“Hedef — Premier League şampiyonluğu!”: Xabi Alonso, Chelsea’yi zirveye taşıyacağına söz verdi

İngiltere Premier League'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte şampiyonluk yarışı en şiddetli dönemine girdi. Yaz transfer döneminde Londra ekibi Chelsea'nin başına geçen dünyanın en yetenekli teknik direktörlerinden Xabi Alonso, takımın bu sezonki büyük ve tavizsiz planlarını kamuoyuna açıkladı. İspanyol teknik adam, “Maviler”in sadece ilk dört için değil, doğrudan Premier League şampiyonluk tacı ve tüm turnuvalardaki kupalar için savaşacağını açıkça vurguladı. Sezonun ilk 3 haftasında 6 puan toplayarak lider Manchester City'nin peşinden gelen “Maviler”, bugün 12 Eylül akşamı kendi sahasında kritik bir maça çıkıyor. Peki, Xabi Alonso Stamford Bridge'de nasıl bir yeni galibiyet ruhu oluşturuyor, takımın şampiyonluk şansı nasıl değerlendiriliyor ve bugünkü Hull City maçı öncesi kadrodaki temel merak konusu ne?

“Taraftarlarımız bizimle gurur duymalı!”: Xabi Alonso'dan iddialı açıklama

Yeni sezon öncesi Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede tavizsiz duruşunu sergiledi:

“Premier League şampiyonluğu ve tüm kupalar”: İspanyol teknik direktör, takımın hedeflerini kesin bir dille belirterek, “Bu sezonki hedefimiz Premier League şampiyonluğu ve mümkün olan tüm kupalar için mücadele etmektir” dedi.

Taraftarın güvenini geri kazanmak: Sözlerine devam eden Alonso, “İşte taraftarlarımızı bizimle gururlandıracak olan şey budur” diyerek Stamford Bridge tribünlerindeki taraftarların uzun süredir beklediği hayalleri gerçekleştireceğine söz verdi.

Maksimalizm talebi: Teknik direktör, her turnuvada, her kupada ve her puan için maksimum düzeyde savaşan bir savaşçı takım oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

İlk 3 haftanın özeti: 4. sıra ve City ile 3 puan fark

Londra ekibinin sezon başındaki durumu şu rakamlarla yansıyor:

3 maç — 6 puan: Alonso yönetimindeki “Maviler”, ligdeki ilk 3 maçında 6 puan toplamayı başardı;

İlk dörtte istikrar: Chelsea şu anda Premier League puan durumunda 4. sırada yer alarak liderlik grubunun hemen yakınında bulunuyor;

Manchester Cityile aradaki mesafe sadece 3 puan: Lig lideri “Vatandaşlar” ile aradaki fark sadece bir galibiyet, yani 3 puan; bu da her sonraki maçı belirleyici bir savaşa dönüştürüyor.

Bugün Stamford Bridge'de ateşli futbol: Saat 19:00'da başlangıç!

Premier League'in 4. haftası kapsamında Alonso'nun öğrencileri kendi sahasında ciddi bir sınavdan geçecek:

Rakip — Hull City: Chelsea bugün, 12 Eylül'de kendi sahasında Hull City'yi ağırlıyor;

Maç saati: Bu karşılaşma Taşkent saatiyle tam olarak saat 19:00 da başlayacak;

Sadece galibiyet talebi: Kendi sahasında puan kaybı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin öne geçmesine neden olabilir; bu nedenle Chelsea'nin ilk dakikalardan itibaren hücum ağırlıklı ve baskılı bir futbol sergilemesi bekleniyor.

Xabi Alonso'nun gelişi, Londra kulübüne yeni bir taktiksel derinlik ve kazanan bir mentalite getirdi. Artık Londra ekibinin bu büyük iddialarının ne kadar gerçekçi olduğunu sahadaki sonuçlar ve bugünkü maç gösterecek.

Sizce Xabi Alonso yönetimindeki yeni Chelsea, Manchester Cityve Arsenal gibi devlerle şampiyonluk için sonuna kadar başa baş mücadele edebilir mi? Bugünkü maçta Londra ekibi farklı bir galibiyet alabilir mi yoksa Hull City bir sürpriz yapabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier League'deki bu heyecan verici karşılaşmanın analizini tüm futbolseverler ve Chelsea taraftarlarıyla paylaşın!