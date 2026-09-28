Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Magic 9 Супер Эдитион смартфони 11 000 мА·ч сиғимли рекорд даражадаги батарея билан тақдим этилди.
- Қурилма 6,81 дюймли 120 Гц частотали OLED дисплейга, Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига ва 200 мегапикселли асосий камерага эга.
- Honor Magic 9 Супер Эдитион 80 W симли ва 50 W симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, IP69K стандартига мувофиқ ҳимояланган.
Хитойнинг Honor компанияси ўз тарихидаги энг йирик аккумулятор билан жиҳозланган янги Honor Magic 9 Супер Эдитион смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, флагман даромадли технологиялар ва ўта улкан қувватни ўзида мужассам этган бўлиб, унинг бошланғич нархи 600 доллардан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей ва асосий имкониятларЯнги қурилма 6,81 дюймли текис OLED экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2788 × 1280 пикселни ва янгиланиш частотаси 120 Hz ни ташкил этади. Экран атрофидаги ҳошия қалинлиги атиги 1,03 мм ни ташкил қилади. Шунингдек, глобал пик ёрқинлиги 2000 нит, локал ёрқинлиги эса 10 000 нитгача етиши эълон қилинди, 3840 Hz частотали ШИМ регуляцияси эса кўз юкламасини камайтиради.
Аккумулятор ва самарадорликСмартфоннинг асосий ўзига хос жиҳати — бу серия тарихидаги рекорд даражадаги 11 000 мА·ч сиғимли батареядир. Қизиғи шундаки, шунчалик улкан аккумуляторга қарамай, корпус қалинлиги атиги 8,1 мм, оғирлиги эса 227 граммни ташкил этади. Қурилма 80 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Аппаратик платформа сифатида Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори танланган. Қизишнинг олдини олиш мақсадида Honor фаол совутиш тизими ва ўрнатилган кичик вентилятордан фойдаланади. Смартфон Android 17 базасидаги МагикОС 11 операцион тизимида ишлайди.
Камера ва қўшимча технологияларАсосий камера модули 1/1,55 дюймли 200 мегапикселли Samsung S5KHP5 сенсорини ўз ичига олади. Унга 3 каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 500 телефотокамера ҳамда 12 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.
Қурилманинг замонавий имкониятлари қаторига Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфрақизил порт, стереодинамиклар, экраннинг остига ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери ва сунъий интеллект функциялари учун алоҳида тугма киритилган. Шунингдек, алоқа сифатини яхшилаш учун махсус C3 ноутбук ва смартфон чипи қўлланилган.
Чидамлилик ва нархларКорпус IP69K стандартига мувофиқ чанг ва сувдан тўлиқ ҳимояланган. Хитой бозорида тақдим этилган хотира турларига кўра нархлар қуйидагича белгиланган:
- 12/256 GB версияси — 600 доллар
- 12/512 GB версияси — 670 доллар
- 16/512 GB версияси — 740 доллар
Изоҳлар 0
…