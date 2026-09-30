Honor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атади

·0·Техно
Honor ўзининг янги смартфонларини ҳақиқий сунъий интеллект қурилмаси деб атади

Honor компанияси мобил бозорида яна бир муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Honor бош директори Ли Сзян янги Магик 9 туркумидаги смартфонлар сунъий интеллект билан ишлайдиган ҳақиқий қурилмалар сифатида махсус сертификат олган илк илк партия эканини маълум қилди. Ушбу эътироф бренднинг кўп йиллар давомида аппарат таъминоти, тизимли сунъий интеллект ва МагикОС операцион тизими йўналишида олиб борган кенг кўламли меҳнати натижаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбарининг таъкидлашича, ҳақиқий сунъий интеллектга эга мобил телефон оддийгина ўрнатилган дастурлар йиғиндиси ёки устки қобиқдан иборат бўлмаслиги шарт. Янги концепцияга кўра, қурилма фойдаланувчининг ниятлари ҳамда одатларини аниқ тушуниш, иловалар ўртасида ўзаро узлуксиз боғлиқликни таъминлаш ва қатъий Саноат стандартларига жавоб бериш учун тизим даражасидаги интеллектни қўллаб-қувватлаши лозим.

МагикОС операцион тизимининг янги эволюцияси

Мазкур сертификатлаш жараёни МагикОС 11 операцион тизимининг тубдан қайта қурилгани ҳамда ЁЁ интеллектуал агентининг навбатдаги босқичга кўтарилганидан далолат беради. Honor ўзининг янги дастурий таъминотини саноатда тизимли Агент Ҳарнесс агентини тижорий жиҳатдан жорий этган илк тизим сифатида тақдим этмоқда.

Шунингдек, янгиланган ЁЁ AI ёрдамчиси оддий овозли ассистент мақомидан чиқиб, бир нечта иловалар доирасида вазифаларни мустақил бажариш қобилиятига эга бўлган тизим даражасидаги интеллектуал агент даражасига етди. ҳуавеицентрал нашри қайд этишича, айнан шу технологик компонентлар мажмуи Магик 9 сериясини ҳақиқий сунъий интеллект телефонлари қаторига олиб чиқади.

Бозордаги сунъий интеллект пойгаси ва рақобат

Мазкур эълон мобилсозлик бозорида сунъий интеллект имкониятлари бўйича рақобат қанчалик кескинлашиб бораётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, ундан аввалроқ Honor раҳбарияти Магик 7 қурилмасини овозли буйруқлар орқали қаҳва буюртма қилиш ва уни тўлиқ етказиб бериш жараёнини мустақил амалга ошира оладиган илк ақлли телефон сифатида таништирган эди. Шунингдек, автономлик ва мобил суратга олиш имкониятларига урғу берилган Магик 9 Pro Max модели ҳам тақдим этилганди.

Бироқ сунъий интеллектга асосланган телефонлар бозорида фақатгина Honor эмас, балки бошқа компаниялар ҳам етакчилик учун курашмоқда. Хусусан, 2026-йил июль ойида Nubia Хитой бозорида ўзининг НавиХ Ultra смартфонини «дунёдаги биринчи сунъий интеллект смартфони» сифатида савдога чиқарган эди. Шу ёзнинг ўзида СтепФун компанияси ҳам бошидан охиригача кўп босқичли вазифаларни ҳеч қандай қўшимча сўровларсиз мустақил бажарадиган дунёдаги илк оммавий сунъий интеллект агентига эга СтепХ Нео смартфонини намойиш этган.

HonorСмартфонСунъий интеллектТехнологияМагикОС
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиHonor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайди10 июн 12:58Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилдиHonor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди28 сентябр 19:54Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди28 сентябр 17:59Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди27 сентябр 15:58Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади26 сентябр 23:20Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди26 сентябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди