Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlum

·45·Avto
Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlum

Xitoy avtomobil bozori nafaqat miqyosi, balki ishlab chiqarish sifati boʻyicha ham jahon standartlariga yaqinlashib bormoqda. J.D. Power xalqaro tahliliy agentligining Xitoy boʻlinmasi mamlakat hududida yigʻiladigan eng ishonchli va sifatli benzinli avtomobillar reytingini eʼlon qildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, ichki bozorda ishlab chiqarilgan modellar orasida Toyota, Volkswagen va Geely kabi brendlar yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu keng koʻlamli tadqiqot 2025-yil iyulidan 2026-yil fevraligacha yangi avtomobil xarid qilgan 13 919 nafar egasining fikriga asoslangan. Mutaxassislar 127 ta modelni 218 xil parametr boʻyicha, jumladan, elektronika ishlashi, yigʻuv sifati, qulaylik va dvigatel samaradorligi kabi toʻqqizta asosiy kategoriya boʻyicha baholaganlar. Reytingning asosiy koʻrsatkichi sifatida PP100 (har 100 ta avtomobilga toʻgʻri keladigan muammolar soni) tanlangan boʻlib, bu raqam qanchalik past boʻlsa, model shunchalik ishonchli hisoblanadi.

Sifat darajasi oshib bormoqda

J.D. Power maʼlumotiga koʻra, joriy yilda Xitoy avtomobil bozoridagi umumiy sifat koʻrsatkichi sezilarli darajada yaxshilangan. Oʻtgan yilgi 219 PP100 koʻrsatkichi bu yil 211 PP100 gacha tushgan. Bu ishlab chiqaruvchilarning texnologik jarayonlarni takomillashtirayotganidan dalolat beradi. Premium brendlar orasida Land Rover (200 PP100) eng yaxshi natijani qayd etgan boʻlsa, undan keyingi oʻrinlarni Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) va Lexus (212) egallagan.

Oʻzbekiston bozorida ham keng ommalashgan Xitoy milliy brendlari orasida Chery (213 PP100) yetakchilikni oʻz qoʻliga oldi. Shuningdek, kuchli beshlikdan Geely (214), Changan (216), Jetour (216) va Haval (219) brendlari joy olgan. Bu koʻrsatkichlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning jahon gigantlari bilan raqobat qila olish darajasiga yetganini koʻrsatmoqda.

Segmentlar boʻyicha yetakchilar

Tadqiqot doirasida turli sinfdagi eng yaxshi modellar ham aniqlangan. Ularning aksariyati bugungi kunda Oʻzbekiston koʻchalarida ham tez-tez uchraydi:

  • Kichik krossoverlar: Geely Coolray (Xitoyda Bin越 nomi bilan mashhur);
  • Ixcham avtomobillar: Volkswagen Golf va Honda Civic;
  • Oʻrta oʻlchamli krossoverlar: Toyota RAV4 va Honda CR-V;
  • Hashamatli modellar: Volvo S90 va Land Rover Discovery Sport.
Ushbu reyting avtomobil ixlosmandlari uchun muhim qoʻllanma boʻlib xizmat qiladi. Ayniqsa, Oʻzbekistonga Xitoydan import qilinayotgan avtomobillar oqimi oshgan bir paytda, Toyota RAV4 yoki Geely Coolray kabi modellarning yuqori sifat koʻrsatkichlari xaridorlarning tanloviga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mutaxassislar benzinli dvigatellar hali ham ishonchlilik borasida yuqori natijalarni saqlab qolayotganini taʼkidlashmoqda.

AvtoToyotaGeelyReytingXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradiBugun, 16:52CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiCATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiBugun, 11:56Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatMaserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatBugun, 10:52Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Bugun, 05:21Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi