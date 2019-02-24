10:44 / 18.11.2020
1
Технология

Хитой компанияси чўзилувчи дисплейли смартфонни тақдим қилди (видео)

Хитой компанияси чўзилувчи дисплейли смартфонни тақдим қилди (видео)
Фото: YouTube/Oppo
Хитойнинг Oppo компанияси Inno Day деб номланган тадбир доирасида ўзининг чўзилувчи дисплейли смартфони прототипини намойиш қилди.

Oppo X 2021 деб номланган қурилма дастлабки ҳолатда диагонали 6,7 дюймни, чўзилган ҳолатда 7,4 дюймни ташкил қилувчи OLED-дисплейга эга бўлиб, бунга корпусни ёнига кенгайтирувчи махсус механизм ҳисобига эришилади. Бунда экран тўғри тўртбурчак шаклдан деярли квадрат шаклга келади. Компанияда таъкидланишича, кенгайтирилган дисплей кино кўриш ёки ўйинлар ўйнашда асқотади.

Компания YouTube’да дисплейни чўзиш технологияси имкониятларини намойиш қилувчи ролик жойлаштирган. Кейинроқ эса Twitter’да прототип қандай ишлашини яққолроқ кўрсатувчи бошқа роликлар эълон қилинган.

Ҳозирча компания бундай антиқа смартфонни келгусида бозорга чиқариши борасида ҳеч нарса маълум эмас, бироқ ушбу технология ҳозирда Samsung, Huawei ва Motorola компаниялари смартфонларида қўлланувчи букилувчи дисплей технологиясидан истиқболлироқ бўлиши мумкин.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Huawei 5G технологиясини қўллаб-қувватловчи букилувчи смартфон тақдим қилди
Huawei 5G технологиясини қўллаб-қувватловчи букилувчи смартфон тақдим қилди
24-02-2019, 22:16, Технология
"Samsung" букланадиган смартфонидан 1 млн дона чиқармоқчи
"Samsung" букланадиган смартфонидан 1 млн дона чиқармоқчи
12-11-2018, 22:54, Технология
Samsung мослашувчан экранли смартфонини намойиш қилди (фото, видео)
Samsung мослашувчан экранли смартфонини намойиш қилди (фото, видео)
8-11-2018, 20:55, Технология
Металл корпусли Oppo R9s ва Oppo R9s Plus намойиш этилди
Металл корпусли Oppo R9s ва Oppo R9s Plus намойиш этилди
21-10-2016, 09:24, Технология
Янги Samsung Galaxy S эгилувчан дисплей билан жиҳозланади
Янги Samsung Galaxy S эгилувчан дисплей билан жиҳозланади
13-02-2015, 09:55, Технология
LG компанияси 21:9 ли эгри шаклли дисплейли компьютер намойиш этди
LG компанияси 21:9 ли эгри шаклли дисплейли компьютер намойиш этди
10-01-2015, 21:52, Технология

Технология янгиликлари

Канадада “антикоронавирус” шлемлар сотувга чиқарилди
Канадада “антикоронавирус” шлемлар сотувга чиқарилди
Бугун, 00:23
0
Apple Xiaomi смартфонлари билан рақобатлаша оладиган арзон iPhone SE Plus ишлаб чиқаради
Apple Xiaomi смартфонлари билан рақобатлаша оладиган арзон iPhone SE Plus ишлаб чиқаради
16-11-2020, 09:30
0
Японияда робот-бўрилар йиртқичларни қўрқитиш билан шуғулланмоқда
Японияда робот-бўрилар йиртқичларни қўрқитиш билан шуғулланмоқда
13-11-2020, 16:05
0
Жанубий Кореяда учар такси синовдан ўтказилди (видео)
Жанубий Кореяда учар такси синовдан ўтказилди (видео)
13-11-2020, 07:30
0
«iPhone 12 mini»: кичкина айфоннинг «катта» нуқсони топилди
«iPhone 12 mini»: кичкина айфоннинг «катта» нуқсони топилди
10-11-2020, 19:32
0
Ўзбекистонга қон таҳлиллари натижаларини уч дақиқада чиқариб берувчи 5 дона мобил техника келтирилди
Ўзбекистонга қон таҳлиллари натижаларини уч дақиқада чиқариб берувчи 5 дона мобил техника келтирилди
8-11-2020, 13:23
0
Ўзбекистонда коронавирус беморлари учун хавфни баҳолаш дастури ишлаб чиқилди
Ўзбекистонда коронавирус беморлари учун хавфни баҳолаш дастури ишлаб чиқилди
6-11-2020, 09:49
0
Ўзбекистонда хонадаги коронавирусни ўлдирувчи қурилма яратилди
Ўзбекистонда хонадаги коронавирусни ўлдирувчи қурилма яратилди
4-11-2020, 00:03
0