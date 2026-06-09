BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW kompaniyasi vodorodli yonilgʻi elementlarida ishlaydigan (FCEV) transport vositalarini rivojlantirishda muhim qadam tashladi. Yangi ishlab chiqilgan “BMW Hydrogen Flat Storage” tizimi siqilgan vodorodni avtomobil bortida saqlashning innovatsion usulini taklif etadi. Ushbu modulli yondashuv vodorod baklarini BMW iX5 modelidagi “Gen6” yuqori voltli akkumulyatorlari egallagan joyga joylashtirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, u salon kengligiga daxl qilmaydi va iX5 Hydrogen modellarini boshqa turdagi dvigatelli avtomobillar bilan bir qatorda bitta konveyerda yigʻish imkonini beradi. Hozirda BMW X5 platformasi besh xil quvvat qurilmasini — benzin, dizel, BEV (elektromobil), plagin-gibrid va FCEV variantlarini qoʻllab-quvvatlamoqda. Barcha variantlar BMW’ning yangi “Heart of Joy” markazlashgan boshqaruv blokidan foydalanadi.
BMW iX5 FCEV modelidagi elektr motor BEV versiyasi bilan bir xil, biroq katta akkumulyator oʻrniga bu yerda vodorod baklaridan energiya oluvchi yonilgʻi elementlari bloki oʻrnatilgan. Kichik hajmli litiy-ionli bufer akkumulyatori esa tezlanish vaqtida qoʻshimcha quvvat beradi va regenerativ tormozlanish energiyasini saqlaydi. Yangi tizim 700 bar bosim ostida 7 kg vodorod saqlashga qodir boʻlib, bu avtomobilga 620 km (385 mil) masofani bosib oʻtish imkonini beradi.
Yangi “Hydrogen Flat Storage” tizimi yettita ingichka bakdan iborat boʻlib, ular uglerod tolasi bilan mustahkamlangan kompozit materialdan tayyorlangan. Ushbu baklar parallel ravishda ulangan va yagona markaziy klapan orqali boshqariladi. Eng muhimi, vodorod baklarini toʻldirish uchun besh daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi, bu esa elektromobillarni quvvatlash bilan solishtirganda katta ustunlikdir.
…