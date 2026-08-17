Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasi
Hyundai kompaniyasi yangi kichik sinfdagi Ioniq 3 elektromobilini namoyish etdi, u Buyuk Britaniyada yaqin haftalarda 22 245 funt sterlingdan sotuvga chiqariladi. Standart 42,2 kilovatt-soatlik akkumulyator avtomobilga bir quvvatlanishda 208 mil (taxminan 335 kilometr), 61 kilovatt-soatlik uzoq masofali versiya esa 309 mil yurish imkonini beradi va uning narxi 25 745 funt sterlingdan boshlanadi. Ioniq 3 Renault 5 va Volkswagen ID.
Hyundai kompaniyasi oʻzining yangi kichik sinfdagi elektromobili – Ioniq 3 modelini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobil Buyuk Britaniya bozorida yaqin haftalarda sotuvga chiqariladi va uning boshlangʻich narxi 22 245 funt sterlingni tashkil qiladi. Yangi xatchbek bozorda Renault 5 va Volkswagen ID.3 kabi mashhur elektromobillarga asosiy raqobatchi sifatida maydonga tushmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Oʻlchamlari boʻyicha uzunligi 4,15 metr va balandligi 1,51 metr boʻlgan ushbu transport vositasi ikki raqobatchi modelning oʻrtasidan oʻrin olgan. Avtomobilning tashqi koʻrinishi mutlaqo oʻziga xos boʻlib, koreyalik ishlab chiqaruvchi uni aerodinamik samaradorlikni maksimal darajada oshirishga qaratilgan “aero-xatch” deb atamoqda. Natijada tom chizigʻi oʻziga xos qiya shaklga ega boʻlib, orqa qismdagi spoyler bilan yakunlanadi.
Aerodinamik samaradorlik va yurish masofasiMuhandislarning saʼy-harakatlari tufayli avtomobilning havo qarshiligi koeffitsiyenti 0,26 ni tashkil etdi, bu esa undan kichikroq boʻlgan Renault 5 koʻrsatkichidan (0,29) ham yaxshiroqdir. Standart 42,2 kilovatt-soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan Ioniq 3 bir quvvatlanishda 208 mil (taxminan 335 kilometr) masofani bosib oʻta oladi.
Xaridorlarga uzoq masofaga moʻljallangan versiya ham taklif etiladi. Uning 61 kilovatt-soatlik batareyasi 309 mil yoʻl yurish imkonini beradi va uning narxi 25 745 funt sterlingdan boshlanadi. Agar mazkur modellar Buyuk Britaniya hukumati tomonidan taqdim etiladigan elektromobil grantiga munosib koʻrilsa, narx yana 1 500 funt sterlingga kamayishi mumkin.
Dizayn va salon xususiyatlariTashqi dizayner Manuel Shottlning soʻzlariga koʻra, bu Yevropada ishlab chiqilgan ilk Hyundai elektromobili boʻlib, u brendning yangi “Art of Steel” dizayn tiliga asoslangan. Shu bilan birga, gʻayrioddiy siluet salon qismida baʼzi murosalarga kelishni talab qilgan. Masalan, qiya tom chizigʻi bagaj hajmiga va orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar bosh qismiga taʼsir koʻrsatgan.
Bagaj hajmini kengaytirish maqsadida muhandislar pol ostida qoʻshimcha yuk joyini yaratdilar, bu esa yuk sigʻimini 322 litrdan 441 litrgacha oshirish imkonini berdi. Salon qismi esa toʻliq haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslikka qaratilgan boʻlib, “qoʻllar rulda, koʻzlar yoʻlda” falsafasi asosida qayta ishlangan.
…