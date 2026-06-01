Kuyu dibinden sağ çıktı: 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Makeyevka şehrinde 8 yaşındaki bir çocuk 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İlk bilgilere göre olay, günün ikinci yarısında şehir merkezindeki çok katlı binaların avlusunda meydana geldi.

Görgü tanıkları, çocuğun oyun oynarken dikkatsizlik sonucu açık veya yeterince kapatılmamış kuyuya yaklaştığını ve içine düştüğünü belirtti. Olay derhal ilgili birimlere bildirildi.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri hızlı bir müdahaleyle özel bir merdiven kullanarak çocuğu yukarı çıkarmayı başardı. Kurtarma çalışmalarına toplam 5 uzman ve özel ekipman katıldı.

Doktorlar tarafından muayene edilen çocuğun ciddi bir yara almadığı belirlendi. Durumu iyi olan çocuğun hastaneye kaldırılmasına gerek duyulmadı.

Bu tür olayların önlenmesi için açık kuyuların güvenli bir şekilde kapatılması ve çocukların gözetimsiz bırakılmaması gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.