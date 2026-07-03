Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqda

·13·Avto
Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqda

Rossiyaning texnologik giganti Yandex kompaniyasi haydovchilar uchun dolzarb boʻlgan yangi funksiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Endilikda maxsus interaktiv xarita yordamida avtomobil egalari qaysi yoqilgʻi quyish shoxobchalarida (YQSH) aynan hozirda benzin mavjudligini aniqlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik yonilgʻi taqchilligi yoki logistika bilan bogʻliq muammolar yuzaga kelgan vaziyatlarda haydovchilarning vaqtini tejashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda mazkur xizmatdan faqatgina taksi haydovchilari foydalanishlari mumkin. Yangi funksiya "Yandex Pro" ilovasiga integratsiya qilingan boʻlib, unda soʻnggi bir soat ichida boshqa haydovchilar muvaffaqiyatli yonilgʻi quygan manzillar aks etadi. Haydovchilar ilovaning asosiy ekranidagi "Yoqilgʻi bor" (Yest toplivo) boʻlimiga kirish orqali real vaqtdagi vaziyatni kuzatishlari mumkin.

Maʼlumotlarning aniqligini taʼminlashda "Yandex Zapravki" servisi muhim rol oʻynamoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, tizim muvaffaqiyatli yakunlangan tranzaksiyalar haqidagi anonim maʼlumotlarni toʻplaydi va tahlil qiladi. Hozirda ushbu tarmoqqa Rossiya boʻylab 10 mingdan ortiq yoqilgʻi quyish shoxobchalari ulangan boʻlib, bu maʼlumotlar bazasining keng qamrovli ekanligini anglatadi.

Jamoaviy yordam va maʼlumotlar aniqligi

Tizim faqatgina avtomatik maʼlumotlarga tayanib qolmay, haydovchilarning faolligidan ham foydalanadi. Yoqilgʻi quyish shoxobchasida boʻlgan yoki uning yonidan oʻtib ketayotgan foydalanuvchilar "Yandex Pro" ilovasida qisqa soʻrovnomadan oʻtishlari mumkin. Bu esa xaritadagi maʼlumotlarning har doim dolzarb boʻlib turishiga yordam beradi.

Interaktiv xarita orqali nafaqat yonilgʻi borligini bilish, balki tanlangan manzilga eng qisqa va qulay marshrutni chizish ham mumkin. Bu funksiya ayniqsa shahar ichidagi tirbandliklar va yoqilgʻi qidirishdagi ortiqcha masofani qisqartirishda qoʻl keladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, haydovchilarning oʻzaro yordami tizim samaradorligini oshiruvchi asosiy omildir.

Hozircha ushbu loyiha eksperimental xarakterga ega. Sinov muddati yakunlangach va natijalar tahlil qilingach, Yandex ushbu funksiyani barcha oddiy avtomobil egalari uchun umumiy "Yandex Maps" va "Yandex Navigator" ilovalariga qoʻshish masalasini koʻrib chiqadi. Agar loyiha oʻzini oqlasa, bu raqamli xaritalar sohasidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Yandex xizmatlari keng ommalashganini hisobga olsak, kelajakda bunday texnologiyalarning mahalliy sharoitga moslashtirilishi haydovchilar uchun katta qulaylik yaratgan boʻlar edi. Hozircha mahalliy foydalanuvchilar faqat navigatsiya va taksi xizmatlaridan foydalanib kelishmoqda, biroq yonilgʻi monitoringi kabi funksiyalar mintaqaviy bozorlar uchun ham istiqbolli hisoblanadi.

YandexBenzinTexnologiyaAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Bugun, 20:53Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaBugun, 19:52Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiBugun, 17:59Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiBugun, 12:58Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Bugun, 12:57Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik