Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqda
Rossiyaning texnologik giganti Yandex kompaniyasi haydovchilar uchun dolzarb boʻlgan yangi funksiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Endilikda maxsus interaktiv xarita yordamida avtomobil egalari qaysi yoqilgʻi quyish shoxobchalarida (YQSH) aynan hozirda benzin mavjudligini aniqlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik yonilgʻi taqchilligi yoki logistika bilan bogʻliq muammolar yuzaga kelgan vaziyatlarda haydovchilarning vaqtini tejashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda mazkur xizmatdan faqatgina taksi haydovchilari foydalanishlari mumkin. Yangi funksiya "Yandex Pro" ilovasiga integratsiya qilingan boʻlib, unda soʻnggi bir soat ichida boshqa haydovchilar muvaffaqiyatli yonilgʻi quygan manzillar aks etadi. Haydovchilar ilovaning asosiy ekranidagi "Yoqilgʻi bor" (Yest toplivo) boʻlimiga kirish orqali real vaqtdagi vaziyatni kuzatishlari mumkin.
Maʼlumotlarning aniqligini taʼminlashda "Yandex Zapravki" servisi muhim rol oʻynamoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, tizim muvaffaqiyatli yakunlangan tranzaksiyalar haqidagi anonim maʼlumotlarni toʻplaydi va tahlil qiladi. Hozirda ushbu tarmoqqa Rossiya boʻylab 10 mingdan ortiq yoqilgʻi quyish shoxobchalari ulangan boʻlib, bu maʼlumotlar bazasining keng qamrovli ekanligini anglatadi.
Jamoaviy yordam va maʼlumotlar aniqligiTizim faqatgina avtomatik maʼlumotlarga tayanib qolmay, haydovchilarning faolligidan ham foydalanadi. Yoqilgʻi quyish shoxobchasida boʻlgan yoki uning yonidan oʻtib ketayotgan foydalanuvchilar "Yandex Pro" ilovasida qisqa soʻrovnomadan oʻtishlari mumkin. Bu esa xaritadagi maʼlumotlarning har doim dolzarb boʻlib turishiga yordam beradi.
Interaktiv xarita orqali nafaqat yonilgʻi borligini bilish, balki tanlangan manzilga eng qisqa va qulay marshrutni chizish ham mumkin. Bu funksiya ayniqsa shahar ichidagi tirbandliklar va yoqilgʻi qidirishdagi ortiqcha masofani qisqartirishda qoʻl keladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, haydovchilarning oʻzaro yordami tizim samaradorligini oshiruvchi asosiy omildir.
Hozircha ushbu loyiha eksperimental xarakterga ega. Sinov muddati yakunlangach va natijalar tahlil qilingach, Yandex ushbu funksiyani barcha oddiy avtomobil egalari uchun umumiy "Yandex Maps" va "Yandex Navigator" ilovalariga qoʻshish masalasini koʻrib chiqadi. Agar loyiha oʻzini oqlasa, bu raqamli xaritalar sohasidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Yandex xizmatlari keng ommalashganini hisobga olsak, kelajakda bunday texnologiyalarning mahalliy sharoitga moslashtirilishi haydovchilar uchun katta qulaylik yaratgan boʻlar edi. Hozircha mahalliy foydalanuvchilar faqat navigatsiya va taksi xizmatlaridan foydalanib kelishmoqda, biroq yonilgʻi monitoringi kabi funksiyalar mintaqaviy bozorlar uchun ham istiqbolli hisoblanadi.
…