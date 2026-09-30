Honor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атади
Honor компанияси мобил бозорида яна бир муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Honor бош директори Ли Сзян янги Магик 9 туркумидаги смартфонлар сунъий интеллект билан ишлайдиган ҳақиқий қурилмалар сифатида махсус сертификат олган илк илк партия эканини маълум қилди. Ушбу эътироф бренднинг кўп йиллар давомида аппарат таъминоти, тизимли сунъий интеллект ва МагикОС операцион тизими йўналишида олиб борган кенг кўламли меҳнати натижаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбарининг таъкидлашича, ҳақиқий сунъий интеллектга эга мобил телефон оддийгина ўрнатилган дастурлар йиғиндиси ёки устки қобиқдан иборат бўлмаслиги шарт. Янги концепцияга кўра, қурилма фойдаланувчининг ниятлари ҳамда одатларини аниқ тушуниш, иловалар ўртасида ўзаро узлуксиз боғлиқликни таъминлаш ва қатъий Саноат стандартларига жавоб бериш учун тизим даражасидаги интеллектни қўллаб-қувватлаши лозим.
МагикОС операцион тизимининг янги эволюциясиМазкур сертификатлаш жараёни МагикОС 11 операцион тизимининг тубдан қайта қурилгани ҳамда ЁЁ интеллектуал агентининг навбатдаги босқичга кўтарилганидан далолат беради. Honor ўзининг янги дастурий таъминотини саноатда тизимли Агент Ҳарнесс агентини тижорий жиҳатдан жорий этган илк тизим сифатида тақдим этмоқда.
Шунингдек, янгиланган ЁЁ AI ёрдамчиси оддий овозли ассистент мақомидан чиқиб, бир нечта иловалар доирасида вазифаларни мустақил бажариш қобилиятига эга бўлган тизим даражасидаги интеллектуал агент даражасига етди. ҳуавеицентрал нашри қайд этишича, айнан шу технологик компонентлар мажмуи Магик 9 сериясини ҳақиқий сунъий интеллект телефонлари қаторига олиб чиқади.
Бозордаги сунъий интеллект пойгаси ва рақобатМазкур эълон мобилсозлик бозорида сунъий интеллект имкониятлари бўйича рақобат қанчалик кескинлашиб бораётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, ундан аввалроқ Honor раҳбарияти Магик 7 қурилмасини овозли буйруқлар орқали қаҳва буюртма қилиш ва уни тўлиқ етказиб бериш жараёнини мустақил амалга ошира оладиган илк ақлли телефон сифатида таништирган эди. Шунингдек, автономлик ва мобил суратга олиш имкониятларига урғу берилган Магик 9 Pro Max модели ҳам тақдим этилганди.
Бироқ сунъий интеллектга асосланган телефонлар бозорида фақатгина Honor эмас, балки бошқа компаниялар ҳам етакчилик учун курашмоқда. Хусусан, 2026-йил июль ойида Nubia Хитой бозорида ўзининг НавиХ Ultra смартфонини «дунёдаги биринчи сунъий интеллект смартфони» сифатида савдога чиқарган эди. Шу ёзнинг ўзида СтепФун компанияси ҳам бошидан охиригача кўп босқичли вазифаларни ҳеч қандай қўшимча сўровларсиз мустақил бажарадиган дунёдаги илк оммавий сунъий интеллект агентига эга СтепХ Нео смартфонини намойиш этган.
Изоҳлар 0
…