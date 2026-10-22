Ўсмирларда руҳий зўриқиш билан дарс тайёрлаш ўртасида боғлиқлик аниқланди

·48·Саломатлик
Ўсмирларда руҳий зўриқиш билан дарс тайёрлаш ўртасида боғлиқлик аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пекин педагогика университети тадқиқотчилари 8 753 нафар ўсмир иштирокида ўтказилган таҳлиллар натижасида уй вазифасини бажариш каби ақлий машғулотлар билан боғлиқ ўтириш вақти руҳий зўриқиш билан телевизор кўришга қараганда кучлироқ боғлиқлик касб этишини аниқлади.
  • Ссиентифик Репорц журналида эълон қилинган мазкур тадқиқотда ушбу икки боғлиқлик кўрсаткичи ўртасидаги фарқ қарийб 11 бараварни ташкил этиши қайд этилган.

Тадқиқотга кўра, уй вазифасини бажариш ва бошқа фаол машғулотлар билан боғлиқ узоқ вақт ўтириш ўсмирларнинг руҳий ҳолати билан телевизор томоша қилиш каби пассив машғулотларга қараганда кучлироқ боғлиқлик кўрсатган. Бироқ бу дарс тайёрлаш телефон ишлатишдан кўра кўпроқ стресс келтириб чиқаришини ёки руҳий муаммоларга бевосита сабаб бўлишини англатмайди.

Олимлар минглаб ўсмирларнинг маълумотларини ўрганди

Пекин педагогика университети тадқиқотчилари Буюк Британияда ўтказилган Millenium когорт тадқиқоти доирасидаги 8 753 нафар ўсмирнинг маълумотларини таҳлил қилди. Тадқиқот натижалари 2026 йил 15 октябрь куни Scientific Reports илмий журналида эълон қилинди.

Олимлар иштирокчиларнинг 14 ёшидаги жисмоний фаоллиги ва ўтириб ўтказадиган вақтини ўрганди. Уч йил ўтгач, яъни улар 17 ёшга етганида, руҳий зўриқиш даражаси баҳоланди.

Тадқиқотчилар жисмоний фаоллик ва ўтириб ўтказиладиган вақт нисбатини ҳисоблаш учун PASTBI деб номланган кўрсаткични ишлаб чиқди. Бу орқали жисмоний фаолликнинг руҳий саломатлик билан қандай боғлиқлигини, шунингдек, натижалар тана вазнига қараб фарқ қилиш-қилмаслигини текширишди.

Уй вазифасини бажариш ва телевизор томоша қилиш ўртасида фарқ бор

Таҳлил натижаларига кўра, уй вазифасини бажариш каби фаол ақлий машғулотлар билан боғлиқ ўтириш вақти руҳий зўриқиш билан телевизор томоша қилиш каби пассив машғулотларга қараганда кучлироқ боғлиқлик кўрсатган.

Муаллифлар ҳисоб-китобида бу икки боғлиқлик кўрсаткичлари ўртасидаги фарқ қарийб 11 бараварни ташкил этган. Бироқ бу рақам дарс тайёрлаш стрессни 11 баравар оширади, дегани эмас. У статистик боғлиқлик кўрсаткичларининг ўзаро нисбатини ифодалайди.

Тадқиқот ўқишнинг ўзи зарарли эканини ҳам исботламайди. Имтиҳонлар, юқори баҳо олишга интилиш, ота-оналар кутган натижалар ва дам олишга етарли вақт ажратолмаслик каби омиллар ўсмирлар руҳий ҳолатига таъсир қилиши мумкин. Аммо ушбу тадқиқот уларнинг ҳар бирини алоҳида текширмаган.

Жисмоний фаолликнинг таъсири ҳам бир хил эмас

Тадқиқотда меъёрий вазнга эга ўсмирлар орасида жисмоний фаоллик ва руҳий зўриқиш ўртасида тескари боғлиқлик кузатилган. Яъни жисмоний фаоллик даражаси юқорироқ бўлганларда руҳий зўриқиш кўрсаткичлари пастроқ бўлиши мумкинлиги аниқланган.

Ортиқча вазн ёки семизлик кузатилган ўсмирларда эса бу боғлиқлик оддий чизиқли шаклда намоён бўлмаган. Қўшимча таҳлиллар жисмоний фаолликнинг руҳий ҳолат билан мураккаброқ муносабати бўлиши мумкинлигини кўрсатган. Бироқ бу натижа дастлабки таҳлилларга асосланган ва эҳтиёткорлик билан талқин қилиниши керак.

Тадқиқот муаллифлари жисмоний фаоллик ва ўтириш вақтининг нисбатини яхшилаш руҳий саломатликка ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлайди. Бироқ бунинг таъсирини аниқ баҳолаш учун қўшимча тадқиқотлар зарур.

Умуман олганда, натижалар ўсмирлар руҳий саломатлигини фақат экран қаршисида ўтказилган вақт билан изоҳлаб бўлмаслигини кўрсатади. Жисмоний фаоллик, кундалик машғулотлар ва дам олиш учун ажратилган вақт ҳам муҳим бўлиши мумкин.

ўсмирлар руҳий саломатлигиПекин педагогика университетиScientific ReportsPASTBI кўрсаткичи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?15 август 11:47Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27 июл 16:43Тана барчасини эслайди: Отадан ранжиш саломатликка қандай таъсир қилади?Тана барчасини эслайди: Отадан ранжиш саломатликка қандай таъсир қилади?21 август 22:29Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар8 сентябр 14:41Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?5 октябр 00:15«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди6 сентябр 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди