Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlum
Xitoy avtomobil bozori nafaqat miqyosi, balki ishlab chiqarish sifati boʻyicha ham jahon standartlariga yaqinlashib bormoqda. J.D. Power xalqaro tahliliy agentligining Xitoy boʻlinmasi mamlakat hududida yigʻiladigan eng ishonchli va sifatli benzinli avtomobillar reytingini eʼlon qildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, ichki bozorda ishlab chiqarilgan modellar orasida Toyota, Volkswagen va Geely kabi brendlar yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu keng koʻlamli tadqiqot 2025-yil iyulidan 2026-yil fevraligacha yangi avtomobil xarid qilgan 13 919 nafar egasining fikriga asoslangan. Mutaxassislar 127 ta modelni 218 xil parametr boʻyicha, jumladan, elektronika ishlashi, yigʻuv sifati, qulaylik va dvigatel samaradorligi kabi toʻqqizta asosiy kategoriya boʻyicha baholaganlar. Reytingning asosiy koʻrsatkichi sifatida PP100 (har 100 ta avtomobilga toʻgʻri keladigan muammolar soni) tanlangan boʻlib, bu raqam qanchalik past boʻlsa, model shunchalik ishonchli hisoblanadi.
Sifat darajasi oshib bormoqdaJ.D. Power maʼlumotiga koʻra, joriy yilda Xitoy avtomobil bozoridagi umumiy sifat koʻrsatkichi sezilarli darajada yaxshilangan. Oʻtgan yilgi 219 PP100 koʻrsatkichi bu yil 211 PP100 gacha tushgan. Bu ishlab chiqaruvchilarning texnologik jarayonlarni takomillashtirayotganidan dalolat beradi. Premium brendlar orasida Land Rover (200 PP100) eng yaxshi natijani qayd etgan boʻlsa, undan keyingi oʻrinlarni Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) va Lexus (212) egallagan.
Oʻzbekiston bozorida ham keng ommalashgan Xitoy milliy brendlari orasida Chery (213 PP100) yetakchilikni oʻz qoʻliga oldi. Shuningdek, kuchli beshlikdan Geely (214), Changan (216), Jetour (216) va Haval (219) brendlari joy olgan. Bu koʻrsatkichlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning jahon gigantlari bilan raqobat qila olish darajasiga yetganini koʻrsatmoqda.
Segmentlar boʻyicha yetakchilarTadqiqot doirasida turli sinfdagi eng yaxshi modellar ham aniqlangan. Ularning aksariyati bugungi kunda Oʻzbekiston koʻchalarida ham tez-tez uchraydi:
- Kichik krossoverlar: Geely Coolray (Xitoyda Bin越 nomi bilan mashhur);
- Ixcham avtomobillar: Volkswagen Golf va Honda Civic;
- Oʻrta oʻlchamli krossoverlar: Toyota RAV4 va Honda CR-V;
- Hashamatli modellar: Volvo S90 va Land Rover Discovery Sport.
…