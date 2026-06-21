Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?

·0·Avto
Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?

Avtomobil olamida Land Rover Discovery modellari oʻzining ajoyib yoʻltanlamaslik qobiliyati va qulayligi bilan mashhur, biroq ularning ishonchliligi borasidagi bahslar hech qachon tinmaydi. Surrey 4x4 Response koʻngillilar tashkiloti aʼzosi Dan Eve oʻzining 151 ming mil (taxminan 243 ming kilometr) masofani bosib oʻtgan Land Rover Discovery 3 avtomobili misolida ushbu modelning haqiqiy imkoniyatlarini namoyish etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dan Eve aʼzo boʻlgan tashkilot favqulodda vaziyatlar, noqulay ob-havo sharoitlari va tabiiy ofatlar paytida mahalliy hokimiyat hamda tezkor xizmatlarga yordam berish bilan shugʻullanadi. Bunday masʼuliyatli vazifalar uchun tanlangan avtomobil nafaqat kuchli, balki har qanday vaziyatda pand bermaydigan boʻlishi shart. Discovery 3 esa aynan mana shunday ogʻir sharoitlar uchun moʻljallangan "ishchi ot" vazifasini oʻtamoqda.

Texnik holat va kutilmagan xavflar

Egasining soʻzlariga koʻra, Land Rover Discovery modellarida "yaxshi" yoki "yomon" nusxa tushunchasi yoʻq. Har bir avtomobil oʻziga xos injiqliklarga ega boʻlishi mumkin. 240 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtgan dvigatel istalgan vaqtda jiddiy nosozlikka duch kelishi ehtimoli boʻlsa-da, toʻgʻri xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlarni vaqtida almashtirish avtomobilning umrini sezilarli darajada uzaytirmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham Land Rover brendining eski modellari, xususan Discovery 3 va 4 avlodlari yoʻltanlamas ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Bizning togʻli hududlarimiz va choʻl zonalarimizda ushbu avtomobillarning pnevmatik osma tizimi hamda murakkab toʻliq uzatmali (4x4) tizimi katta ustunlik beradi. Biroq, xuddi xorijiy tajribada boʻlgani kabi, mahalliy haydovchilar ham ushbu mashinalarning texnik xizmat koʻrsatish xarajatlari yuqori ekanligini taʼkidlashadi.

Nima uchun aynan Discovery?

Nima uchun Dan Eve kabi professionallar yangiroq yoki ishonchliroq hisoblangan yapon yoʻltanlamaslarini emas, aynan Land Roverni tanlashadi? Javob oddiy: qulaylik va funksionallikning uygʻunligi. Discovery 3 keng saloni, katta yukxonasi va ogʻir tirkamalarni shatakka olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Favqulodda vaziyatlarda qutqaruvchilarga aynan mana shunday universal imkoniyatlar kerak boʻladi.

Ixbt.com maʼlumotlariga tayanadigan boʻlsak, ushbu modeldagi asosiy xavf — dvigatelning kutilmaganda ishdan chiqishi (pop-up) bilan bogʻliq. Shunga qaramay, Dan Eve oʻz avtomobilini ideal mehnatkash texnika deb hisoblaydi. Uning fikricha, agar avtomobil oʻz vazifasini 100 foizga bajarsa, uning kichik kamchiliklariga koʻz yumish mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Land Rover Discovery 3 — bu shunchaki transport vositasi emas, balki maʼlum bir turmush tarzi va soha egalari uchun zaruriy vositadir. Uning xizmat muddati koʻp jihatdan egasining eʼtibori va texnik bilimiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Land RoverDiscoveryYoʻltanlamasAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiBugun, 16:20Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikAriel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikBugun, 10:2630 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiKecha, 13:50Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi