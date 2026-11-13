Коронавирус пандемияси биологик қаришни тезлаштирди: тадқиқот натижалари лол қолдирди

1 дақиқа ўқиш26
Коронавирус пандемияси биологик қаришни тезлаштирди: тадқиқот натижалари лол қолдирди

Коронавирус пандемияси инсон организмида биологик қаришни кескин тезлаштириши мумкинлиги илмий тадқиқотларда ўз тасдиғини топмоқда. Жумладан, немис олимлари томонидан ўтказилган сўнгги кузатувлар бу борада жиддий хавотирли жиҳатларни юзага чиқарди.

Мингдан ортиқ ДНК намуналари таҳлили нимани кўрсатди?

Нуфузли PNAS журналида эълон қилинган тадқиқотда пандемия ва унинг оқибатлари одамларнинг биологик қариш жараёнига қандай таъсир қилгани илмий жиҳатдан чуқур ўрганилди.

Немис олимлари мингдан ортиқ одамнинг ДНК намуналарини батафсил таҳлил қилиб чиқишди. Натижалар кўрсатишича, биологик қариш билан боғлиқ энг сезиларли ва жиддий ўзгаришлар айнан ўсмирларда кузатилган. Бу эса ёш авлод вакиллари ҳам пандемиянинг чуқур биологик асоратларига дуч келганини англатади.

Тадқиқот йўналишлари

Асосий илмий хулосалар ва кўрсаткичлар

Ўрганилган манба

Мингдан ортиқ инсонларнинг ДНК намуналари таҳлили

Асосий зарба олган гуруҳ

Биологик ўзгаришлар энг кўп кузатилган қатлам — ўсмирлар

Асосий сабаблар

Сурункали яллиғланиш жараёнлари, психологик стресс ва иммун тизими зўриқиши

Илмий манба

PNAS журналида чоп этилган расмий тадқиқот

Эрта қариш хавфи ва унинг келиб чиқиш сабаблари

Вирусни бошдан кечирган беморларнинг организмида юз бераётган ҳужайравий ўзгаришлар туфайли биологик ёш паспорт ёшидан олдинга ўтиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда. Мутахассислар бунга қуйидаги омиллар сабаб қилиб кўрсатмоқда:

  • Сурункали яллиғланиш жараёнлари: Организмнинг вирусга қарши кураши узоқ давом этган яллиғланишларни келтириб чиқарган.

  • Психологик ва жисмоний стресс: Пандемия давридаги чекловлар ва хавотирлар инсон асаб тизимига салбий таъсир қилган.

  • Иммун тизимининг кучли зўриқиши: Ҳимоя тизимининг ҳаддан ташқари зўриқиши ҳужайраларнинг эрта «қуриши» ёки қаришига олиб келган.

Ушбу илмий кашфиётлар келажакда пандемия асоратларини даволаш ва олдини олиш чора-тадбирларини қайта кўриб чиқиш нақадар муҳим эканини кўрсатади.

Сизнингча, пандемия давридан кейинги умумий соғлиқни тиклаш жараёнларида организмнинг биологик қаришига қарши қандай олдини олиш чораларини кўриш лозим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари