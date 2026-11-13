Коронавирус пандемияси биологик қаришни тезлаштирди: тадқиқот натижалари лол қолдирди
Коронавирус пандемияси инсон организмида биологик қаришни кескин тезлаштириши мумкинлиги илмий тадқиқотларда ўз тасдиғини топмоқда. Жумладан, немис олимлари томонидан ўтказилган сўнгги кузатувлар бу борада жиддий хавотирли жиҳатларни юзага чиқарди.
Мингдан ортиқ ДНК намуналари таҳлили нимани кўрсатди?
Нуфузли PNAS журналида эълон қилинган тадқиқотда пандемия ва унинг оқибатлари одамларнинг биологик қариш жараёнига қандай таъсир қилгани илмий жиҳатдан чуқур ўрганилди.
Немис олимлари мингдан ортиқ одамнинг ДНК намуналарини батафсил таҳлил қилиб чиқишди. Натижалар кўрсатишича, биологик қариш билан боғлиқ энг сезиларли ва жиддий ўзгаришлар айнан ўсмирларда кузатилган. Бу эса ёш авлод вакиллари ҳам пандемиянинг чуқур биологик асоратларига дуч келганини англатади.
Тадқиқот йўналишлари
Асосий илмий хулосалар ва кўрсаткичлар
Ўрганилган манба
Мингдан ортиқ инсонларнинг ДНК намуналари таҳлили
Асосий зарба олган гуруҳ
Биологик ўзгаришлар энг кўп кузатилган қатлам — ўсмирлар
Асосий сабаблар
Сурункали яллиғланиш жараёнлари, психологик стресс ва иммун тизими зўриқиши
Илмий манба
PNAS журналида чоп этилган расмий тадқиқот
Эрта қариш хавфи ва унинг келиб чиқиш сабаблари
Вирусни бошдан кечирган беморларнинг организмида юз бераётган ҳужайравий ўзгаришлар туфайли биологик ёш паспорт ёшидан олдинга ўтиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда. Мутахассислар бунга қуйидаги омиллар сабаб қилиб кўрсатмоқда:
Сурункали яллиғланиш жараёнлари: Организмнинг вирусга қарши кураши узоқ давом этган яллиғланишларни келтириб чиқарган.
Психологик ва жисмоний стресс: Пандемия давридаги чекловлар ва хавотирлар инсон асаб тизимига салбий таъсир қилган.
Иммун тизимининг кучли зўриқиши: Ҳимоя тизимининг ҳаддан ташқари зўриқиши ҳужайраларнинг эрта «қуриши» ёки қаришига олиб келган.
Ушбу илмий кашфиётлар келажакда пандемия асоратларини даволаш ва олдини олиш чора-тадбирларини қайта кўриб чиқиш нақадар муҳим эканини кўрсатади.
Сизнингча, пандемия давридан кейинги умумий соғлиқни тиклаш жараёнларида организмнинг биологик қаришига қарши қандай олдини олиш чораларини кўриш лозим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…