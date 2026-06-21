Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?
Avtomobil olamida Land Rover Discovery modellari oʻzining ajoyib yoʻltanlamaslik qobiliyati va qulayligi bilan mashhur, biroq ularning ishonchliligi borasidagi bahslar hech qachon tinmaydi. Surrey 4x4 Response koʻngillilar tashkiloti aʼzosi Dan Eve oʻzining 151 ming mil (taxminan 243 ming kilometr) masofani bosib oʻtgan Land Rover Discovery 3 avtomobili misolida ushbu modelning haqiqiy imkoniyatlarini namoyish etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dan Eve aʼzo boʻlgan tashkilot favqulodda vaziyatlar, noqulay ob-havo sharoitlari va tabiiy ofatlar paytida mahalliy hokimiyat hamda tezkor xizmatlarga yordam berish bilan shugʻullanadi. Bunday masʼuliyatli vazifalar uchun tanlangan avtomobil nafaqat kuchli, balki har qanday vaziyatda pand bermaydigan boʻlishi shart. Discovery 3 esa aynan mana shunday ogʻir sharoitlar uchun moʻljallangan "ishchi ot" vazifasini oʻtamoqda.
Texnik holat va kutilmagan xavflarEgasining soʻzlariga koʻra, Land Rover Discovery modellarida "yaxshi" yoki "yomon" nusxa tushunchasi yoʻq. Har bir avtomobil oʻziga xos injiqliklarga ega boʻlishi mumkin. 240 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtgan dvigatel istalgan vaqtda jiddiy nosozlikka duch kelishi ehtimoli boʻlsa-da, toʻgʻri xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlarni vaqtida almashtirish avtomobilning umrini sezilarli darajada uzaytirmoqda.
Oʻzbekiston sharoitida ham Land Rover brendining eski modellari, xususan Discovery 3 va 4 avlodlari yoʻltanlamas ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Bizning togʻli hududlarimiz va choʻl zonalarimizda ushbu avtomobillarning pnevmatik osma tizimi hamda murakkab toʻliq uzatmali (4x4) tizimi katta ustunlik beradi. Biroq, xuddi xorijiy tajribada boʻlgani kabi, mahalliy haydovchilar ham ushbu mashinalarning texnik xizmat koʻrsatish xarajatlari yuqori ekanligini taʼkidlashadi.
Nima uchun aynan Discovery?Nima uchun Dan Eve kabi professionallar yangiroq yoki ishonchliroq hisoblangan yapon yoʻltanlamaslarini emas, aynan Land Roverni tanlashadi? Javob oddiy: qulaylik va funksionallikning uygʻunligi. Discovery 3 keng saloni, katta yukxonasi va ogʻir tirkamalarni shatakka olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Favqulodda vaziyatlarda qutqaruvchilarga aynan mana shunday universal imkoniyatlar kerak boʻladi.
Ixbt.com maʼlumotlariga tayanadigan boʻlsak, ushbu modeldagi asosiy xavf — dvigatelning kutilmaganda ishdan chiqishi (pop-up) bilan bogʻliq. Shunga qaramay, Dan Eve oʻz avtomobilini ideal mehnatkash texnika deb hisoblaydi. Uning fikricha, agar avtomobil oʻz vazifasini 100 foizga bajarsa, uning kichik kamchiliklariga koʻz yumish mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Land Rover Discovery 3 — bu shunchaki transport vositasi emas, balki maʼlum bir turmush tarzi va soha egalari uchun zaruriy vositadir. Uning xizmat muddati koʻp jihatdan egasining eʼtibori va texnik bilimiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…