Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқда
Хитой ижтимоий тармоқларида энг сўнгги флагман процессорларида ишлайдиган илғор смартфонлар фаолиятидаги жиддий муаммолар ҳақида хабарлар тарқалди. Ixbt.com маълумотига кўра, гап Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипсети билан жиҳозланган қурилмалар ҳақида бормоқда, уларнинг барқарорлигидан фойдаланувчилар қаттиқ норози бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Счродингер лақаби остидаги таниқли инсайдер эътибор қаратган ушбу муаммолар асосан Honor Magic 9 Pro Max ҳамда Xiaomi 18 Pro моделлари эгаларини ташвишга солмоқда. Мазкур гаджетлар харидорлари кундалик фойдаланиш вақтида қатор ноқулайликларга дуч келаётганини яширишмаяпти.
Смартфонлар фаолиятидаги асосий нуқсонларФойдаланувчилар қолдирган шикоятларга кўра, флагман смартфонлар ишида қуйидаги носозликлар кузатилмоқда:
- Иловалар ва оғир ўйинларнинг кутилмаганда ёпилиб қолиши;
- Тизим фаолиятининг умуман беқарорлашуви;
- Қурилманинг ўз-ўзидан қайта ишга тушиши (перезақруска);
- Корпус ҳароратининг кескин ва сезиларли даражада кўтарилиб кетиши.
Шу билан бирга, муаммо фақатгина процессорнинг ўзида эмас, балки аниқ бир смартфон моделларининг дастурий таъминоти — прошивкаларидаги хатоликлар туфайли келиб чиққан бўлиш эҳтимоли ҳам кўриб чиқилмоқда. Муҳандислар бу борада чуқур таҳлил ишларини олиб бормоқда.
Қизиғи шундаки, айни пайтда асосий рақобатчи ҳисобланган Медиатек компаниясининг янги Dimensity 9600 ҳамда Dimensity 9600 Pro процессорларида ишлайдиган флагман моделлари борасида бундай шикоятлар умуман қайд этилмаган. Бу эса Qualcomm маҳсулотидаги муаммоларнинг ўзига хос хусусиятларидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…