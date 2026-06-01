Hollanda'da polis hamile kadını yere fırlattı

Hollanda'daki bir mülteci merkezinde meydana gelen olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan videolarda, polis memurlarının hamile bir kadına güç kullanarak onu yere fırlattığı görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, kolluk kuvvetleri merkeze tehdit ve vandalizm ihbarları üzerine geldi. Polis, kargaşadan şüphelenilen kişiyi gözaltına almaya çalışırken, eşi olduğu tahmin edilen hamile kadın onlara yaklaştı.

Olay sırasında yaşanan gerginlikte polis güç kullandı ve kadın yere düşürüldü. Bu anlar videoya kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunun sert tepkisine yol açtı.

Bazı kaynaklara göre, kadın olaydan sonra erken doğum yaptı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu olayla ilgili olarak polis memurlarının eylemlerine yönelik idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarının incelenerek yasal değerlendirmenin yapılacağını duyurdu.