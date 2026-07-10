Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато

·25·Саломатлик
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато

Ўзбекистонда бир эркак иссиқ ҳаводан сақланиш мақсадида кондиционернинг тўғридан-тўғри ҳаво оқими остида қарийб бир соат ўтирганидан сўнг юзининг бир томонида карахтликни сезган. Мутахассислар бундай ҳолат совуқ ҳаво оқимининг организмга кескин таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Шифокорларнинг айтишича, юз соҳасидаги нервларнинг совқотиши айрим ҳолларда юз нерви фалажи (Белл фалажи) ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, кучли ва совуқ ҳаво оқими синусит, мушаклар спазми ҳамда бўйин ва елка соҳасида оғриқларни ҳам келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

Yuzini bujmaytirib, sargʻish va qiyshik tishlarini ko'rsatayotgan erkak.

Мутахассислар, айниқса, ёзнинг жазирама кунларида кондиционер ҳаво оқимини бевосита одамга қаратмасликни тавсия этади. Қурилмани жуда паст ҳароратга қўйиш ҳам организм учун ноқулай оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шу боис шифокорлар кондиционер ҳароратини +22...+24 °С атрофида сақлашни, хонадаги ҳарорат билан ташқи муҳит ўртасидаги фарқни кескин оширмасликни тавсия қилмоқда. Агар совуқ ҳаво таъсиридан кейин юзда карахтлик, мимика бузилиши ёки оғриқ каби аломатлар пайдо бўлса, имкон қадар тезроқ шифокорга мурожаат қилиш зарурлиги таъкидланмоқда.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг 05.07, 22:1515 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин05.07, 17:25Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариЧақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари05.07, 16:48Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?29.06, 23:202027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28.06, 18:35Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27.06, 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар