Riyad Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında iki Özbekistan vatandaşı yaralandı

Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen balistik füze saldırısı sonucunda Özbekistan'ın iki vatandaşı yaralandı. Aziya Plyus gazetesinin Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, olay 10 Ekim günü havalimanının 3. terminali bölgesinde meydana geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Omonulla Fayziyev, durumla ilgili resmi açıklama yaparak yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumu ve havalimanındaki diğer vatandaşların durumu hakkında detayları paylaştı.

Yaralılara acil tıbbi müdahale yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı sonucu yaralanan Özbekistanlılar için tüm acil önlemler alındı:

Hafif yaralanmalar ve hastaneye kaldırılma: Saldırı sırasında iki vatandaş hafif şekilde yaralanmış, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Diriyah Hastanesi'ne kaldırılmışlardır;

Taburcu edildiler: Gerekli tüm tıbbi muayene ve tedavilerin ardından her iki vatandaşın da sağlık durumunun iyi olduğu teyit edilerek hastaneden taburcu edilmişlerdir;

Diğer 20 vatandaşımız yara almadı: Füze saldırısı sırasında havalimanı binasında bulunan yaklaşık 20 Özbekistan vatandaşı daha yara almadan kurtuldu.

Saldırı detayları: Çok sayıda can kaybı ve hasar

Elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Ensarullah hareketi tarafından Suudi Arabistan başkent havalimanına yönelik iki hava saldırısı gerçekleştirildi:

İlk saldırının kurbanları: İlk saldırı trajik sonuçlara yol açmış, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi çeşitli derecelerde yaralanmıştır;

İkinci saldırının sonucu: Bir sonraki saldırı sırasında 1 kişi daha hayatını kaybetmiş ve 11 kişi yaralanmıştır.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması

Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu silahlı saldırıları sert bir dille kınadı. Resmi Taşkent, her koşulda sivil güvenliğini tehlikeye atan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.