BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi

·0·Avto
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi

BMW kompaniyasi vodorodli yonilgʻi elementlarida ishlaydigan (FCEV) transport vositalarini rivojlantirishda muhim qadam tashladi. Yangi ishlab chiqilgan “BMW Hydrogen Flat Storage” tizimi siqilgan vodorodni avtomobil bortida saqlashning innovatsion usulini taklif etadi. Ushbu modulli yondashuv vodorod baklarini BMW iX5 modelidagi “Gen6” yuqori voltli akkumulyatorlari egallagan joyga joylashtirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, u salon kengligiga daxl qilmaydi va iX5 Hydrogen modellarini boshqa turdagi dvigatelli avtomobillar bilan bir qatorda bitta konveyerda yigʻish imkonini beradi. Hozirda BMW X5 platformasi besh xil quvvat qurilmasini — benzin, dizel, BEV (elektromobil), plagin-gibrid va FCEV variantlarini qoʻllab-quvvatlamoqda. Barcha variantlar BMW’ning yangi “Heart of Joy” markazlashgan boshqaruv blokidan foydalanadi.

BMW iX5 FCEV modelidagi elektr motor BEV versiyasi bilan bir xil, biroq katta akkumulyator oʻrniga bu yerda vodorod baklaridan energiya oluvchi yonilgʻi elementlari bloki oʻrnatilgan. Kichik hajmli litiy-ionli bufer akkumulyatori esa tezlanish vaqtida qoʻshimcha quvvat beradi va regenerativ tormozlanish energiyasini saqlaydi. Yangi tizim 700 bar bosim ostida 7 kg vodorod saqlashga qodir boʻlib, bu avtomobilga 620 km (385 mil) masofani bosib oʻtish imkonini beradi.

Yangi “Hydrogen Flat Storage” tizimi yettita ingichka bakdan iborat boʻlib, ular uglerod tolasi bilan mustahkamlangan kompozit materialdan tayyorlangan. Ushbu baklar parallel ravishda ulangan va yagona markaziy klapan orqali boshqariladi. Eng muhimi, vodorod baklarini toʻldirish uchun besh daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi, bu esa elektromobillarni quvvatlash bilan solishtirganda katta ustunlikdir.

BMWVodorodElektromobilTexnologiyaBMW iX5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiFord oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiBugun, 05:51Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiKecha, 15:22Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorKecha, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi