Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди

·0·Техно
Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди

Honor бренди яқинлашиб келаётган расмий тақдимот олдидан ўзининг янги флагмани — Магик 9 Pro Max смартфонининг яна бир ўта ноёб хусусиятини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма бир йўла тўртта уяли алоқа рақамидан фойдаланиш имконини берувчи илғор Дуал Пҳйсикал СИМ ва Дуал эСИМ гибрид тизими билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аксарият флагман қурилмалар икки ёки кўпи билан учта рақамни қўллаб-қувватлаш билан чекланса, янги Honor модели мобил алоқа ихлосмандлари учун янги стандартни белгилаб бермоқда. Қурилмага иккита анъанавий жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ рақамларини бир вақтнинг ўзида фаоллаштириш имконияти яратилган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи Дуал Стандбй режимини эълон қилди, унга кўра танланган иккита рақам доимий равишда кутиш режимида фаол қола олади.

Илғор экран технологиялари ва мустаҳкамлик

Смартфон нафақат алоқа имкониятлари, балки ўзининг флагманга хос дисплейи билан ҳам эътиборни тортади. Куни кеча эълон қилинган маълумотларга кўра, Магик 9 Pro Max 5600 та кремний нитриди қатламидан иборат ноёб Блакк Диамонд экранига эга бўлади. Ушбу технология туфайли дисплейнинг қайтиш коэффициенти атиги 1,5 фоизни ташкил этиб, ёруғ кун остида ҳам мукаммал кўринишни ва юқори мустаҳкамликни таъминлайди.

Қурилма юпқа ҳошияларга эга текис 6,8 дюймли ЛТПО дисплей билан жиҳозланади. Унинг аниқлиги 2868 × 1320 пиксични, янгиланиш частотаси эса 120 Hz ни ташкил этади. Бу эса фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва ўйин ўйнаш жараёнида энг юқори сифатли тасвирни тақдим этади.

Юқори унумдорлик ва таъсирчан автономлик

Смартфоннинг асосий аппарат қисми ҳам энг илғор компонентларга таянади. ixbt.com хабарига кўра, моделга янги ва энг юқори унумдор Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ўрнатилади. Таъсирчан қувват эгаси бўлган ушбу қурилма ичига 8800 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор жойлаштирилган.

Батареяни қувватлантириш имкониятлари ҳам ўта юқори даражада амалга оширилган. Фойдаланувчилар 100 В қувватга эга симли ҳамда 80 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологиясидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса улкан батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Профессионал даражадаги камералар ва ҳимоя

Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам кўпчиликни ҳайратда қолдириши аниқ. Қурилма иккита 200 мегапикселли камера (асосий модул ва перископ таркибида), шунингдек, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 55 мегапикселли квадрат шаклидаги олд камера билан таъминланади. Корпус хавфсизлиги IP69K даражасида ҳимояланган бўлиб, у сунъий интеллект ва камера учун махсус алоҳида тугмалар ҳамда кучли қўшалоқ динамикларга эга бўлади. Honor Magic 9 Pro Max сериясининг расмий тақдимоти 28 сентябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган.

HonorСмартфонТехнологияЯнгиликларГаджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади18 сентябр 16:23Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиКеча 23:20Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиКеча 13:52Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси20 сентябр 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди