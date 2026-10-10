Elon Musk Everton'ı satın alacak mı? Kendisine teklif yapıldı

Amerikalı milyarder Elon Musk İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Everton futbol kulübünü satın almaya davet edildi. Bu teklif, kulübün eski savunma oyuncusu Michael Ball tarafından yapıldı. Konuyla ilgili haberi TEAMtalk yayınladı.

9 Ekim'de Michael Ball, X sosyal medya platformu üzerinden Elon Musk'a seslenerek onu Everton'ı satın almaya çağırdı. Milyardere, Liverpool'a yatırım yapan Jeff Bezos ile rekabet etmesini önerdi.

Bu çağrı, Everton'ın mevcut sahipleri The Friedkin Group'un, kulübe yeni yatırımcılar çekme fırsatlarını araştırdıklarını ve kontrol hissesinin satışı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini açıklamasının ardından geldi. Şirket, kulübü Aralık 2024'te satın almıştı. Şu anda olası anlaşma sürecinde yatırım bankası Moelis & Company danışman olarak görev yapıyor.

Belirtmek gerekir ki, Ağustos 2026'da Jeff Bezos'un da dahil olduğu bir yatırımcı konsorsiyumunun Liverpool kulübünün yüzde 38'lik hissesini satın aldığı bildirilmişti. Böylece Michael Ball, Musk'ı Everton'a yatırım yaparak şehrin diğer büyük kulübüyle rekabete girmeye davet ediyor.

Ancak şu an için Elon Musk'ın Everton'ı satın alma niyetinde olduğuna veya kulüp yönetimiyle görüşmeler yaptığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle bu haberi gerçekleşmesi muhtemel bir anlaşma olarak değil, eski bir futbolcunun kamuoyuna yaptığı bir çağrı olarak değerlendirmek gerekiyor.