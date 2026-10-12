Riyad Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında iki Özbekistan vatandaşı yaralandı

·2·Dünya
Riyad Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında iki Özbekistan vatandaşı yaralandı

Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen balistik füze saldırısı sonucunda Özbekistan'ın iki vatandaşı yaralandı. Aziya Plyus gazetesinin Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, olay 10 Ekim günü havalimanının 3. terminali bölgesinde meydana geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Omonulla Fayziyev, durumla ilgili resmi açıklama yaparak yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumu ve havalimanındaki diğer vatandaşların durumu hakkında detayları paylaştı.

Yaralılara acil tıbbi müdahale yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı sonucu yaralanan Özbekistanlılar için tüm acil önlemler alındı:

  • Hafif yaralanmalar ve hastaneye kaldırılma: Saldırı sırasında iki vatandaş hafif şekilde yaralanmış, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Diriyah Hastanesi'ne kaldırılmışlardır;

  • Taburcu edildiler: Gerekli tüm tıbbi muayene ve tedavilerin ardından her iki vatandaşın da sağlık durumunun iyi olduğu teyit edilerek hastaneden taburcu edilmişlerdir;

  • Diğer 20 vatandaşımız yara almadı: Füze saldırısı sırasında havalimanı binasında bulunan yaklaşık 20 Özbekistan vatandaşı daha yara almadan kurtuldu.

Saldırı detayları: Çok sayıda can kaybı ve hasar

Elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Ensarullah hareketi tarafından Suudi Arabistan başkent havalimanına yönelik iki hava saldırısı gerçekleştirildi:

  • İlk saldırının kurbanları: İlk saldırı trajik sonuçlara yol açmış, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi çeşitli derecelerde yaralanmıştır;

  • İkinci saldırının sonucu: Bir sonraki saldırı sırasında 1 kişi daha hayatını kaybetmiş ve 11 kişi yaralanmıştır.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması

Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu silahlı saldırıları sert bir dille kınadı. Resmi Taşkent, her koşulda sivil güvenliğini tehlikeye atan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kral Halid HavalimanıSuudi Arabistan BaşkentiÖzbekistan Dışişleri BakanlığıBalistik Füze SaldırısıRiyad
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıyı sert bir dille kınadıÖzbekistan, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıyı sert bir dille kınadıDün 13:07«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması20 Eylül 11:47Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...12 Eylül 07:01Arap Koalisyonu Yemen'deki Husilerin 82 askeri noktasına ağır darbe indirdiArap Koalisyonu Yemen'deki Husilerin 82 askeri noktasına ağır darbe indirdi8 Ekim 16:49Riyad Uluslararası Havalimanı'nda füze saldırısı sonucu uçak imha edildiRiyad Uluslararası Havalimanı'nda füze saldırısı sonucu uçak imha edildi9 Ekim 18:00Husiler Suudi Arabistan başkenti ve havalimanlarına drone ve füze saldırıları düzenlediHusiler Suudi Arabistan başkenti ve havalimanlarına drone ve füze saldırıları düzenledi7 Ekim 15:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi