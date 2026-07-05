15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин

·0·Саломатлик
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин

Давлат тиббиёт муассасаларида камида 15 йил меҳнат қилган тиббиёт ва фармацевтика ходимларини уй-жой билан таъминлаш мақсадида янги субсидия тартиби жорий этилди.

Бу ҳукуматнинг 2026 йил 12 июндаги 310-сон қарори билан тасдиқланди. Унга кўра, давлат тиббиёт муассасаларида камида 15 йиллик иш стажига эга бўлган ходимларга ипотека кредити асосида сотиб олинадиган уй-жойнинг бошланғич бадалининг бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади.

Бу ҳақда “Ҳуқуқий ахборот” Телеграм-канали маълум қилди.

Янги тартибга мувофиқ, фуқаролар рўйхатдан ўтган ҳудудидан қатъи назар, Ўзбекистоннинг исталган ҳудудидаги бирламчи уй-жой бозоридан субсидия дастури доирасида ипотека кредити асосида хонадон харид қилиши мумкин.

Субсидия олиш учун аризалар Давлат хизматлари марказлари ёки my.gov.uz портали орқали қабул қилинади.

Номзодларни баҳолаш жараёнида уларнинг айни пайтда давлат тиббиёт муассасасида фаолият юритаётгани ҳамда ушбу тизимда камида 15 йиллик меҳнат стажига эга экани тасдиқланиши лозим.

Қарорга кўра, субсидия ҳар бир оилага фақат бир марта, яъни эр ёки хотиндан фақат биттасига ажратилади. Ғолиблар ҳар чорак учун белгиланган квота доирасида барча мезонларга жавоб берган номзодлар орасидан онлайн тарзда тасодифий танлаш усули орқали аниқланади.

Ҳар чоракда 125 нафар тиббиёт ва фармацевтика ходими ушбу субсидия олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Субсидия ажратилгани тўғрисидаги хабарномани олган ғолиб ипотека кредити асосида уй-жой харид қилиш учун қурилиш (пудрат) ташкилоти билан дастлабки шартнома тузиши керак бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариЧақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариБугун, 16:48Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?29.06, 23:202027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28.06, 18:35Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27.06, 12:42Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26.06, 17:46Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...25.06, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар