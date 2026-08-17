Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasi

·21·Avto
Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasi
Qisqacha

Hyundai kompaniyasi yangi kichik sinfdagi Ioniq 3 elektromobilini namoyish etdi, u Buyuk Britaniyada yaqin haftalarda 22 245 funt sterlingdan sotuvga chiqariladi. Standart 42,2 kilovatt-soatlik akkumulyator avtomobilga bir quvvatlanishda 208 mil (taxminan 335 kilometr), 61 kilovatt-soatlik uzoq masofali versiya esa 309 mil yurish imkonini beradi va uning narxi 25 745 funt sterlingdan boshlanadi. Ioniq 3 Renault 5 va Volkswagen ID.

Hyundai kompaniyasi oʻzining yangi kichik sinfdagi elektromobili – Ioniq 3 modelini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobil Buyuk Britaniya bozorida yaqin haftalarda sotuvga chiqariladi va uning boshlangʻich narxi 22 245 funt sterlingni tashkil qiladi. Yangi xatchbek bozorda Renault 5 va Volkswagen ID.3 kabi mashhur elektromobillarga asosiy raqobatchi sifatida maydonga tushmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Oʻlchamlari boʻyicha uzunligi 4,15 metr va balandligi 1,51 metr boʻlgan ushbu transport vositasi ikki raqobatchi modelning oʻrtasidan oʻrin olgan. Avtomobilning tashqi koʻrinishi mutlaqo oʻziga xos boʻlib, koreyalik ishlab chiqaruvchi uni aerodinamik samaradorlikni maksimal darajada oshirishga qaratilgan “aero-xatch” deb atamoqda. Natijada tom chizigʻi oʻziga xos qiya shaklga ega boʻlib, orqa qismdagi spoyler bilan yakunlanadi.

Aerodinamik samaradorlik va yurish masofasi

Muhandislarning saʼy-harakatlari tufayli avtomobilning havo qarshiligi koeffitsiyenti 0,26 ni tashkil etdi, bu esa undan kichikroq boʻlgan Renault 5 koʻrsatkichidan (0,29) ham yaxshiroqdir. Standart 42,2 kilovatt-soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan Ioniq 3 bir quvvatlanishda 208 mil (taxminan 335 kilometr) masofani bosib oʻta oladi.

Xaridorlarga uzoq masofaga moʻljallangan versiya ham taklif etiladi. Uning 61 kilovatt-soatlik batareyasi 309 mil yoʻl yurish imkonini beradi va uning narxi 25 745 funt sterlingdan boshlanadi. Agar mazkur modellar Buyuk Britaniya hukumati tomonidan taqdim etiladigan elektromobil grantiga munosib koʻrilsa, narx yana 1 500 funt sterlingga kamayishi mumkin.

Dizayn va salon xususiyatlari

Tashqi dizayner Manuel Shottlning soʻzlariga koʻra, bu Yevropada ishlab chiqilgan ilk Hyundai elektromobili boʻlib, u brendning yangi “Art of Steel” dizayn tiliga asoslangan. Shu bilan birga, gʻayrioddiy siluet salon qismida baʼzi murosalarga kelishni talab qilgan. Masalan, qiya tom chizigʻi bagaj hajmiga va orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar bosh qismiga taʼsir koʻrsatgan.

Bagaj hajmini kengaytirish maqsadida muhandislar pol ostida qoʻshimcha yuk joyini yaratdilar, bu esa yuk sigʻimini 322 litrdan 441 litrgacha oshirish imkonini berdi. Salon qismi esa toʻliq haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslikka qaratilgan boʻlib, “qoʻllar rulda, koʻzlar yoʻlda” falsafasi asosida qayta ishlangan.

HyundaiIoniq 3ElektromobilAvto yangiliklarBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriFerrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriBugun, 06:27Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiKecha, 15:56Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiHorse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiKecha, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar