Женсен Ҳуанг қандай қилиб махсус хизматлар нишонига айланди? Мислсиз можаро сирлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг Хитой махсус хизматларининг глобал разведка операцияси доирасида асосий нишонлардан бирига айланган бўлиши мумкин.
- АҚШ расмийлари Ҳуангнинг Сингапурдаги Мегаспеед компанияси вакили Элис Ҳуанг билан бўлган муносабатлари орқали Хитой разведкаси таъсир ўтказишга уринганидан хавотирда.
Хитой ўз технологик соҳасини мустаҳкамлаш ва глобал миқёсда устунликка эришиш мақсадида дунёдаги энг йирик разведка операцияларидан бирини бошлади. The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, дунёга машҳур Nvidia компаниясининг раҳбари Женсен Ҳуанг мазкур масштабли кампаниянинг асосий нишонларидан бирига айланган бўлиши мумкин.
Мислсиз миқёсдаги разведка ва АҚШнинг хавотирлари
Қайд этилишича, бундан асосий мақсад Хитой иқтисодиётини ривожлантириш, қуролли кучларни модернизация қилиш ҳамда мамлакат ичида ва хорижда ўз таъсирини кенгайтириш учун зарур бўлган илғор технологияларни қўлга киритишдир. Европа разведка хизматларининг баҳолашича, Хитойда хавфсизлик ва разведка соҳасида 600 мингга яқин киши фаолият юритади. Ғарб расмийлари дунёда бундай миқёсдаги бошқа муқобил фаолият йўқлигини таъкидламоқда.
АҚШ Мудофаа вазирлиги разведка бошқармасининг собиқ ходими Николас Эфтимиадеснинг сўзларига кўра, Ғарб бундай ёндашувга одатланмаган ва ундан ҳимояланиш механизмларига тўлиқ эга эмас.
Америкалик расмийлар Хитой махсус хизматлари Сингапурнинг Megaspeed компаниясига алоқадор аёл Элис Ҳуанг билан муносабатлари орқали Женсен Ҳуангга таъсир ўтказишга уринганидан жиддий хавотирда. Британиянинг MI6 разведкаси собиқ директори Найжел Инкстернинг фикрича, Ҳуанг Пекин учун нафақат етакчи технологик компания раҳбари, балки президент Дональд Трампга яқинлиги ва маъмуриятнинг чип экспорт сиёсатига таъсир қилиш имконияти туфайли ҳам ўта катта қизиқиш уйғотган.
Можаронинг асосий жиҳатлари
Тафсилотлар ва расмий маълумотлар
Хитойнинг разведка кампанияси
Технологияларни қўлга киритиш учун мислсиз миқёсдаги глобал операция
Женсен Ҳуангнинг роли
Хитой махсус хизматларининг эҳтимолий нишони ва алоқалар юзасидан гумонлар
Megaspeed тергови
Сингапур компанияси орқали илғор чипларни Хитойга етказиб бериш эҳтимоли
Директорлар кенгаши қарори
8 ноябрда мустақил текширув бошланиши эълон қилинди, 12 ноябрда Ҳуанг истеъфо берди
Текширув ва Женсен Ҳуангнинг истеъфоси
Женсен Ҳуанг атрофидаги можаро ноябрь ойи бошида унинг Элис Ҳуанг билан муносабатлари ҳақидаги хабарлар тарқалиши билан авж олди. АҚШ махсус хизматлари эса бу аёлни Хитой разведкаси билан ҳамкорлик қилиши мумкинлигида гумон қилмоқда.
Шу фонда 8 ноябрь куни Nvidia директорлар кенгаши Ҳуанг хорижий разведка нишонига айланган бўлиши мумкинлиги юзасидан мустақил текширув бошланганини эълон қилди. Хитой Ташқи ишлар вазирлиги эса барча бундай айбловларни рад этиб, уларни асоссиз туҳмат деб атади. Сингапурда Megaspeed компаниясига нисбатан тергов 2025 йил февралидаёқ бошланган бўлиб, ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳужжатларни расмийлаштиришдаги қоидабузарликларни текширмоқда.
Ўз навбатида, 1993 йилдан буён Nvidia компаниясини муваффақиятли бошқариб келган Женсен Ҳуанг 12 ноябрь куни истеъфога чиқди. У президент, бош директор ва директорлар кенгаши аъзоси лавозимларини расман тарк этди. Ҳозирча компанияга вақтинчалик раҳбар этиб молиявий директор Колетт Кресс тайинланди.
Сизнингча, технологик гигантлар раҳбарларининг геосиёсий ва разведка можароларига аралашиб қолиши глобал бозорга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…