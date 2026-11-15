Деклан Райс ўғлининг кимга мухлислигини айтди ва Ямалнинг бир фазилатини очиб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Арсенал» яримҳимоячиси Деклан Райснинг ўғли Ламин Ямалнинг ашаддий мухлиси ҳисобланади ва отасининг испаниялик футболчига қарши майдонга тушишига эътироз билдирган.
- Райс ўғлининг Ямалга бўлган ҳурмати ҳамда испаниялик юлдузнинг болага кўрсатган самимий муносабати уни ҳайратда қолдирганини таъкидлади.
«Арсенал» ва Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Деклан Райснинг ўғли машҳур футболчи Ламин Ямалнинг ашаддий мухлиси экан. Қизиғи, болакай отасининг Испания юлдузига қарши майдонга тушишини эшитгач, бунга бир неча бор эътироз билдирган. Аммо Ямалнинг кичик мухлисга кўрсатган муносабати Райсни ҳам ҳайратда қолдирди.
Англиялик футболчи бу ҳақда Миллатлар лигаси гуруҳ босқичидаги Испанияга қарши учрашув арафасида гапирди. Унинг айтишича, ўғли учун Ямал шунчаки иқтидорли футболчи эмас, балки алоҳида ҳурматга сазовор қаҳрамон ҳисобланади.
«Нега унга қарши ўйнайсан?» — ўғли Райсга қайта-қайта савол берган
Деклан Райс ўғлига Испания терма жамоаси билан ўйнашини айтганида, болакайнинг муносабати отасини кулишга мажбур қилган.
«Унга Ямалга қарши ўйнашимни айтганимда, у қайта-қайта: “Нега Ламинга қарши ўйнайсан?!” деб сўрайверди. Аммо Ламин унга жуда илиқ муносабатда бўлди. Ота сифатида мен бу эътиборни чин дилдан қадрладим. Бу жуда самимий ишора эди», — деди Райс.
Футболчининг сўзларини машҳур инсайдер Фабрицио Романо келтирди.
Ямалнинг майдон ташқарисидаги фазилати Райсни ҳам таъсирлантирди
Деклан Райсни фақат ўғлининг севимли футболчиси билан учрашгани эмас, балки испаниялик юлдузнинг болага кўрсатган муносабати ҳам қувонтирган.
Англиялик яримҳимоячи Ямалнинг кичик ёшдаги болалар билан қандай муомала қилишни яхши билишини таъкидлади. У бундай фазилатни футболчининг ўз укаси билан муносабати ва унинг тарбиясидаги иштироки билан боғлади.
Дарҳақиқат, катта футболдаги муваффақият фақат голлар, совринлар ва рекордлар билан ўлчанмайди. Машҳурлик чўққисига чиққан спортчининг ёш мухлислар билан қандай муносабатда бўлиши ҳам унинг шахсияти ҳақида кўп нарсани айтиб беради.
Райснинг гапларидан англашилишича, Ямал ўғли учун майдондаги маҳорати билан бирга, инсон сифатидаги самимийлиги билан ҳам ёқимли таассурот қолдирган.
Райс аввал ҳам Ямалнинг келажаги ҳақида фикр билдирганди
Қизиғи, Деклан Райс Ламин Ямал ҳақида илк бор бундай илиқ фикр билдириши эмас. Аввалроқ у «Олтин тўп» учун овоз беришда Гарри Кейннинг испаниялик ёш юлдуздан устун келганини адолатли деб ҳисоблашини айтганди.
Шу билан бирга, Райс Ямалнинг имкониятларига юқори баҳо бериб, у келажакда «Олтин тўп» совринини яна бир неча марта қўлга киритиши мумкинлигини таъкидлаган.
Ҳали ёш бўлишига қарамай, Ямал жаҳон футболининг энг кўп муҳокама қилинаётган юлдузларидан бирига айланди. Бироқ Деклан Райс ҳикоя қилган воқеа унинг машҳурлигидан ҳам кўра муҳимроқ жиҳатни кўрсатди: баъзан футболчининг энг катта ғалабаси майдонда эмас, балки кичик бир мухлиснинг қалбида қозонилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…