётганини яширишмаяпти.

Смартфонлар фаолиятидаги асосий нуқсонлар

Фойдаланувчилар қолдирган шикоятларга кўра, флагман смартфонлар ишида қуйидаги носозликлар кузатилмоқда:

  • Иловалар ва оғир ўйинларнинг кутилмаганда ёпилиб қолиши;
  • Тизим фаолиятининг умуман беқарорлашуви;
  • Қурилманинг ўз-ўзидан қайта ишга тушиши (перезақруска);
  • Корпус ҳароратининг кескин ва сезиларли даражада кўтарилиб кетиши.
Ҳозирги вақтда юқоридаги кўнгилсизликларнинг аниқ сабаблари расман ўрганилмоқда ва сабаблар ҳали тўлиқ аниқлангани йўқ. Мутахассислар ушбу носозликлар бевосита янги однокристальная система (чипсет) архитектураси билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Шу билан бирга, муаммо фақатгина процессорнинг ўзида эмас, балки аниқ бир смартфон моделларининг дастурий таъминоти — прошивкаларидаги хатоликлар туфайли келиб чиққан бўлиш эҳтимоли ҳам кўриб чиқилмоқда. Муҳандислар бу борада чуқур таҳлил ишларини олиб бормоқда.

Қизиғи шундаки, айни пайтда асосий рақобатчи ҳисобланган Медиатек компаниясининг янги Dimensity 9600 ҳамда Dimensity 9600 Pro процессорларида ишлайдиган флагман моделлари борасида бундай шикоятлар умуман қайд этилмаган. Бу эса Qualcomm маҳсулотидаги муаммоларнинг ўзига хос хусусиятларидан далолат беради.

SnapdragonHonorXiaomiСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди28 сентябр 17:59Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади26 сентябр 23:20Xiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятларXiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятлар24 сентябр 03:22Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқда23 сентябр 16:25Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади31 август 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди