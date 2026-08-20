Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders'i 61 milyon avroya transfer etti

Suudi Arabistan'da bir büyük transfer daha gerçekleşti. Manchester City'nin orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, kariyerine Al-Qadsiah'ta devam edecek.

Suudi kulübü, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Transferin bedelinin 61 milyon avro olduğu bilgisi ise en dikkat çekici ayrıntı oldu.

Al-Qadsiah tarihî bir transfere imza attı

Reijnders'in Manchester City'den Suudi Arabistan'a transferi, ülke futbolu tarihindeki en pahalı anlaşmalardan biri olarak kayıtlara geçiyor.

Haberlere göre 61 milyon avro değerindeki bu transfer, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi tarihindeki en pahalı beşinci transfer oldu.

Tijjani Reijnders'in transferi, Suudi futbolundaki en büyük anlaşmalardan biri hâline geldi.

Reijnders'den daha pahalıya kimler transfer edildi?

Suudi Arabistan ligi tarihindeki Reijnders'den daha pahalı transferler arasında şu isimler yer alıyor:

Neymar;

Jhon Durán;

Crysencio Summerville;

Mateo Retegui.

Böylece Al-Qadsiah'ın Reijnders için ödediği bedel, lig tarihindeki en büyük transferlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sözleşmenin ayrıntıları henüz açıklanmadı

28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusuyla yapılan sözleşmenin süresi ve diğer şartları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Ancak bir şey kesin: Al-Qadsiah, merkez orta sahasını üst düzey bir futbolcuyla güçlendirmek için büyük bir yatırım yaptı.

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Suudi ligi bir yıldız daha kadrosuna kattı

Son yıllarda Suudi Arabistan kulüpleri, dünya futbolunun tanınmış ve üst düzey futbolcularını kadrolarına katmaya devam ediyor. Reijnders'in Al-Qadsiah'a transferi de bu sürecin bir sonraki büyük anlaşmalarından biri oldu.

Şimdi asıl soru şu: Tijjani Reijnders, 61 milyon avroluk transfer bedelini Al-Qadsiah'ta karşılayabilecek mi?

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