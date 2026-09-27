Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайди
Honor бренди яқинлашиб келаётган расмий тақдимот олдидан ўзининг янги флагмани — Магик 9 Pro Max смартфонининг яна бир ўта ноёб хусусиятини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма бир йўла тўртта уяли алоқа рақамидан фойдаланиш имконини берувчи илғор Дуал Пҳйсикал СИМ ва Дуал эСИМ гибрид тизими билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда аксарият флагман қурилмалар икки ёки кўпи билан учта рақамни қўллаб-қувватлаш билан чекланса, янги Honor модели мобил алоқа ихлосмандлари учун янги стандартни белгилаб бермоқда. Қурилмага иккита анъанавий жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ рақамларини бир вақтнинг ўзида фаоллаштириш имконияти яратилган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи Дуал Стандбй режимини эълон қилди, унга кўра танланган иккита рақам доимий равишда кутиш режимида фаол қола олади.
Илғор экран технологиялари ва мустаҳкамликСмартфон нафақат алоқа имкониятлари, балки ўзининг флагманга хос дисплейи билан ҳам эътиборни тортади. Куни кеча эълон қилинган маълумотларга кўра, Магик 9 Pro Max 5600 та кремний нитриди қатламидан иборат ноёб Блакк Диамонд экранига эга бўлади. Ушбу технология туфайли дисплейнинг қайтиш коэффициенти атиги 1,5 фоизни ташкил этиб, ёруғ кун остида ҳам мукаммал кўринишни ва юқори мустаҳкамликни таъминлайди.
Қурилма юпқа ҳошияларга эга текис 6,8 дюймли ЛТПО дисплей билан жиҳозланади. Унинг аниқлиги 2868 × 1320 пиксични, янгиланиш частотаси эса 120 Hz ни ташкил этади. Бу эса фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва ўйин ўйнаш жараёнида энг юқори сифатли тасвирни тақдим этади.
Юқори унумдорлик ва таъсирчан автономликСмартфоннинг асосий аппарат қисми ҳам энг илғор компонентларга таянади. ixbt.com хабарига кўра, моделга янги ва энг юқори унумдор Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ўрнатилади. Таъсирчан қувват эгаси бўлган ушбу қурилма ичига 8800 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор жойлаштирилган.
Батареяни қувватлантириш имкониятлари ҳам ўта юқори даражада амалга оширилган. Фойдаланувчилар 100 В қувватга эга симли ҳамда 80 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологиясидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса улкан батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…