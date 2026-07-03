Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?
Koʻplab rivojlangan mamlakatlarda, xususan, Buyuk Britaniyada ish beruvchi tomonidan xodimga xizmat avtomobili taqdim etilishi oʻn yillardan buyon eng jozibador ijtimoiy paketlardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq, bunday imtiyozdan foydalanish xodim uchun mutlaqo bepul emas. Soliq organlari xizmat mashinasini "natura koʻrinishidagi daromad" (Benefit-in-Kind) deb hisoblaydi va unga nisbatan maxsus soliq stavkalarini qoʻllaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmat avtomobili uchun toʻlanadigan soliq miqdori bevosita tanlangan transport vositasining xususiyatlariga va xodimning ish haqiga bogʻliq. Bu tizim nafaqat davlat gʻaznasini toʻldirish, balki ekologik toza transport vositalarini ommalashtirishga ham xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham korporativ avtoparklar kengayib borayotgan bir paytda, bunday xalqaro tajriba va soliq mexanizmlarini tushunish mahalliy kompaniyalar uchun foydali boʻlishi mumkin.
Soliq miqdorini belgilovchi asosiy omillarXizmat avtomobili uchun soliq miqdori asosan transport vositasining P11d qiymati, yaʼni zavod narxi, qoʻshimcha opsiyalar va yetkazib berish xarajatlarini oʻz ichiga olgan summadan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda avtomobilning ikkinchi qoʻl bozoridagi narxi yoki chegirmalar hisobga olinmaydi, bu esa haydovchilarni yangi va sifatli modellarni tanlashga undaydi.
Ikkinchi va eng muhim omil — bu atmosferaga chiqarilayotgan CO2 (karbonat angidrid) miqdoridir. Soliq tizimi shunday tuzilganki, avtomobil qanchalik koʻp zararli gaz chiqarsa, uning uchun belgilangan soliq foizi shunchalik yuqori boʻladi. Masalan, toʻliq elektr quvvatida yuruvchi elektromobillar uchun minimal stavkalar qoʻllanilsa, katta hajmli dvigatelga ega yoqilgʻi sarfi yuqori boʻlgan krossoverlar uchun toʻlovlar bir necha barobar qimmatga tushishi mumkin.
Gibrid va elektromobillarning afzalligiPlug-in hybrid (PHEV) rusumidagi avtomobillar uchun soliqni hisoblashda ularning faqat elektr quvvati bilan qancha masofa bosa olishi muhim rol oʻynaydi. Elektr rejimida yurish masofasi qanchalik uzoq boʻlsa, soliq yuki shunchalik kamayadi. Bu esa Tesla Model 3, BYD Han yoki turli gibrid modellarni kompaniya avtomobili sifatida tanlash iqtisodiy jihatdan eng toʻgʻri qaror ekanligini koʻrsatadi.
- Avtomobilning CO2 emissiyasi darajasi;
- Dvigatel turi (benzin, dizel, gibrid yoki elektr);
- Xodimning yillik daromad soligʻi stavkasi;
- Avtomobilning zavod narxi va qoʻshimcha jihozlari.
…