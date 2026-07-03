Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?

·1·Avto
Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?

Koʻplab rivojlangan mamlakatlarda, xususan, Buyuk Britaniyada ish beruvchi tomonidan xodimga xizmat avtomobili taqdim etilishi oʻn yillardan buyon eng jozibador ijtimoiy paketlardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq, bunday imtiyozdan foydalanish xodim uchun mutlaqo bepul emas. Soliq organlari xizmat mashinasini "natura koʻrinishidagi daromad" (Benefit-in-Kind) deb hisoblaydi va unga nisbatan maxsus soliq stavkalarini qoʻllaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmat avtomobili uchun toʻlanadigan soliq miqdori bevosita tanlangan transport vositasining xususiyatlariga va xodimning ish haqiga bogʻliq. Bu tizim nafaqat davlat gʻaznasini toʻldirish, balki ekologik toza transport vositalarini ommalashtirishga ham xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham korporativ avtoparklar kengayib borayotgan bir paytda, bunday xalqaro tajriba va soliq mexanizmlarini tushunish mahalliy kompaniyalar uchun foydali boʻlishi mumkin.

Soliq miqdorini belgilovchi asosiy omillar

Xizmat avtomobili uchun soliq miqdori asosan transport vositasining P11d qiymati, yaʼni zavod narxi, qoʻshimcha opsiyalar va yetkazib berish xarajatlarini oʻz ichiga olgan summadan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda avtomobilning ikkinchi qoʻl bozoridagi narxi yoki chegirmalar hisobga olinmaydi, bu esa haydovchilarni yangi va sifatli modellarni tanlashga undaydi.

Ikkinchi va eng muhim omil — bu atmosferaga chiqarilayotgan CO2 (karbonat angidrid) miqdoridir. Soliq tizimi shunday tuzilganki, avtomobil qanchalik koʻp zararli gaz chiqarsa, uning uchun belgilangan soliq foizi shunchalik yuqori boʻladi. Masalan, toʻliq elektr quvvatida yuruvchi elektromobillar uchun minimal stavkalar qoʻllanilsa, katta hajmli dvigatelga ega yoqilgʻi sarfi yuqori boʻlgan krossoverlar uchun toʻlovlar bir necha barobar qimmatga tushishi mumkin.

Gibrid va elektromobillarning afzalligi

Plug-in hybrid (PHEV) rusumidagi avtomobillar uchun soliqni hisoblashda ularning faqat elektr quvvati bilan qancha masofa bosa olishi muhim rol oʻynaydi. Elektr rejimida yurish masofasi qanchalik uzoq boʻlsa, soliq yuki shunchalik kamayadi. Bu esa Tesla Model 3, BYD Han yoki turli gibrid modellarni kompaniya avtomobili sifatida tanlash iqtisodiy jihatdan eng toʻgʻri qaror ekanligini koʻrsatadi.

  • Avtomobilning CO2 emissiyasi darajasi;
  • Dvigatel turi (benzin, dizel, gibrid yoki elektr);
  • Xodimning yillik daromad soligʻi stavkasi;
  • Avtomobilning zavod narxi va qoʻshimcha jihozlari.
Xulosa qilib aytganda, xizmat avtomobili soligʻini kamaytirishning eng samarali yoʻli — ekologik toza texnologiyalarga oʻtishdir. Agar xodim kamroq soliq toʻlashni istasa, u kichikroq hajmdagi dvigatelga ega sedan yoki zamonaviy elektromobillarni tanlashi lozim. Bu nafaqat shaxsiy budjetni tejashga, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham hissa qoʻshadi.

AvtomobilSoliqElektromobilGibridIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiBugun, 12:58Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi