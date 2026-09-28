Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди

·29·Техно
Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Magic 9 Супер Эдитион смартфони 11 000 мА·ч сиғимли рекорд даражадаги батарея билан тақдим этилди.
  • Қурилма 6,81 дюймли 120 Гц частотали OLED дисплейга, Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига ва 200 мегапикселли асосий камерага эга.
  • Honor Magic 9 Супер Эдитион 80 W симли ва 50 W симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, IP69K стандартига мувофиқ ҳимояланган.

Хитойнинг Honor компанияси ўз тарихидаги энг йирик аккумулятор билан жиҳозланган янги Honor Magic 9 Супер Эдитион смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, флагман даромадли технологиялар ва ўта улкан қувватни ўзида мужассам этган бўлиб, унинг бошланғич нархи 600 доллардан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей ва асосий имкониятлар

Янги қурилма 6,81 дюймли текис OLED экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2788 × 1280 пикселни ва янгиланиш частотаси 120 Hz ни ташкил этади. Экран атрофидаги ҳошия қалинлиги атиги 1,03 мм ни ташкил қилади. Шунингдек, глобал пик ёрқинлиги 2000 нит, локал ёрқинлиги эса 10 000 нитгача етиши эълон қилинди, 3840 Hz частотали ШИМ регуляцияси эса кўз юкламасини камайтиради.

Аккумулятор ва самарадорлик

Смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳати — бу серия тарихидаги рекорд даражадаги 11 000 мА·ч сиғимли батареядир. Қизиғи шундаки, шунчалик улкан аккумуляторга қарамай, корпус қалинлиги атиги 8,1 мм, оғирлиги эса 227 граммни ташкил этади. Қурилма 80 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Аппаратик платформа сифатида Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори танланган. Қизишнинг олдини олиш мақсадида Honor фаол совутиш тизими ва ўрнатилган кичик вентилятордан фойдаланади. Смартфон Android 17 базасидаги МагикОС 11 операцион тизимида ишлайди.

Камера ва қўшимча технологиялар

Асосий камера модули 1/1,55 дюймли 200 мегапикселли Samsung S5KHP5 сенсорини ўз ичига олади. Унга 3 каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 500 телефотокамера ҳамда 12 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.

Қурилманинг замонавий имкониятлари қаторига Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфрақизил порт, стереодинамиклар, экраннинг остига ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери ва сунъий интеллект функциялари учун алоҳида тугма киритилган. Шунингдек, алоқа сифатини яхшилаш учун махсус C3 ноутбук ва смартфон чипи қўлланилган.

Чидамлилик ва нархлар

Корпус IP69K стандартига мувофиқ чанг ва сувдан тўлиқ ҳимояланган. Хитой бозорида тақдим этилган хотира турларига кўра нархлар қуйидагича белгиланган:

  • 12/256 GB версияси — 600 доллар
  • 12/512 GB версияси — 670 доллар
  • 16/512 GB версияси — 740 доллар

HonorСмартфонФлагманSnapdragonТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади26 сентябр 23:20Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилди3 сентябр 08:24OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этилади19 сентябр 10:26Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади31 август 19:27Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди15 сентябр 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди